Megérkezett a VW és a Ford házasságának első szerelemgyereke, ami valójában egy Caddy. Persze azért jóval többről van szó egy átmatricázott modellnél, rögtön mutatjuk a különbségeket!

Röviden – Ford Transit Tourneo Connect Mi ez? A Ford Transit Connect személyszállítós változatának, a Tourneo-nak a legújabb, harmadik generációs kiadása, ami már a VW Caddy alapjaira épül. Mit tud? Karosszéria hossztól függetlenül akár hétszemélyes változatban is készülhet. Mibe kerül? A cikk írásakor még nincs magyar ára. Kinek jó? Elsősorban családi autó, de kiválóan alkalmas lehet a kis- és közepes vállalkozásoknak is, ahol egy tetszőlegesen variálható utasterű és adott esetben furgonként is funkcionáló járműre van szükség.

Ha nyaralásról, rokonlátogatásról, vagy kirándulásról van szó, akkor a furognokból kialakított személyautók ideális választásnak bizonyulnak. Variálható belső terüknek köszönhetően a távoli unokatesóknak, vagy a nélkülözhetetlen bringáknak is juthat hely. A harmadik üléssor kiszerelésével pedig Blöki is beférhet, hogy ne otthon kelljen ülnie, amíg a család nyaral. A Ford bemutatta Magyarországon is a legújabb Tourneo Connectet, amely már a VW Caddy alapjaira épül. Ha valaki ilyen autó mellett dönt, akkor biztosan nem kell rá sokat várnia és akár a nagycsaládosoknak járó kedvezményt is igénybe veheti rá. Lássuk mit tud az új Tourneo Connect!

Külső Az első Ford Tourneo Connect éppen húsz évvel ezelőtt mutatkozott be. Azóta a modell már a harmadik generációnál jár, amelyről tavaly rántották le a leplet. Az amerikai és a német konszern közötti megállapodás értelmében az újdonság sorozatgyártása nemrég kezdődött el a lengyelországi Września-ban található Volkswagen-üzemben. Az első példányokat mostanában vehetik át a tulajdonosok Európában. Bár a Ford újdonsága egyértelműen a VW alapokon nyugszik, mégsem beszélhetünk csak egy átlogózott példányról. El is áruljuk, hogy miért. Már erre az autóra is kérhető a nagycsaládosok kedvezménye Hátulról is tetszetős jármű lett belőle. Bár a VW Caddy-vel azonos karosszérián osztozik, ennek ellenére jól azonosítható modell lett a Tourneo Connect. A tetősín az alapfelszereltség része. A képen látható Active felszereltségű Ford Tourneo Connect vélhetően népszerű választás lesz. A rendszám körüli rész eltér a Caddy-től. Nagy tükrökkel szerelik a Ford újdonságát. Egyelőre nem fog kétszárnyú ajtóval készülni. A második üléssor az Active felszereltségű Tourneo Connect-nél. A harmadik üléssor, ahol a hatodik és a hetedik ülés található. A második üléssorban lévő üléseket akár fel is lehet hajtani. Defektjavító készlet az oldalfalba rejtve. A Tourneo Connect műszerfala. A multimedia rendszer a telefon tükrözésre is alkalmas. Először is a Tourneo Connect eltérő homlokfallal rendelkezik. A front rész kialakítása a keskeny fényszórókkal, a nagy méhsejt mintázatú hűtőmaszkkal, valamint a nagy légbeömlőkkel ellátott lökhárítóval jól megkülönböztethetővé teszi a Caddy-től. Az összképet tekintve leginkább a Ford Explorerre hajaz. Szerintem amcsi életérzést tükröz, európai dimenzióban mérve persze. De aki már a ’70-es években is Pepsit vett a Traubi helyett a lángos mellé, az garantáltan értékelni fogja a dizájnját. Valószínűleg sok mindenkinek be fog jönni ez a forma. Másodsorban pedig érdemes egy pillantást vetni a hátfalára, mert az sem egyezik meg teljesen a Caddy-vel. A hátsó ablak alatti, nyújtott trapéz alakú mélyedést ugyanis megfordították, így a Tourneo Connectnél a rövidebb éle lefelé néz, enyhe disszonanciát hozva ezáltal a dizájnba. A modell kétféle méretben készülhet. A rövidebb változat 4501 mm (L1), a hosszabb pedig 4854 mm (L2) hosszú. Mindkét variáns egységesen 1812 mm magas és 1855 mm széles a tükrökkel együtt. Jó hír, hogy bármelyik variánsra is essen a választás, mind az L1, mind pedig az L2-es Tourneo Connect megrendelhető hét üléssel. A felszereltséget nézve a Trend képviselné a belépőszintet itthon, azonban ez még nem érhető el idehaza 2023 második negyedévéig, így most a Tourneo Connect a Titaniumról indul. Őt követi az Active és a Sport. Mit jelent ez a kinézetben? A Titaniumnál az autó külső megjelenését a krómozott hűtőrács és ködlámpa keret, a feketére fújt visszapillantó, a színre fújt kilincs, a 16 colos gyöngyszürke felni, a tetősín, illetve a sötétített hátsó ablakok dobják fel. Így elkerülhető, hogy az asszonynak textilpelenkát kelljen az ablakra borítania, hogy a gyerekeket ne süsse szét a Nap, ha esetleg ebéd után bebólintanak a hátsó üléseken. Az Active-nál a krómozott hűtőrács és ködlámpa keret, a 17 colos könnyűfém felni, a fekete kerékjárati ívek, valamint a krómozott alvázvédővel ellátott lökhárító kölcsönöz elegánst stílust a modellnek. A Sport felszereltségű Tourneo Connectet a legkönnyebb beazonosítani: az orrán lévő versenycsíkok, a 17 colos gyöngyszürke felni, valamint a fém küszöb visszaad valamit apának abból a korszakból, amikor még a spoileres Ladával verette a város határában. (Ha a saját kedvencemet kellene kiválasztani, akkor az az Active, ezt az változat látható egyébként a képeinken is.) A Tourneo Connect széles színkínálattal készül, az Active változat esetén például tízféle élénk fényezés közül választhatnak a vásárlók, köztük a Boundless Blue árnyalatot is, amit a cikkünkben lévő tesztautó “visel”.

Belső Egy ilyen autónál sohasem az a lényeg, hogy van-e cérnavarrás a kormányon, vagy sem, hanem az, hogy mennyire praktikus. Nos, ha az ember megkapja a kezébe az IKEÁ-s bevásárló listát, akkor bizony erősen vakarja a fejét, hogy mégis hogyan hozza el a lapra szerelt bútorokat. A Tourneo Connect alapból ötszemélyes, de kérhető hétszemélyes változatban is. Ebben az esetben a harmadik üléssorba bekerül két, kb iskolaszék méretű, vékonyan párnázott kis ülőalkalmatosság, amin azért elfér két gyerkőc. Na, de ha szállítani kell, akkor a második és harmadik üléssor eltávolításával a Tourneo Connect csomagtere a rövidebb változatnál 2,6, a hosszabbnál pedig 3,1 köbméteresre bővíthető. A hosszabb és terjedelmes tárgyak szállítását nagyban megkönnyíti, hogy a csomagtér maximális hosszúsága az első ülésektől mérve 1913 mm (rövid), illetve 2265 mm (hosszú). Az első ülés síkba döntésével viszont akár három méter hosszú tárgyak is szállíthatók benne. Személyautóként használva a beszállást oldalsó tolóajtók segítik, a csomagtérhez viszont egy felfelé nyíló ajtó felnyitásával lehet hozzáférni. A Tourneo Connect egyelőre nem készül kétszárnyú ajtókkal, de később lehet, hogy lesz ilyen verzió belőle. Az utastér tekintetében a modell jobban őrzi a Caddy-s jegyeket, de az amerikai márka ezt is igyekezett minél jobban a saját ízlésére szabni. A nem túl magas, nem túl széles, kifejezetten személyautós műszerfal teljesen egyezik a VW-jével, a kormánykerék betétje és a rajta lévő nyomógombok azonban eltérnek. A műszerfalhoz alapáron egy 8,25 colos multimedia kijelző jár, de a megrendelők mindegyik felszereltségi szint esetében választhatnak 10 colos egységet is akár. Az érintőképernyőn keresztül vezérelhető a navigáció, az audiorendszer, míg a többi funkció, például a telefonos kapcsolat, a járműinformáció és az audio-beállítások az almenükben érhetők el. Érdekesség, hogy a kétzónás klíma egyes funkciói, így például a levegőbefúvás mértéke is ezen keresztül szabályozható. Ha valaki szeretné, akkor a mechanikus műszeregység helyére egy 10,25 colos digitális kijelzőt rendelhet a Sport, Titanium és Active modellekben. Az utastér anyagválasztása a várható használatnak megfelelő: az oldalburkolatok strapabírók és egyáltalán nem zörögnek, a kárpitválaszték pedig igényes és stílusos. Minden felszereltségi szintél más-más szöveteket alkalmaztak. Az Active utasterét például stílusos kék mintázat és kontrasztos varrás díszíti. A legélénkebbnek a Sport változat tekinthető, hiszen ennél piros mintázattal és kontrasztos varrással rendelkeznek az ülések. Egy családi autónál kiemelten fontos, hogy az ülések kényelmesek legyenek akár a hosszabb távú utakra, hogy egy krakkói, vagy horvátországi kiruccanás is elviselhető legyen. Éppen ezért a Tourneo Connectekben mind a sofőr, mind a kísérő ülést az egyik legnevesebb gerinc-specialista intézet, a Aktion Gesunder Rücken (AGR) ajánlásainak megfelelően fejlesztették ki. Ezek jobb megtámasztást biztosítanak a lábaknak, négy irányban állítható gerinctámaszuk pedig kényelmesebb és egészségesebb üléspozíciót tesz lehetővé. Az AGR-ülések a Trend, Titanium és az Active modelleknél érhetők el. A jármű fedélzetén az utasok kényelmét rengeteg pohártartó, tárolórekesz és töltőcsatlakozó szolgálja. A Tourneo Connect panoráma tetővel is kérhető, ebben az esetben viszont a szélvédő feletti tárolópolcokról le kell mondaniuk a tulajdonosoknak.

Technika Miközben a Stellantis cégcsoportnál már csak elektromos furgonok készülnek a Tourneo Connect hajtásáról a Ford saját fejlesztésű dízelmotorjai gondoskodnak, illetve bekerült a kínálatba egy benzines blokk is. Ez pedig jelentős piacot hozhat a modellnek, hiszen, akik sokat hajtanak messzire, azoknak a dízel a legjobb választás. A belépő szintnek a 102 lóerős és 280 Nm nyomatékú 2.0 literes EcoBlue dízelmotor tekinthető, az ennél valamelyest nagyobb teljesítményt preferálók számára a 122 lóerős és 320 Nm nyomatékot kínáló változat lehet ideális választás. A benzines erőforrásokat kedvelők számára a Ford 1,5 literes és 220 Nm-res nyomatékú EcoBoost blokkot kínál. Az alacsonyabb fogyasztás érdekében a Tourneo Connectnél az alapfelszereltség része a stop-start rendszer, illetve kisebb károsanyag-kibocsátás érdekében a dízelek hidrogénezett növényi olajjal (HVO) és gázból folyadékká alakított, úgynevezett GTL üzemanyagokkal is működtethetők. Valamennyi modellváltozatnál a hatfokozatú manuális sebességváltó tekinthető az alapfelszereltség részének. A 102 lóerős dízelmotor kivételével azonban valamennyi blokk hétfokozatú duplakuplungos automataváltóval is megrendelhető. A Sport változatnál a kormány mögött elhelyezett váltófülek biztosítják a közvetlenebb vezetési élményt. Érdekesség, hogy a Tourneo Connect most először rendelhető összkerékhajtással, ami javítja a jármű tapadását a laza vagy csúszós útfelületeken. A rendszer a pillanatnyi körülmények és útviszonyok alapján automatikusan osztja el a kerekek között a vonóerőt, ami magabiztosabb vezetési élményt nyújt. Az összkerékhajtás a 2,0 literes, 122 lóerős, EcoBlue dízelmotorral, hatfokozatú manuális sebességváltóval szerelt változatokhoz kérhető, és az egység nem csökkenti a kabin térkínálatát és a rakodófelület magasságát. Gyári kiegészítőként alsó motorvédő lemez is rendelhető azok számára, akik rendszeresen autóznak rossz minőségű utakon. A modell 19 féle vezetéstámogató rendszerrel készül, amelyek között ott találjuk az ütközésre figyelmeztető rendszert, az aktív sávtartó asszisztenst, az éberségfigyelőt, a sebességtartó automatikát, az adaptív tempomatot, a hegymeneti elindulást segítő rendszert, az első és hátsó parkolássegítő szenzorokat, a tolatókamerát, illetve a keresztirányú forgalom figyelőt. Mindamellett a kiállás segítő rendszer automatikusan felméri a párhuzamos vagy merőleges parkolóhelyeket, majd egy gombnyomásra beállítja oda vagy kikormányozza onnan az autót, miközben a vezető kezeli a gázt, a féket és a sebességváltót. A Pro Trailer Backup asszisztens pedig segít elkerülni, illetve mérsékelni, hogy tolatás közben az utánfutó ‘bebicskázzon’.

Vezetés Elsőként az Active felszereltségű, 122 lóerős dízelmotorral szerelt változat kipróbálására nyílt lehetőségem. A hosszú tengelytávolságú Tourneo Connecttel Szentendréről Tatára vezetett az utam a festői szépségű Duna-Ipoly Nemzeti Parkon keresztül. Esztergom irányába lényegében csak kacskaringós utakon haladtam. Bár az útburkolati jelek már kissé kopottak voltak Pomáz és Pilisszentkereszt felé, ennek ellenére az aktív sávtartó rendszer egészen jól tudta olvasni a jeleket, így nagyon aprókat belenyúlva a kormányzásba szinte mindig megakadályozta, hogy kimenjek a sávból. A Tourneo Connect erőlködés nélkül ment hegynek felfelé és ebből az erős, nyomatékos karaktere sík úton még dinamikusabbá tette, könnyen tudtam vele előzni. Másodjára egy 102 lóerős dízeles változat került a kezem közé, amit zömében az M1-esen vezettem. Ezzel egy kicsit nehezebben barátkoztam össze, mert egyes emelkedőknél lomhábbnak bizonyult. Éppen ezért néha kétszer is meggondoltam egy-egy előzést, hogy ne tartsam fel a belső sávban közlekedőket. Egy alkalommal élesben is megtapasztaltam a holttérfigyelő rendszer előnyeit is, ugyanis amikor már éppen készültem volna megelőzni egy kamiont a 10-es úton, akkor hirtelen még nagyobb sebességgel előzni kezdett egy Audis és a kis sárga fény hamarabb kigyulladt a bal visszapillantón, minthogy a kocsi még látható lett volna. Sikerült elkerülni egy balesetveszélyes helyzetet. A modell dízelmotorja csendesen dolgozik, szinte alig hallani menet közben, 60 km/órás tempónál mindössze 1100-at fordul percenként a főtengely. Hatsebességes manuális váltója akadozás mentesen teszi a dolgát. Kezelését egészen gyorsan meg lehet szokni, de a 5-ös és a 6-os fokozat között egészen szűk az a tartomány amit tolerál a rendszer, vagyis sokszor már nagyon hamar szól a fedélzeti komputer, hogy váltsak fel 6-osba. Egyébként a Tourneo Connect nemcsak ebben szigorú: ha nem a sáv közepén megyünk vele, azonnal megjelenik a magyar nyelvű figyelmeztetés a fedélzeti komputer kijelzőjén, hogy tartsuk a forgalmi sáv közepén a kocsit. Az összeszerelés minősége nem hagy kívánnivalót maga után, a belső burkolatok illesztése tökéletes és a karosszéria hátulja felől sem lehet hallani semmilyen dübörgést. A Tourneo Connect városban is kényelmesen és komfortosan vezethető, stabilitását a kanyarokban is megőrzi. Futóműve barátságosra hangolt nem túl feszes, nem túl laza, a Tourneo Connect menet közben kellemesen elringatja az utasokat. Mindent összevetve a Tourneo Connecttel kapcsolatos első benyomások pozitívak, mert egy nagyon életszerű, praktikus, stílusos és modern családi autót sikerült belőle faragni, ami szerintem tökéletesen kielégíti a családok igényeit. Étvágya közepesnek mondható, az átlagfogyasztása (autópálya + város) ugyanis 7,5 l/100 km-res értékre jött ki.

Költségek A Ford Tourneo Connectnek egyelőre még nincs magyar ára, de erre a napokban fény derülhet. Előzetesen annyit lehet tudni, hogy vélhetően hasonló kategóriát fog képviselni az árazása a Caddy-ével. Ami jó hír lehet a jövendőbeli tulajdonosoknak, hogy a Ford előre készletezik a modellből, így nem kell hónapokat várni egy új példányra. Szerencsés esetben, ha bemegy egy megrendelő egy Ford kereskedésbe, akkor már 3-4 hét múlva hozzá juthat.