Belül tapasztalhatjuk meg az esetlen külső varázsát, ebben a bódéban tényleg elfér hét ember, plusz némi csomag, és ezt a produkciót általában csak sokkal nagyobb területen terpeszkedő típusok tudják bemutatni. A vezetői pozíció is tipikusan az egyterűek világát hozza, klasszikus testhelyzetben, szinte 45 fokban tartott lábakkal, magasan ülünk, a váltókarért pedig alul kell kotorászni. Nem véletlenül került a váltókar sok egyterűben, kisbuszban a műszerfalra.

Egy új Dusterből átülve tűnik fel igazán, mennyit lépett előre az a típus a Dacia családban (az első generációs Duster és a Lodgy műszerfala gyakorlatilag megegyezett), összehasonlítva a két belteret a Lodgy messze avíttnak hat a francia-román terepjáró mellett. A raktérajtó modern autón régen látott, nyolcvanas éveket idéző nyomógombbal nyílik, a leghátsó sorba beszállás után a visszabillentett középső ülés reteszelése becsípi a biztonsági övet, ha nem húzzuk félre, és minden rögzítés, ülésmozgatási mechanika kőbalta egyszerűségű.

Viszont a zseniális térkínálat ereje nem fakult meg az évek alatt, ugyanolyan jól használható a műszerfal tetején ülő tároló, az öblös ajtózsebek, és az első ülések támlájából kihajtható kis asztalkák.

Tulajdonképpen a Lodgy az első sortól hátrafelé haladva lesz egyre szimpatikusabb, a második sorban simán elfér három gyerekülés, szellős a tér, a szélesre nyíló ajtókon könnyű be-ki pakolni a lukrókat és tartozékaikat.

A harmadik sor pedig tényleg a jutalomjáték, és nem csak két szükségsámliról van szó, itt akár kamaszok, sőt rövidebb úton felnőttek is kényelmesen utazhatnak, a leghátsó szélvédők kidönthetőek, így kompenzálható a szellőzőnyílások hiánya.

A Lodgy comagtartója öt üléssel is kombikat megszégyenítő méretű, 827 literes, ha pedig a második sor üléseit is eltüntetjük akkor, 2,5 köbméternél is nagyobb hellyel gazdálkodhatunk. Ez a plusz tér a primitív ülésrögzítés hozománya, a két üléssort egyszerű retesszel rögzítjük, nincs padlóba hajtogatás, furfangos eltüntetés, egyszerűen ki lehet emelni az üléseket, elrakni a garázsba, és kész a Lodgy-furgon.

Ezért cserébe el kell viselnünk az egyfajta csomagként cipelt, mindig látható harmadik üléssor látványát.

Mélyre nyílik a csomagtérajtó, a küszöb alacsony, és innen már nem is fáj annyira, hogy nincsenek táncolva eltűnő ülések, és apró kis figyelmes megoldások, mint több drágább hétülésesben. A pőre tér kényelme az amit a Lodgy kínál, és az teljesen rendben van.