Ki tudja majd megfizetni az új Toyotát?

Kezd elmosódni a határ a Lexus és a Toyota között, legalábbis, ami a dizájnt és a technikát illeti, a C-HR távolról simán beillik a teljesen elektromos bZ4X és a szintén csakis elektromos árammal hajtott RZ közé, azok kicsinyített társa. Bumeráng alakú nappali fényeivel, valamint faltól falig hátsó lámpatestével is igazodik az új trendhez. Érdekesség, hogy utóbbi közvetlenül találkozik a hátsó ajtók éleivel, a két hosszan elnyúló lámpatest között lézerrel gravírozott, fénylő márka- és modellnév jelenik meg, amint nyitjuk az autót. Este elég látványosak az autó üdvözlőfényei.

Az új generációs C-HR olyan, mintha egy futurisztikus tanulmányautó gördült volna le a gyártósorról. Minden elemében merész. Dinamikus, erőteljes megjelenését fokozzák a rövid túlnyúlások és a nagy kerekek – akár 20 hüvelykes felnikkel is rendelhető. A kéttónusú fényezés új stílusú, a kontrasztos fekete tetőszín egészen a hátsó lökhárítóig és az autó fenekéig nyúlik. A kocsi hossza 4360 milliméter, szélessége 1830 milliméter, magassága 1570 milliméter, tengelyek közötti távolsága 2640 milliméter. Légellenállási együtthatója 0,24, csomagtartójának térfogata az előzetes, nem végleges információk alapján 310 liter (a kétliteres, elsőkerék-hajtású változat csomagtartója 364 literes, amiből 2 litert kiszakíthat még az AWD-i összkerékhajtás és 14 litert a JBL hangrendszer).

Az újdonságot Törökországban gyártják, de a legtöbb technikai részletét a Toyota zaventemi fejlesztőközpontjában tervezték, fejlesztették, tesztelték és tökéletesítették. Számos folyamatot egy többórás workshop keretében meg is mutattak a sajtónak. Az A oszlopokba szerelt, feláras JBL hangszórók külső borítása igazi fémből készült, egész jó hangzást nyújtanak. A B oszlop 3,5 kilóval könnyebb, mint az elődben, más az anyaga (2GP acélból készült) és a struktúrája, emiatt a törésbiztonsága is kedvezőbb, a tervezők szerint ötcsillagos lesz a modell Euro NCAP-tesztje.

Hogy a felsorolásból ne maradjon ki, a C oszlop is tartogat különlegességet: a tervezők ezúttal figyeltek arra, hogy a C oszlop kialakításával ne teremtsenek túl nagy holtteret, így egy mögöttünk a külső sávból érkező kisautót időben kiszúrunk. Minden egyéb esetben ott a vezetősegéd, amely immár a vezetőt és az első utast körbeölelő hangulatfény vörösre változásával is figyelmeztet a veszélyre – erről később még lesz szó. Hátrafelé azonban a laposan lecsapódó tetőív miatt továbbra is korlátozott a kilátás, tolatáskor kamerás rendszer van a segítségünkre.

Visszatérve a dizájnra, az oldalfal geometrikus törésvonalai minden korábbi Toyotánál határozottabbak, tessék csak az első ajtókra nézni! Mintha elaludt volna a présgépet kezelő munkás. Az egyik workshopon megtudtuk, hogy a hátsó ajtókról a rejtett kilincs azért került újra normális helyre, mert az ügyfelek jelezték, hogy a kisgyermekek pipiskedve sem érik el, a lemez síkjába simuló kilincseket a dizájn érdekében alkalmazták. Ilyet először láthatunk a Toyotánál, használata könnyen megszokható.