Annak ellenére, hogy egyre elterjedtebbek, a mai napig hajlamosak kifejezetten aggasztó szituációkat előidézni a Waymo önvezető autói. Az egyik robottaxi múlt hét szerdán blokkolt le a villamossíneken az egyesült államokbeli Phoenixben, ezután az utasa inkább fedezékbe menekült, mivel közeledett a villamos – írja a New York Post.

Ugyan baleset nem történt, az egyik járókelő által készített, majd a TikTokon megosztott felvételen jól látható, a Waymo-féle taxi úgy ment tovább a síneken, hogy szemből érkezett a másik szerelvény.

A Waymo-flotta többségét Jaguar I-Pace-ek alkotják – a képre kattintva galéria nyílik:

Phoenix mellett több amerikai nagyvárosban, Los Angelesben, San Franciscóban, Austinban és Atlantában is élesben üzemel már a Waymo flottája. A robottaxikat 29 különböző kamerával látták el, a vállalat pedig heti szinten frissíti az útvonalait és a rendszereket. Tegyük hozzá, hogy az ominózus helyszínen csak tavaly építették ki a villamosközlekedést.

Gyorsan reagált az esetre Valley Metro is, ugyanis a közlekedési társaság átszervezte a járatokat, így sikerült elkerülni a tartós fennakadást.

Mint arról korábban a Vezess beszámolt, a Waymo az idén bemutatkozik az európai kontinensen is: