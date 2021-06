Belsejében is jóval kellemesebb a hangulat, mint eddig bármikor. Prémiumanyagok keresgélésére nem érdemes időt fecsérelni, de a vékony, puha textilbevonat más márkáknál is bevált már, és kedves dolog, hogy az üléskárpitokra is jutott egy kis változatosság, nem koromfekete minden, és olyan extrákat is találni az autóban, ami eddig Dacia Loganban nem nagyon fordult elő. Van például automata fényszóró és ablaktörlő, elektromos kézifék, vezeték nélküli telefontükrözésre is alkalmas fedélzeti rendszer, aktív vészfékező rendszer, holttérfigyelő, miazmás. A hely az összes sorban fejedelmi, láb, fej, térd, váll, minden elfér.

Csomagtartója óriási, bár a számok – 528 liter, ami 18-cal több az előző változaténál – többet mutatnak, mint amennyit ki is lehet belőle hozni hétköznapi használattal. Ennek csak egy oka van, a hasznos térbe irgalmatlan módon belógó zsanéroknak. Okosan kell pakolni, mert a csomagtartófedél lecsukásakor a két hatalmas vasszerkezet mindent elpusztít, ami csak az útjába kerül.

Ezen felül jól pakolható a Logan, lehajthatók a háttámlák is, amik sík felületet ugyan nem adnak, de az így kapott 1361 literes tér egész tisztességes adat és egyszerű, de hasznos csomagtér rendszerező elválasztóelemek is kerültek a csomagtartóba, amit át is lehet rendezni, vagy simán ki is lehet venni a kocsiból.