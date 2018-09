Nyilván semmi meglepetés nincs abban, hogy az új Combo az EMP2-es, PSA-csoport által kifejlesztett platformra épül. Ezt használja már többek között az új Citroën Berlingo, az Opel Grandland és a Peugeot 508-as is. A jövőben minden jármű az EMP2-est kapja meg a C-szegmenstől felfelé. A platform előnye, hogy alternatív hajtáslánc befogadására is alkalmas, ami már a kishaszonjárműveknél is kulcskérdés.

A Combónál alapfelszereltségként egy tolóajtó áll rendelkezésre, de sokkal jobb, ha kettő van belőle a könnyebb ki- és beszállás végett. Alapesetben ötüléses változatban készül, de akár hét üléssel is megrendelhető mind a rövid, mind pedig a hosszú tengelytávolságú változat. Az első utasülés és a második üléssor lehajtásával a csomagtér 597-ről 2126 literesre, a hosszabbnál pedig 850-ről 2693 literesre bővíthető. Osztott verzió esetén pedig akár 3 méter hosszú rakfelület is kialakítható benne.

Az utasteret igényes anyaghasználat, stílusos kárpitok és zörgésmentes burkolatok jellemzik. A jármű emellett nemcsak tágas, hanem praktikus belső térrel rendelkezik. Szám szerint 28 féle tárolórekeszt alakítottak ki benne, ezek közül a két leglátványosabb a kardántengelyre épített, relés fiók, valamint a csomagtartó felé helyezett rakodópolc. Az utastér további előnye, hogy a frontlégzsák a tetőbe került, ezért mélyebb, hűthető kesztyűtartót tudtak kialakítani. Ha mindez nem lenne elég, akkor opciósan padló alatti rekeszekkel is rendelhető a Combo.

Panorámatetővel és az ehhez járó egyedi mennyezetvilágítással még komfortosabbá és kellemesebbé varázsolható az utastér. A kényelem szempontjából nem elhanyagolandó, hogy a hátsó üléssorban három ISOFIX-gyermekülés is elhelyezhető, az elől ülők esetében pedig a nagy lábtér és a karfás ülések növelik a komfortot.

A műszerfal könnyen áttekinthető és nagyon gyorsan ki lehet rajta igazodni. A középső konzolba épített multimédia rendszer szintén nem bonyolult. Bár a tesztjárművekben még angol nyelvű rendszer volt, a piktogramok segítségével még az is eligazodik rajta, aki csak a “hunglisht” beszéli. A legfontosabb információkat a kormánykerék mögött, a sebességmérő és fordulatszám mérő között található fedélzeti számítógép jeleníti meg, ezen olvasható ugyanis a fogyasztás, a megtett út, illetve az elindulás óta eltelt idő.

Opcionálisan akár fűthető bőrkormánnyal is rendelhető a Combo, de az első ülésekhez is lehet ülésfűtést kérni. Az állófűtés időzítővel vagy távkapcsolással aktiválható és a motortól függetlenül működik. Nyáron pedig választhatóan a klímaberendezés vagy a kétzónás klímaautomata szolgál frissítő hűvössel. Az utóbbi figyelembe veszi a napsugárzást és a levegő páratartalmát, és önműködően kapcsol át levegőkeringtetésre, hogy ne párásodjanak be az ablakok. Elöl alapfelszerelés az elektromos ablakemelő, de hátra is meg lehet rendelni, ha a megrendelő úgy szeretné.