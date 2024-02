A lista élén természetesen a megújult orrész áll, a korábban már beharangozott mátrix LED fényszórókkal, amelyek a korábbi 24 helyett 36 szegmensből állnak, így még pontosabban tudják körbevilágítani a közeledő járműveket anélkül, hogy elvakítanák annak vezetőjét, illetve hatékonyan pótolják a ködfényszórót, amely így eltűnt a – szintén átrajzolt – lökhárítóból.

Ez a fejlett lámparendszer alapfelszerelés az RS kivitel esetében, és opció az alacsonyabb felszereltségi szinteken – ugyanez a helyzet a hátsó lámpatestekkel, ahol a csúcsmodelleken felár nélkül jutunk hozzá az animált irányjelzőkhöz, illetve üdvözlő és búcsúzó fényekhez.

A lökhárítók, a légfüggönyök és a hűtőmaszk finom átrajzolása nyomán 9 mm-rel nőtt az Octavia hossza: a szedán és a kombi mostantól egyaránt 4698 mm-es. Megújult a keréktárcsák választéka is (16-19 colos mérettartományban válogathatunk)

Belső és felszereltség

A belső térben a 10 colos digitális műszeregység mellett a szabadon álló érintőképernyő a nagy újdonság; ez utóbbi 10 vagy 13 colos méretben érhető el. Ahogy mostanában minden gyártó, a Škoda is mesterséges intelligencia integrációjával kísérletezik; a ChatGPT a Laura hangvezérelt asszisztens beépített részeként ígér egyszerűbb, hatékonyabb szóbeli kommunikációt az utasok és a jármű között.

Mostantól minden kivitelen alapfelszerelés a kétzónás digitális klíma; csak a felsőbb szinteken széria viszont a 15W-os vezeték nélküli telefontöltő. Az USB-C portok 45W-os teljesítményt kínálnak a korábbi 15 helyett; a kulcs nélküli nyitási rendszer mostantól érintés nélkül, teljesen magától nyitja és zárja az ajtókat.

A kárpit- és burkolati anyagok megújultak, jelentős részük újrahasznosításból, illetve fenntartható forrásból származik – ugyanakkor perforált, valódi bőr is kérhető (bio-cserzésű, természetesen), ami példátlan az Octaviák történetében. Van sportülés, és van ergonomikus ülés is, szellőzéssel és masszázsfunkcióval, a hagyományos krómot pedig (megint csak újdonságként) sötét krómnak nevezett, környezetbarát felületkezelés váltja fel.

Simply Clever

Nincsen Škoda ötletes megoldások nélkül – ezek a Simply Clever részletek, amiket a Superb ajtóba rejtett esernyője indított el, és mára kötelező, elvárt gyakorlattá vált a márkánál. A kombihoz kérhető automatikusan behúzódó csomagtérroló, hátulra kérhető rumlisdoboz, amibe mindenfélék bepakolhatók, a tablettartó mostantól a sportülésekre is rögzíthető, az ikonikus esernyő, valamint az üzemanyagtöltő nyílás fedelébe rejtett jégkaparó pedig mostantól fenntartható anyagokból készül. Az első ajtó speciális rekeszében ruhakefe rejlik, mint eddig is.

Hajtásláncok

Motorból egyelőre négy benzines és két dízel lesz elérhető. A 115 lóerős belépő teljesítményt megkaphatjuk 1,5 literes benzinmotorból vagy 2,0 literes dízelből, a váltó mindkét esetben hatfokozatú kézi. Mindkét motor létezik 150 lóerős kivitelben; itt a benzines marad kéziváltós, a dízel viszont hétfokozatú automatát kap. Ugyanezt a váltót kapják meg a kis benzinmotorok, amennyiben opciós 48V-os mild hibrid kivitelben kérjük őket. A kétliteres benzinmotorok közül a 204 lóerős (ez később érkezik, összkerékhajtással) 14 lóerővel erősebb, mint volt, míg az Octavia RS motorja 245 helyett 265 lóerős mostantól.

Vezetőtámogatás és biztonság

A vezetőtámogató rendszerek terén a vadonatúj Superb és Kodiaq modellektől örökölt az Octavia: fejlettebb, pontosabb például a vezető éberségét figyelő biztonsági funkció, megjelent az automatikus be- és kiparkolás opciója, amely a korábbi kormányzás helyett immár a gázt, a féket és a haladás irányát is szabályozza. Akadályt észlelve magától megáll az autó. A későbbiekben mindezt úgy is üzemeltethetjük, ha kiszállunk az autóból (de négy méteres körön belül maradunk)

A passzív biztonságról többek között 10 légzsák gondoskodik: a szokásos lufikon kívül van első középső légzsák, vezető oldali térdlégzsák, valamint kérhető hátsó oldallégzsák is.

Sportos modellek

A sportos vezetőknek kétféle opció áll rendelkezésükre: a Sportline kivitel a 115 és 265 lóerős benzinmotorok kivételével minden motorral elérhető, 15 mm-rel ültetett futóművet, sötétített részleteket, 17-19 colos kerekeket, valamint sportüléseket és -kormányt kínál.

Az igazi csúcsmodell persze a 265 lóerős RS, amely maximálisan hiánytalan felszereltséget, az ültetett futómű mellett részlegesen önzáró differenciálművet és fekete végcsöves sportkipufogókat, valamint szoftver-vezérelt motorhangot kínál. A keréktárcsák 18-19 colosak, a beltér fekete-piros kivitelű, és kárpitanyagként megjelenik a búvárruhák neoprénje.