Nem egészen egy éve vezették be a második generációs Lexus NX-et, ám a gyártó máris módosítja a típus egyes jellemzőit.

Mostantól minden Lexus NX új generációs nanoe X légtisztító technológiát alkalmaz. A Panasonic által fejlesztett és szállított rendszer enyhén savas ionokkal tölti meg az utastéri levegőt, amelyek magukhoz vonzzák a vírusokat és baktériumokat, a virágport és egyéb allergéneket, és mellesleg a kellemetlen szagokért felelős részecskéket is.

Okosabb, olcsóbb, takarékosabb a Lexus NX 1 /9 Fotó megosztása: 2 /9 Fotó megosztása: 3 /9 Fotó megosztása: 5 /9 Fotó megosztása: 6 /9 Fotó megosztása: 7 /9 Fotó megosztása: 9 /9 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A hibrid után immár a plug-in hibrid modellhez is rendelhető a Mark Levinson hifi berendezés (Luxury felszereltségi szinten.) Az alacsonyabb felszereltségi szinteken a 9,8 colos érintőképernyő felárért 14,0 colosra cserélhető, amihez felhő alapú navigációs rendszer is jár.

Az utastér a már ismert mogyoróbarna/bordó mellett új színkombinációkban (fekete/krémszín, piros/fehér) rendelhető; látványos fejlesztés, hogy a kesztyűtartó, a padlókonzol oldalsó panelja, valamint az ajtópanel is színes kivitelben készül.

A középkonzolon változott a kapcsolók elrendezése; az új layout ergonomikusabb, magától értetődőbb kezelhetőséget ígér. Közös csoportba rendezték azokat a gombokat, amelyeket a jármű álló helyzetében nyomkod a vezető.

A vagyonvédelem terén komolyat újított a Lexus; mostantól ultraszéles sávon (500 MHz felett) kommunikál az autó és a jeladó, így az előbbi pontosan meg tudja állapítani a kulcs helyét és távolságát. Ez fokozott lopásvédelmet jelent.

A menetbiztonság is javult, egyrészt a digitális belső tükör révén, amely automatikusan elsötétedik, így megakadályozva a hátulról érkező vakítást, másrészt az új kialakítású harmadik féklámpa jóvoltából, ami a korábbinál is jobban látható.

A Luxury felszereltségi szinten mostantól az összkerékhajtás mellett szimpla elsőkerék-hajtással is rendelhető a hibrid modell, tovább bővítve a lehetőségeket.

Ez önmagában is fogyasztáscsökkentést hoz, de ennél is többet tud a navigációs rendszerbe integrált, új prediktív takarékossági rendszer. A hibrid és plug-in hibrid hajtásláncokhoz elérhető opció azonosítja azokat a földrajzi pontokat, ahol hirtelen lassítani szokott a vezető, és ilyenkor megnöveli a regeneratív fékrendszer teljesítményét. Ha sűrű forgalmú útszakaszhoz közelítünk, a rendszer előre feltölti az akkumulátort, illetve a vezérlés képes a domborzati viszonyokat (emelkedő/lejtő), valamint a városi és országúti szakaszok váltakozását is figyelembe venni a hajtás- és töltésvezérlés során.