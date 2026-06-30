Zöldebb, gyalog és kerékpárral könnyen elérhető Duna-part, ahol lehetőség van a víz közvetlen közelébe kerülni – ez a célja a BKK által előkészített rakpart projekteknek. Az Irányító Hatóság friss döntése alapján következő lépésként az Id. Antall József rakpart Kossuth tér és Lánchíd közötti része, valamint az Erzsébet híd pesti hídfőjének környezete újulhat meg.

Az Id. Antall József rakpart fejlesztésének tartalmát meghatározzák a szakasz kiemelt műemléki és emlékezetpolitikai helyszínei: a Parlament, a Cipők a Duna-parton holokauszt-emlékmű és a Lánchíd. A leromlott állapotú gyalogos felületek helyén kettős fasorral és zöldfelületekkel szegélyezett Duna-parti sétány jön létre.

Az Erzsébet híd pesti hídfője a 2015-ös koncepciónak megfelelően gyalogos köztérként újul meg, ahol a lépcsőzetesen kiépített partfalnak köszönhetően közvetlen kapcsolat alakul ki a Duna vízével. A szakasz átépítésével folytonos gyalogos sétány jön létre a Jane Haining rakpart és a Belgrád rakpart között, ahol új zöldfelületek és fák teszik majd barátságossá a teret.

A támogató döntés több mint hétmilliárd forint európai uniós és hazai forrás biztosításáról szól. Az Id. Antall József rakpart esetében 5 milliárd forint, az Erzsébet híd pesti hídfője esetében további 2,2 milliárd forint támogatásról döntött az Irányító Hatóság. A támogató döntést követően a BKK a tervek engedélyeztetésére fókuszál. Az európai uniós források felhasználásának feltétele, hogy a projektek 2029 folyamán elkészüljenek.