A konkurenciához képest a BMW konzervatívabb műszerfalat kínál, klasszikus, analóg kerek műszerek néznek vissza ránk, a középkonzol pedig egy olyan kort idéz, amikor a képernyőn még csak néztünk dolgokat, nem pedig játszottunk velük.

Kisebb módosításokkal ezt a műszerfalat kapjuk tíz éve a kis BMW-ktől, az idén leköszönő F20/21-es kódjelű egyes szériában gyakorlatilag ugyanez az elrendezés található. Ez pedig felhasználói, autós szemmel egyáltalán nem baj, ez a beltér ergonómiai szempontból legalább annyira tökéletes, mint a frissebb, érintőképernyő-orientált megoldások.

Ha BMW-szalonban nézelődve az X2-ből egy G30-as új 3-as szériába, vagy a friss F40-es új 1-es BMW-be ülünk, azonnal látható, hogy az X2 egy hosszú előző periódus utolsó darabja, és az utána következő bajor típusok már mind más filozófiát követnek, jobban meghajolnak a digitális kor előtt.

Minőségben, az anyagok kidolgozottságában az X2 is makulátlan szintet hoz, főleg az M35i magas felszereltségével, de a high-tech vonal nem annyira erős, mint az újabb BMW modellek, vagy akár a legközelebbi konkurens Audi SQ2 esetén.

Azt pedig még mindig tartom, hogy vezetés közben az iDrive rendszere még mindig verhetetlen, egyszerűen ezt lehet vakon kezelni, javarészt fél pillantással tudunk navigálni a menüpontok között, míg ha ujjal kéne böködni, akkor az komolyabb koncentrációt igényel.

Nem is volt lett maszatos a tesztautó 10,25 colos kijelzője az egy hét alatt, hiába lehet érintéssel is irányítani, gyakorlatilag csak az iDrive tárcsáját használtam a váltó mögött. Szerencsére egy jó ideig marad is ez a megoldás a BMW kínálatában, legalábbis az utóbbi egy évben bemutatott típusok mindegyikében ott volt.

Az ülések szinte minden porcikája állítható, széles határok között kereshetjük a megfelelő üléspozíciót, az integrált fejtámláról viszont ennél az autónál is lemondanék, képeken jól mutat, de teljesen haszontalan, alacsony utasoknak pedig egyenesen kényelmetlen.

Kategóriájában tisztességes a helykínálat elöl-hátul, a stílus velejárója az emelt övvonal miatt apró ablak, de a komor hangulatot egy csapással megöli a narancsos-pirosas kárpit, amit nem tudjuk hány valódi vásárló fog majd bepipálni.

Egy ennyire a megjelenést előtérbe állító autónál pedig dicséretes, hogy öblös csomagtartó is jár a megnyerő külső mellé, 470 literes méretével a 40:20:40 arányú bővíthetőséggel mindenféle szállításra elég, amire a 306 lóerős M35i befogható.