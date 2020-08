Külsőre a Toyota Proace City kiköpött Citroën Berlingo. Legalábbis ami a fényszórókat és a hűtőmaszkot illeti. A különbség nyilván a márkajelzésben és a krómcsíkok számában van. A látványos elemeket ezzel le is tudtuk, hiszen a kategóriában megszokott módon a LED-es nappali menetfény sem az alapfelszereltség része, ahogy a színre fújt kilincs vagy visszapillantó sem. A tesztautóról messziről ordít, hogy extra puritán, de legalább ideális méretekkel rendelkezik a városi közlekedéshez. A hosszabbik Proace City ugyanis 4753 milliméter hosszú, 1812-1860 mm magas és tükrök nélkül 1848, külső tükrökkel 2107 mm széles. Az autót jobb oldali tolóajtóval szerelik alapáron, opcióként nettó 148 000 forintért a vezető mögé is kérhető tolóajtó, ami bizonyos felszereltségi szinteken széria.

A Toyota tavaly áprilisban jelentette be, hogy piacra dobja a Citroën Berlingo/Opel Combo/Peugeot Partner néven is készülő kishaszonjármű saját változatát. A Vezesshez eljutó, Active kivitelű tesztautó a belépő felszereltségi szintű. Tény, hogy valami akkor nagyszerű, ha kellőképpen egyszerű, de ennél az autónál kicsit félrecsúszott a piaci pozicionálás és a specifikálás. Mondjuk is rögtön, hogy miért.

Oldalról éppen úgy néz ki, mint az összes más márkanév alatt készülő testvérmodellje.

Ha valaki mégis kicsit többet szeretne ezen a téren, akkor a Comfort Smart Cargo felszereltségi szintre érdemes ráhangolódni, ami 16 colos acél dísztárcsákat, színre fújt lökhárítókat, ajtókilincseket és visszapillantó tükröket, krómhatású karosszériavédő díszcsíkokat is magában foglal. Mindamellett olyan tartozékokkal dobható fel a Proace City, mint például az alu, illetve acél tetőcsomagtartó, a biztonsági ajtózár, vagy éppen a hátsó ablakhoz illeszkedő biztonsági rács. (Ez utóbbit mondjuk maximum a fegyveres erők rendelnék az autóhoz.)

Belső

A vezetőteret illetően a Proace City inkább minimalistának nevezhető, mintsem stílusosnak. Az egyszínű, leginkább grafitszürke burkolatok miatt az egész műszerfal olyan hatást kelt, mintha egyetlen egy darabból öntötték volna. A belépő felszereltségi szintnél még a digitális kijelzők sem dobják fel az összképet, ugyanis a műszerfal középső részén egytónusú, keskeny LCD-kijelző kapott helyett. Ezen többek között a rádió, valamint a csatlakoztatott telefon kezelhető. A műszeregységben is van egy piros kijelző fedélzeti számítógép gyanánt. Ezen pedig az üzemanyagszint, az olajhőmérséklet, valamint a megtett úttal és átlagsebességgel kapcsolatos információk láthatók.

Két üléssel a Proace City meglehetősen kényelmesnek mondható. A hosszabb tengelytávolságú változat 1+2 személyes üléssel is rendelhető, aminek létjogosultságát sohasem értettem ekkora furgonoknál. Számomra a háromüléses verzió egyetlen előnye az volt, hogy a középső ülés háttámlájának lehajtásával egy kis asztalka hozható létre, amin ki lehet tölteni egy-két dokumentumot. Plusz el lehet fogyasztani rajta a párizsis zsömlét.

Szerencsére tárolórekeszből nincs hiány a furgonban, csak az ajtóknál 5,9 literes ajtózsebek állnak rendelkezésre, de a kesztyűtartó helyén is van egy hatalmas rekesz. Sőt, a szélvédő feletti részre is jutott egy széles tárolópolc, illetve az utasüléssel szemben egy kis párkányt is kialakítottak a tollak, kulcsok tárolására. A középső két pohártartó viszont túl alacsony, simán kiborulnak belőle az üdítős palackok, vagy a nagyobb üdítős papírpoharak. Pozitívum viszont, hogy a tesztelt Toyota Proace City Van klímája nagyon hatékony, gyakorlatilag percek alatt képes lehűteni az utasteret.

Raktér szempontjából a Proace City Van hozza a kötelezőt. A modellt jelen pillanatban kétféle – rövid (2,7 m) és hosszú (2,97 m) – tengelytávolsággal lehet megvásárolni. A rövid 4,4 méter hosszú, raktere pedig 3,7 köbméteres, míg a nagyobb, vagyis a tesztünk alanyául szolgáló verzió 4,7 méteres és már 4,3 köbméteres raktérrel rendelkezik. Már csak azért is érdemes ezt választani, mert így 3,4 méter hosszú raktér áll rendelkezésre, ami lehetővé teszi a hosszabb rakományok szállítását. Opcionálisan rendelhető lenyitható ajtó a válaszfalra és akkor a hosszabb dolgok, például lécek vagy csövek betuszkolhatók az utasülés alá. Emlékeim szerint ezt a megoldást régebben a FIAT kezdte el, azóta az egész iparágban elterjedt. Az Active-hoz ez a praktikus részlet egyáltalán nem érhető el, a másik három kivitelben alapfelszerelés.

Technika

Tesztautónkban 1,5 literes, 130 lóerős, közös nyomócsöves, közvetlen befecskendezéses dízelmotor dolgozik, amihez hatfokozatú mechanikus váltó csatlakozik. Az 1498 köbcentiméteres négyhengeres 1750 percenkénti fordulatszámon adja le legnagyobb, 300 newtonméteres nyomatékát. A hosszú tengelytávolságú változatoknál nincs ennél erősebb motor. Ha valaki szeretné, 1,5 literes, 75 vagy 100 lóerős dízelmotorral, valamint 1,2 literes, 130 lóerős benzinmotorral is megrendelheti a furgont. Az erőforrásokhoz öt- vagy hatfokozatú manuális váltók, vagy 8 sebességes, bolygóműves automatikus váltók társíthatók. Az Euro 6.2-es, illetve 6.3-as (benzin) motorok mindegyike stop&start rendszerrel készül, ami egyébként ki is kapcsolható akár, bár kétségtelenül segít a fogyasztás csökkentésében.

Active felszereltségi szinten a Proace City nem bővelkedik túlságosan vezetőtámogató rendszerekben, de a kötelezőn túl van benne sebességtartó automatika, kikapcsolható ESP és esőérzékelős ablaktörlő. Opcionálisan rengeteg minden rendelhető hozzá, többek között a Traction Select is. Ez egy olyan elektronikus kipörgésszabályozó rendszer, ami hozzájárul ahhoz, hogy az autó csúszós vagy laza talajon is magabiztosabban mozoghasson.

A tesztautóba ugyanakkor leginkább egy tolatókamerát vagy egy radaros érzékelőt tettem volna pluszban, mert kialakításából fakadóan hátul nagy a holttér. Ezen a változaton nincs a rakteret elválasztó falon ablak, ahogyan a hátsó ajtón sem, így félő, hogy tolatáskor valaki a furgon alá kerül. Ez nem paranoia, sajnos ismeretségi körből tudok ilyen esetről, de velem is előfordult, hogy az Andrássy úton valaki szabálytalanul akart átkelni és beállt a furgon mögé, amit a két oldalsó tükörből egyszerűen nem lehet látni. A nagyobb biztonság érdekében a jármű sávelhagyásra figyelmeztető rendszerrel, jelzőtábla-felismeréssel, adaptív sebességtartó automatikával, valamint gyalogosfelismeréssel ellátott ütközésvédelmi rendszerrel is megrendelhető.

Vezetés

Menet közben kissé nehéznek tűnik az autó, ami nem csoda, hiszen a vezető és csomagja 75 kilójával együtt 1485 kilogrammot nyom. Ez azért jó hír, mert legalább nem spórolták ki belőle az anyagot. A vezetőtér és a raktér közötti válaszfal rendesen meg van csinálva. Ezért nem zörög menet közben, sőt, még kavicsos utakon sincs hangja. A masszív kasztni ellenére a 130 lóerős (96 kW) dízelmotor úgy hozza mozgásba a furgont, hogy azt egyik-másik személyautó is megirigyelné.

Nemcsak nulláról elindulva jelentkezik az izmos vonóerő, hanem az emelkedőkön is úgy megy föl a Proace City Van, mint pók a falon. Bár a tesztidőszak alatt főleg városban közlekedtem vele, a dél-budai dimbes-dombos utcák nem tudtak rajta kifogni. Karakterisztikáját tekintve viszont érdekes volt a motor viselkedése, ugyanis még 50-60 km/órás tempónál is azt vettem észre, hogy rendszeresen virított a fedélzeti komputer kijelzőjén a segélykiáltás a technikától, hogy váltsak le ötösből négyesbe, vagy kisebb, 40-es tempónál négyesből hármasba. A fordulatszám ilyenkor általában 1500-1750 között volt, tehát a motor alapvetően inkább magasabb tartományban szeret dolgozni. Ez a fogyasztásban érdemben nem ütközött ki, mivel az átlagos étvágya 5,7 l/100 km volt a fedélzeti számítógép szerint.

Nyomatékos motorja terhelten is dinamikusan mozgatta a Proace Cityt, nem éreztem lomhának, igaz, nem ült le a kocsi a rakomány súlyától, ugyanis leginkább lapra szerelt bútorokat és ruhákat szállítottam vele. Nagyon úgy néz ki tehát, hogy ebben a konfigurációban a motor az aduász, mert más tulajdonságairól nem lehet ódákat zengeni. A kormányzás kis mozdulatokra érzékenyen reagál, de ahhoz, hogy forduljon az autó, bizony sokat kell alászedni. A volán egyébként erőkifejtés nélkül forgatható jobbra-balra, függetlenül attól, hogy éppen kanyart vesz be az ember, vagy parkol, de mégis érzéketlennek tűnt a kormányzása.

A váltó fokozatkiosztása megfelelő, de finomnak egyáltalán nem nevezhető: van egy kis ellenállása, amikor egyik fokozatból a másikba viszem át a kart, közben pedig műanyagos kattogás hallható. A fékek, bár kellően erősen fognak, időjárási körülményektől függetlenül rendesen nyikorognak is. Egy alig több mint 5 ezer kilométert futott furgontól ez merőben meglepő. A Proace City Van futóműve ugyanakkor dicséretes, nem ugrál az úton, mintha laprugó lenne a kasztni alatt, hanem lágyan és a kellő mértékben csillapítja az egyenetlenségeket. A megfelelő lengéscsillapítás elöl a MacPherson típusú rugóstagoknak, hátul a csatolt lengőkaros, csavarrugós felfüggesztésnek köszönhető.

Költségek

75 lóerős dízellel és rövid verzióban az Active, vagyis a belépő felszereltséggel a Proace City Van nettó 5 165 000 forinttól elvihető, de a forgalmazó most egymillió forintos kedvezményt biztosít a modellre. Érdemes pár extrát hozzászámolni, mert az Active nagyon fapados. A legfontosabb a bal oldali tolóajtó megrendelésével az Active-hoz is járó, a többi felszereltséggel alapfelszerelésű hátsó parkolássegítő érzékelő, mert nem szabad kiengedi bárkit is az utcára úgy, hogy ekkora holttérrel kell nap mint nap dolgoznia. Azt javasoljuk, hogy aki erre a típusra vágyik, az Active Smart Cargo felszereltségi szinttel kérje, mert abban már egy tolóajtóval is van parkolásérzékelő hátul. Mindamellett ennél a csomagnál már a raktér sem csupasz, ugyanis csúszásmentes faburkolattal látják el a plusz összegért cserébe.

A Toyota Proace City Van és vetélytársai – Listaár, forint (nettó) Fiat Doblo (120LE) 4 299 000 Ft Mercedes-Benz Citan (80LE) 5 262 000 Ft Opel Combo Cargo Selection L2H1 (130 LE) 5 000 472 Ft Dacia Dokker Van (75 LE) 4 316 730 Ft Toyota Proace City Van (75 LE) 5 165 000 Ft

Értékelés

Nehéz elképzelni, hogy mi volt a célja a Toyotának ennél az autónál. Ha egy nagyon fapados, olcsó verziót akartak piacra dobni, ami mondjuk még a román márka alá is benéz árban, akkor az nem sikerült. Ha egy relatíve olcsó, de közben sokat nyújtó kishaszonjárművet szerettek volna összehozni, akkor az sem sikerült.

Ezzel a listaárral nehezen fog megbirkózni a versenytársakkal, bár a kedvezményes, 4 millió körüli nettó vételárral még versenyképes lehet. A modell leginkább azoknak lehet így vonzó, akik egy erős motorral szerelt kisfurgont keresnek, feltéve, hogy a jármű főleg magaslati levegőn dolgozna. Hogy milyen lesz a modell hazai sikere, azt nehéz megjósolni, de a Doblót egyelőre nem fogja kiütni a nyeregből, azt ugyanis alapból tolatóradarral és PVC-borítással kínálják.

Mellette – Ellene Erős, fürge motor

Kiváló menetstabilitás és rugózás

Hatékony légkondi

180 fokban nyitható raktérajtók

Kényelmes, karfás vezetőülés

3+2 év/250 000 km garancia

Elérhető igen sokféle vezetőtámogató rendszerrel Érzékelten kormányzás

Fapados felszereltség

Raktérborítás hiánya

Gagyi konzol a multimédia-rendszer helyén

Relatíve magas ár a hasonló felszereltségű versenytársakhoz képest

A LED-es nappali menetfény nem alap

