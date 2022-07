Teszteltük a legolcsóbb magyarországi családi autót

6 409 000 forint a hétüléses Dacia Jogger ECO-G 100 Essential ára, ami 320 ezer forinttal több az ötszemélyes modellénél. Ha szorít a költségkeret, az Essential klímaberendezéssel (130 e Ft) valamint a fel-le-ki-be állítható kormánykereket, a tolatóradart és a tempomatot tartalmazó vezetés csomaggal ellátva (120 000 Ft) teljesen jól használható autót ad ki.

Amennyiben van rá pénz, házon belül nem az Essential alapverziót érdemes választani, hanem a középső Expressiont, mert a 690 ezer forintos felárat gazdagon ellentételezi többletfelszereltsége, alufelnit idéző dísztárcsája, szebb belső kivitele és a gazdagabb extrakínálat, benne a nagyon praktikus automata kártyás ajtónyitással és zárással.

A tesztelt Dacia Jogger és más hétülésesek listaára

Citroën ë-Berlingo Live Pack (elektromos, 136 LE) 15 075 000

Dacia Jogger ECO-G 100 Essential LPG (100 LE) 6 409 000

Ford Tourneo Connect 1,5 Trend (114 LE) 11 801 000

Toyota Proace City Verso Base 1,2T (110 LE) 9 395 000

Belső égésű motorral a Joggernek alig maradt konkurense, az elektromos hajtás felárát meg kifizetni volna nehéz mindazoknak, akik eddig, akár nagycsaládos kedvezménnyel, Combót, Riftert, Berlingót vettek, amíg még gyártásban voltak. A Ford Tourneo Connect nemcsak a Caddy technikáját örökölte meg, de a Volkswagen testvérmodell árszintjéhez is jócskán közeledett. A benzines Toyota Proace City Verso lehetne a mentsvár, de az is sokkal többe kerül, mint a Dacia, bár jobb autó is nála.

Autógázból 7,6 liter volt 100 km-en a minimumfogyasztás 110 tempomattal, amennyivel a villanyautósok egy része halad. A maximum német autópályán 140-180 között, de inkább 160 felett 11,7 liter 100-on.

Családdal, békében autózva városon kívül 100 LPG-vel megtett kilométerre 9-9,5 liter autógáz fogyott autóúton és autópályán, ez 110-140-es sebességet jelent. Benzinből viszont takarékosan vezetve hat literre levihető a fogyasztása és 7,5-8 literes átlaggal számolhattok.

Ez azt jelenti, hogy itthon tankolva most alig van előnye a 340-390 Ft közötti autógáznak, de ez csak addig lesz így, amíg mi mindannyian összeadjuk a 480 forintos és valódi üzemanyagár különbségét.

Amikor majd ki kell fizetni a valós összegeket, az autógáz itthon is jelentős költségelőnnyel bír majd, ahogy a hatósági árakat megelőző évtizedekben is. A mesterséges üzemanyagárnak egyszer vége, lesz, mint Venezuelában vagy a szocializmus végével Magyarországon, mert csak azok az országok bírják finanszírozni, ahol a táj homokból és kőolajból van.

Szlovákiában, Romániában vagy nyugatra utazva az autógázas autók a dízeleknél is gazdaságosabban használhatók. Németországban 0,99-1,15 eurós áron tankoltam a gáz literjét a 2,1-2,2 eurós benzin helyett, Franciaországban literenként 79,4 centért locsoltam teli a gáztankot az 1,967 eurós 95-össel szemben. Az LPG-s autózásról részletesen ír majd Svékus Gergő, aki az olaszországi helyzetet is jól ismeri.

Biztos, hogy a Dacia Joggert LPG-s verzióban éri meg megvenni, mert azonos kivitelben a 110 lóerős benzinesnél 120 000 forinttal kevesebbe kerül az autógázas.

Tehát nemhogy ajándék a határainkon kívül bárhol sokkal olcsóbb üzemanyag használatának lehetősége, nemcsak a biztonságotokat növeli meg az 50 liter benzinhez adódó 40 liternyi autógázzal elérhető 420-500 kilométeres hatótávtöbblet, nemcsak időt takarít meg a ritkább tankolás, de az autó még kevesebbe is kerül, ha lemondotok 10 lóerőről.