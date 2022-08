Családi kedvenc a Mercitől, amire nem számítanál

A T-osztály utastere kiválóan ötvözi az egyterűk tágasságát a személyautók kényelmével és komfortjával. Az elől ülők kényelmes, vastag combtámasszal és oldaltámasszal ellátott üléseken foglalhatnak helyet. A vezetőülésben a hosszabb utak is elviselhetők, háttámlája ideális pozícióban támasztja a gerincet. A hátsó üléspad akár két gyermeknek és egy felnőttnek is elegendő helyet biztosíthat abban az esetben, ha például a két szélső ülésre egy-egy ISOFIX-es gyerekülést csatlakoztatunk, mert középen még így is marad elegendő hely a nagymamának vagy nagypapának, hogy elkísérhesse a családot a hosszabb utazásokra, nyaralásokra. A gyerekülések egyébként gyorsan és egyszerűen csatlakoztathatók, mivel az ülésekben kialakított csatlakozási pontok erős és merev keretet kaptak, így csak rájuk kell tolni a gyereküléseket.

A modell csomagtere alaphelyzetben 520 literes, akár négy nagyobb bőröndöt is el tud nyelni. Ha nem akarunk mindent begyömöszölni oda, akkor a felette lévő praktikus kalaptartót is igénybe vehetjük a kisebb táskák, esernyők vagy kabátok tárolására. Ha csak egy mezei csomagtérroló került volna ide, akkor értékes pakolható felületet veszített volna a T-osztály, jó, hogy a Merci inkább az előbbi megoldást választotta. Persze közel sem a kalaptartó számít utolsó mentsvárnak, ha csomagtartó már megtelt. A szélvédő feletti polcon pulóverek, térképek, neszesszerek vagy akár övtáskák is elférnek. Az oldalsó ajtózsebekbe pedig félliteres üdítők tüntethetők el, míg a kávés papírpoharak tárolására egy-egy pohártartó áll rendelkezésre a két első ülés között. A különféle papírok, igazolványok vagy személyes tárgyak elhelyezésére pedig ott van még a műszerfal tetején lévő tároló, a kesztyűtartó, vagy a könyöklőben lévő kis fakk.

A második üléssor lehajtásával 2127 literesre bővíthető a raktér, így akár hosszabb tárgyakat is szállíthatunk vele. Adott esetben pedig kivehetjük a csomagtér fedelét, és a második üléssor mögött egy csomagtérhálót feszíthetünk ki a padló és a plafon között. Ily módon méretesebb tárgyakat is fuvarozhatunk a T-osztályban. Bár az óvatosság sohasem árt, a T-osztály csomagterét strapabíró anyagokkal burkolták.

Az első és a második üléssor környezetében pedig igyekeztek kihangsúlyozni a jármű prémiumjellegét. Ezért a középső könyöklő Artico műbőrborítást kapott, míg az ajtók könyöklőit és az oldalpaneleket az EQ-ból ismert Neotex-kárpittal látták el, ami valahol félúton van a búvárruhák neoprén anyaga és a nyersbőr között. A műszerfal fekete zongoralakk-díszbetétje minden modellben az alapfeszereltség része.

Az utastér prémiumérzete a Style, illetve Progressive Line felszereltséggel tovább fokozható. Előbbi esetében Artico-műbőr és Dinamica mikroszálas kárpitozás, krómozott légbeömlők, hangszórók és kilincsek, valamint az első ülések háttámláján elhelyezett lenyitható asztalkák jelennek meg az utastérben. A Progressive Line-nál pedig az ülések Artico műbőrkárpitozást kapnak, fehér színű varrással, emellett matt ezüst színű díszítőelemek is feltűnnek az utastérben. Kiegészítésképpen pedig a hátsó ajtókat elektromos működtetésű ablakokkal látják el.

A T-osztály műszerfala könnyen áttekinthető, igényes és tetszetős. A középső traktusban a MBUX infotainment-rendszer 7 colos érintőképernyős kijelzője kapott helyet. Ezen meglehetősen fejlett funkciókat kezelhetünk, ráadásul egy teljesen magyar nyelvű menüben. Megnézhetjük például, hogyan alakult az üzemanyag-fogyasztás egy adott időintervallumon belül, emellett személyre szabhatjuk a vezetéstámogató asszisztenseket is, sőt akár aktuális időjárási előrejelzést is kaphatunk az autó tartózkodási helyével kapcsolatban, de ugyancsak ez a kijelző szolgál a navigáció kezelésére is. Ha pedig van hangulatvilágítás a T-osztályban, akkor a MBUX-ben nyolcféle szín közül választhatunk. Az infotainment-rendszer kijelzője ugyanakkor az Android és iOS operációs rendszereket használó okostelefonok tükrözésére is alkalmas.

Az utastér tehát bővelkedik a 21. századi technikai vívmányokban, és akkor még nem is tettünk említést az intuitív gombokkal ellátott multikormányról, az 5,5 colos, színes kijelzős, magyarul tudó fedélzeti komputerről, az utastérben elhelyezett USB-töltőkről, a kulcs nélküli indításról, a vezeték nélküli telefontöltőről, valamint a kétzónás digitális klímáról.