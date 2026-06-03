A helyi orosz hatóság jelenleg is vizsgálják annak a balesetnek a körülményeit, amelyben egy trágyával megrakott teherautó játszotta a főszerepet. Az oroszországi Enkolovo település Sosszejnaja utcájában a teherjármű egy baleset következtében felborult, platójának rakománya pedig szó szerint maga alá temetett egy személyautót. A helyszíni felvételeket a Megapolisz Telegram-csatorna tette közzé június 1-jén.

“A szupermarket kijáratánál a teherautó trágyába temetett egy BMW-t, maga a jármű pedig az üzlet falába csapódott” – számol be az eseményekről a videó készítője.

A felvételek tanúsága szerint az aranyszínű bajor prémiummodell vastag trágyaburkolatot kapott, miközben a teherautó mellett egy láthatóan letört férfi üldögélt. A szemtanúk előzetes helyszíni beszámolói alapján a rendkívül kellemetlen és komoly anyagi kárral járó eset szerencsére személyi sérülés nélkül végződött.