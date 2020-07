Egy Lodgy belseje nem tartozik az izgalmasabb dolgok közé. Mintha direkt jeleznék a vevőnek, jó, ezt most ugyan megkaptad nagyon olcsón, de azért ne érezd magad túl jól benne. Legközelebb inkább spórolj még és vegyél valami rendes Renault-t. Míg a Duster utastere már kifejezetten vonzó, tele szép, és érdekes részletekkel, addig a Lodgy-é elég sivár maradt az évek során. Belseje főleg olcsó műanyagból készül, a fedélzeti rendszer monitorának képminősége, felbontása, elhelyezése is úgy egy évtizeddel ezelőtti szinten van és a kormányra került gombok sem világítanak a sötétben.

Egy dologban viszont nagyon jó a Lodgy belseje: pakolni van hova. Öblös ajtózsebek, rekeszek, textilzsebek, és nagy, felnyitható rekesz várja, hogy beléjük pakolják a kisebb úti holmikat, a nagyobbakat pedig a katedrálisnyi csomagtartóba. A Lodgy csomagtartója valóban hatalmas, bár hét üléssel autózva már közel nem pakolható bele annyi cucc, mint öttel. Nem fogy teljesen használhatatlan méretűre, de alaposan összemegy.

Ezen az állapoton a harmadik üléssor székeinek összecsukása sem sokat segít, mert rafinált mechanika híján hatalmasak maradnak lehajtva is és ott virítanak a hasznos tér kellős közepén. Viszont nem kell állandóan kerülgetni őket, ha nincs rájuk szükség, pár mozdulattal egyesével kiszedhetők. Az ülések nem nehezek, átlagember simán megoldja a ki- és a beszerelést pillanatok alatt.

Nem jellemző, hogy egy hétszemélyes autó legutolsó sora is használható legyen, de a Lodgyban mégis van elég hely, akár felnőttnek is. A komforton viszont sokat ront, hogy a második üléssor biztonsági öve a két leghátsó utas orra előtt lobog. Klassz viszont, hogy került pohártartó és legalább 12 voltos csatlakozó leghátra, illetve a szellőzés is valamelyest megoldott, a kibillenthető hátsó oldalablakoknak köszönhetően.

Literre 207 – ez a hét személes felállásban mért térfogat – illetve 2617 liter között változhat a csomagtartó mérete. Hátul vannak csomagrögíztő fülek, némi gyér világítás is, az emelő és a kötelező cuccok a sarokba kötözve várják, hogy szükség legyen rájuk, a pótkerék pedig legalul, az autó hasa alatt utazik.

Műszerfala a lehető legegyszerűbb, két mutatós műszer jelzi az aktuális sebességet, fordulatszámot, amit egyszerű fedélzeti számítógép egészít ki, monokróm kijelezővel, de egész hasznos funkciókkal. Van még aránylag zajos ventilátorú manuális klíma, tempomat/sebességkorlátozó, és kihangosítós, érintőképernyős, telefontükrözésre is alkalmas fedélzeti mindenes is. Szóval a fontos dolgok mind megvannak, de a felhasználói élmény fokozása nem igazán volt szempont a tervezésnél.