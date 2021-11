Az új Mercedes-Benz Citanról 2021 augusztusában rántották le a leplet és meglepő módon a düsseldorfi Caravan Salonon volt először látható a modell, egy kempingezős-személyszállítós változatban. A minap pedig megérkezett Magyarországra is az új Citan.

A német márka nem változtatott a recepten, ahogy az elődjénél, úgy ezúttal is a Renault-val közösen álmodták meg a furgont. A szokásos sztárparádé sem maradt el: míg 9 éve a MacGyver és a Csillagkapu sorozatok sztárja, Richard Dean Anderson, ezúttal már a Trónok harca egykori főszereplője, a 206 centiméteres, izlandi Hafþór Julius Björnsson szerepelt a Citan reklámfilmjében. A német gyártó hazai képviselete nem aprózta el a magyar bemutatót sem, a budapesti RaM Colosseum színpadjából kiemelkedve, zenés produkcióval indította útnak legújabb kishaszonjárművét.

Talán még ennél is nagyobb szenzáció, hogy ez lesz a Mercedes-Benz utolsó belső égésű motorral szerelt kishaszonjárműve. Innentől fogva a jövőben már csak elektromos változatok fejlesztésére koncentrálnak. A jelek szerint a Mercedes-Benz minden eddiginél komolyabban számol a kishaszonjárművel, így jövőre is számos újdonság lehet a Citan háza táján. Hogy mik ezek pontosan, az később kiderül.

A pillanat, amikor a Citan elkezd kiemelkedni a Ram Colosseum színpadjából.

Az első generációs Mercedes-Benz Citan fiatalnak már semmiképpen sem mondható, hiszen 2012-2021 között volt gyártásban. Túlzás lenne azt állítani, hogy itthon kifejezetten sikertermék lett volna, mivel évente nagyjából 40-50 darabot adtak el belőle. Leginkább olyanok vették, akiknek alapvetően a Mercedes-Benz nagyobb haszonjárművei alkották a flotta gerincét, és ha nem akart valaki egy kis furgon miatt más márkaszervizbe járni, akkor észszerű megoldásnak tűnt a Citant választani – egyfajta árukapcsolásként. Csak és kizárólag a Citanért kevesen mentek korábban a Mercedes-Benz márkakereskedésekbe.

“Nagyon bízunk benne, hogy az új modellel másképpen lesz. Én megkockáztatom, hogy ebben a kategóriában most ez a legjobb a piacon, éppen ezért reméljük, hogy jövőre ennek a mennyiségnek a többszörösét sikerül eladnunk idehaza” – árulta el a Vezess érdeklődésére Szilveszter Tibor, a Mercedes-Benz Hungária Kft. Kishaszongépjárművek értékesítési és marketingigazgatója.

Külső

Az új Mercedes Citan frontrészét sikerült teljesen egyedire faragni, így annak megjelenése semmilyen módon nem emlékeztet a testvér modellre. A lökhárító, a hűtőmaszk és a lámpák alakja “személyautós”, ha nagyon hasonlítgatni akarnánk, akkor azt lehet mondani, hogy kicsit olyan, mintha a B-osztály puttonyos változatával néznénk farkasszemet. Oldal- és hátulnézetből azonban már valóban észrevehető a hasonlóság a Kangoo-val. De mivel alapvetően friss formatervről van szó, ezért egy laikus nagy valószínűséggel nem tudná megmondani, hogy a két autó közös alapokra épül.

Az összképet tekintve a Citan sokkal jobban beleillik a Mercedes-Benz jelenlegi kínálatába. Látszik, hogy nem pusztán egy átlogózott kishaszonjárműről van szó. A modell dobozos és a személyautós kivitel alap- (Base) és extra (Pro) felszereltséggel egyaránt kapható. A gazdagabb felszereltség olyan addicionális dolgokat rejt magában, mint a színre fújt ajtókilincsek, de a tolóajtó sínje is a jármű fényezésével megegyező árnyalatú lehet.

Az új Citan 4498 mm hosszú, ezért rakterének hossza akár a 3,05 métert is elérheti. Mindez a hátsó futóműnél alkalmazott, helytakarékos, csatolt lengőkaros megoldásnak, valamint a flexibilis válaszfalnak köszönhető. A modell először csak rövid tengelytávolságú (2716 mm) változatban lesz kapható, később azonban Mixto kivitelben, nagyobb tengelytávolsággal is megvásárolható majd. Az újdonság nemcsak tetszetősebb és személyautósabb, hanem pakolni is könnyebb: elődjéhez képest jóval kényelmesebben lehet hozzáférni a rakterében szállított árukhoz, mivel nagyobb, 615 mm széles és 1059 mm magas tolóajtókkal gördül le a gyártósorról.

Belső

A mérnökök a francia variánstól teljesen eltérő identitást adtak a Mercedes-Benz Citannak: műszerfala és az ülések leginkább a Mercedes-Benz személyautókból és kishaszonjárművekből lehetnek ismerősek. Alapvetően nincs túl sok kapcsoló: a középkonzolba épített MBUX – vagyis Mercedes-Benz infotainment és multimédia rendszer érintőképernyője – sok gombot segített megspórolni. Egyébiránt ezen látható a tolatókamera képe is.

Bár a két modell ugyanabban a franciaországi gyárban készül, ettől függetlenül több apró eltérés fedezhető fel. A hátsó kamera élőképét megjelenítő kijelző a Citanban nincs meg, úgy tűnik, ez megmaradt a legújabb Kangoo egyedi jellemzőjének, emellett úgy fest, hogy a jobb oldalon, az elhagyott B-oszlopot megtartotta magának a Renault. Ennek a megoldásnak az az előnye, hogy oldalról jóval nagyobb raktérnyíláson lehet így pakolni a furgonba. A kesztyűtartót is másképp csinálták meg: míg a Kangoo-ban fiókszerűen kihúzható kivitelt alkalmaztak, addig a Citannál maradt a lehajthatós fedelű kesztyűtartó.

A felhasznált kárpitok és borítások tapintása kellemes. A kormány bőrborítást kapott, míg az ülések a Mercedes-Benz klasszikus strapabíró szövetkárpitjával vannak bevonva. A megerősített oldal- és a deréktámaszuk miatt egészen kényelmesnek tűntek. Bár a bemutató járműveket még nem lehetett kipróbálni a sajtótájékoztatón, az kiderült, hogy beülhet akár több mint két méter magas ember is. A szélvédő felett még egy polcnak is sikerült helyet szorítani, oda elrejthetők a különféle dokumentumok, így akár a szállítólevelek is. Szintén pozitívum a 90 fokban nyitható oldalajtó: így sokkal könnyebb a be- és kiszállás az új Citanba. Főleg akkor, ha valakinek már apukapocakja is van.

Technika

A zárt áruszállítós változatban a Mercedes-Benz Citan 75,95 és 116 lóerős dízelmotorokkal, illetve 102 és 131 lóerős benzinesekkel lesz elérhető. A Citan Tourer pedig 95 lóerős dízelmotorral és 102, illetve 131 lóerős benzinmotorral kerül a kereskedésekbe. Érdekesség, hogy bár maga a motorblokk közös fejlesztés a Renault-val, a motorvezérlés és minden egyéb más a hajtásláncban a Mercedes-Benztől érkezik. Minden motorváltozat megfelel az Euro 6d normáknak és alapfelszereltségként start-stop rendszerrel rendelkezik. A hatfokozatú kézi sebességváltó mellett az erősebb benzines és dízelmotoros változatok hétfokozatú duplakuplungos automatával is elérhetők.

A tervek szerint készül majd elektromos változat is belőle, amely egy feltöltéssel legalább 285 kilométer tud majd megtenni a WLTP ciklus alapján. Az e-hajtáslánc alkalmazása miatt ugyanakkor a jövendőbeli üzemeltetőknek sem a méretek, sem pedig a terhelhetőség tekintetében nem kell majd kompromisszumot kötniük.

“Amikor a Mercedes-Benz a Renault-val közösen belevágott az új generációs változat fejlesztésébe, akkor arra fókuszált, hogy az új Citannak is meglegyen a klasszikus mercis értékrendje. Az egyik ilyen a biztonság. Éppen ezért az új modell már tartalmazza azokat a vezetéstámogató rendszereket, amelyek a Mercedes személyautókban jelen vannak” – hangsúlyozta Szilveszter Tibor. Ezek közé tartozik a menetstabilizátor, a visszagurulás-gátló, vagy az elektromos parkolófék. Emellett a furgonos kivitelnél az alapfelszereltség részét képezi az éberségfigyelő és a vészhívó, a Tourernél pedig az aktív fékasszisztens, a holttérfigyelő és a táblafelismerő is a szériafelszereltség része.

A torlódás esetén az automatikus araszolást segítő Distronic távolságtartó tempomat viszont opcionálisan választható tétel. Jó hír, hogy az S- és a C-osztály után a Citan is megkapta az aktív sávtartó asszisztenst, amely szükség esetén beavatkozik a kormányzásba, hogy a gépjárművet a sávban tartsa. Természetesen ez is opcionálisan választható majd a Citanhoz, ahogyan az automata klíma, vagy a kulcs nélküli indítás. A fokozott utasvédelem érdekében az áruszállítós változatnál az alapfelszereltségként adják a hat légzsákot. Ez azt jelenti, hogy a kormánykerékben, illetve az utasoldalon is van egy-egy légzsák, emellett oldal- és függönylégzsákok vigyáznak a furgonban ülő személyekre. A személyszállítós változatnál 7 légzsákot találunk, ott középen, a könyöktámasznál is megtalálható egy lufi.

Költség

Idehaza szeptemberben indult a Mercedes Citan értékesítése. A legolcsóbb változatért – amely egy 102 lóerős benzinmotoros, alapfelszereltségű Citan 110-es – bruttó 7 007 860 forintot kell kifizetni. Ha pedig valakinek a személyszállítós kivitelre, vagyis a Citan Tourerre fáj a foga, akkor egy kicsivel többet, bruttó 8 347 000 forintot kell letennie az asztalra egy alapfelszereltségű változatért.

A Pro felszereltség sokat dobhat az árakon és egyből megnő az elérhető extrák sora. Ehhez a felszereltséghez hozzátartozik az állítható magasságú vezetőülés, a Mercedes-Benz audiorendszer, a klímaberendezés, a LED-es belső világítás, továbbá az elektromos ablakemelők is. A dobozos kivitelnél ezen felül a raktér padlóját műanyag védőborítással látják el. A Tourer szériában két, a dobozos változat pedig egy tolóajtóval rendelkezik. Fontos szempont ugyanakkor, hogy a Mercedes Citan furgon nemcsak zárt, hanem nyitható válaszfallal is kérhető.

A 2022-es esztendő kifejezetten mozgalmasnak ígérkezik a Citan szempontjából. “Jövő áprilistól lesz T-osztályunk belőle, de radikálisan más koncepcióra fog épülni, ennek köszönhetően teljesen más lesz a belseje. 2022 augusztusában indul a tisztán elektromos, illetve az extra hosszú variáns sorozatgyártása. Jövő év novemberében pedig érkezhet a hétüléses változat. A lakóautós kivitel itthoni forgalmazása azonban kétséges” – hangsúlyozta a Mercedes-Benz Hungária Kft. Kishaszongépjárművek értékesítési és marketingigazgatója.

A Citan sikeréhez minden bizonnyal hozzá fog járulni az is, hogy a modellt a Kangoo-val közösen nemrég a 2022-es Év Furgonjának választották.