Román csodafegyver, ami meghódíthatja a magyar piacot – Dacia Jogger

Nagy meglepetés nem vár a Jogger belsejében, ott a korábbi Dacia – Renault modellekből ismerős építőelemekből készül a berendezés, a textil dekorbetétektől a billentyű-szerű gombokon át az LCD kijelzővel megbolondított klímavezérlő gombokig.

A kiviteltől függő tudású központi kijelző magasan, jól látható helyen található, ami mellett praktikus telefontartó is megtalálható, bár a fedélzeti rendszer képes a vezeték nélküli telefonintegrációra is, – AndroidAuto, CarPlay – így lehet a tartó nélkül is élni. Mindenesetre kedves dolog. Berendezése teljesen vállalható, pláne a már idősödő Lodgyhoz képest nagy az előrelépés. Kormánya fel-le ki és be irányokban is állítható, van benne hely 23 liternyi apró úti cuccnak, és a belső tér is hatalmas, jól variálható, van 12 voltos és USB csatlakozó is, igaz, nem sok. Már a Lodgy is különleges hétszemélyes volt, hiszen méretéhez képest meglepően jó komfortot kínált a felnőtt méretű utasoknak még a harmadik üléssorban is és ezt lazán hozza a Jogger is.

Utasterében a felhasznált anyagok többsége az olcsóbb kategóriába tartozik, sok az egyszerű műanyag, de egyáltalán nem kellemetlen a berendezés, sem szemnek, sem kéznek. Csomagtartójának mérete az aktuális üléselrendezéstől függően lehet jelképes méretű, vagy éppen irgalmatlanul nagy is. Hétüléses kivitelben 160 / 212 literes a csomagtartó – itt az első adat a VDA szabvány szerinti, a csomagtartóban elhelyezhető 1 dm3-es, 20 x 10 x 5 cm-es téglatestek számát jelöli, utóbbi a literben mért adat – az ötüléses változat hasonló adata pedig 708 / 829 liter.

Ha az összes hátsó ülés háttámláját ledöntik, akkor 1819 / 2094 liter teret lehet belakni az öt- és 1807 / 2085 liternyit a hétüléses kivitelben. A csomagtartóban lakó ülések eltávolítása pillanatok alatt elvégezhető, akár egyesével is kiszedhetők – a gyár szerint vagy 60 féle üléselrendezést lehet velük összevariálni – és nem is nehezek, így akár naponta is átrendezhető az autó belseje, az aktuális igényeknek megfelelően.