Ismét kiadta Best Global Brands listáját az Interbrand tanácsadó cég. A világ legjobb márkáit tömörítő százas listán összegszerűen tüntetik fel az egyes cégek értékét. Ez az összeg azonban nem egyszerűen az eladásaik és a vagyontárgyaik összességét tükrözi: befolyásolja a márka ismertsége, az ügyfelek hűsége, a cég jövőképe, termékportfóliójának időtállósága, és még egy sor tényező.

Az autógyártók jellemzően jól, de nem a legjobban teljesítenek ezen a felmérésen. Ahogy tavaly, idén is csupán három márka került be a Top 10-be. A Toyota elsősége és a Mercedes-Benz második helye régóta nem kérdés, ugyanakkor a németek szép lassan kezdenek felzárkózni a japán óriáshoz: míg a Toyota tartja hatodik helyét, a Mercedes megelőzte a Coca-Colát, és felzárkózott hetediknek. A harmadik helyen a BMW áll – akár azt is mondhatnánk, hogy kipöckölte a Teslát, de nem: az amerikai villanyautó-specialista ugyanúgy a tizenkettedik a rangsorban, mint tavaly, a BMW viszont a tizenharmadik helyről feljött a tizedikre.

A 100-as listán szereplő autógyártók kettővel kevesebben vannak, mint tavaly: a Land Rover a 98., a Mini a 99. helyről esett ki. A bennmaradók mindegyike növelni tudta az értékét, de nem mindegy, mennyivel. Sokat fejlődött a Hyundai és a Ferrari (mindkettő +18%), de a legnagyobb százalékos gyarapodást a Porsche könyvelhette el: ők kerek 20%-kal erősítettek.