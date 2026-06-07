208 hivatásos gépkocsivezető kapott elismerést azért, mert több mint egymillió kilométert tettek meg balesetmentesen – számolt be róla a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének (MKFE) honlapja.

A díjazottak – akik összesen 23 vállalkozást képviseltek – a Közúti Fuvarozók Nemzetközi Egyesülete (IRU) által kiállított diplomákban részesültek az Aquaworld Resortban tartott eseményen.

„Különleges alkalomról van szó, mert nem csak azokat a rendkívüli teljesítményeket ünnepeljük, amelyet e diplomákkal honorálunk, hanem azt is, hogy minden eddiginél több kollégánk veheti át az oklevelét” – emelte ki beszédében Veres Balázs, az MKFE elnöke.

Hozzátette: ez a teljesítmény azért is különleges, mert az IRU szigorú kritériumokat támaszt azokkal szemben, akiknek odaítéli a díszoklevelet. Hangsúlyozta, hogy azt is vizsgálják, hogy a gépkocsivezetők vétettek-e a fuvarozáshoz, vagy a szállítási feladat végrehajtásához kapcsolódó szabályok ellen.

Az IRU diplomáról A Közúti Fuvarozók Nemzetközi Egyesülete (IRU) 1967 óta minden évben díszoklevéllel tünteti ki — tagegyesületei, így mások mellett az MKFE ajánlására — azokat a busz- és tehergépjármű-vezetőket, akik belföldi vagy nemzetközi forgalomban hosszú évek óta kifogástalanul, példamutatóan végzik munkájukat, és legalább 1 millió kilométert vezettek úgy, hogy nem okoztak balesetet. A járművezetőket alapvetően munkaadóiknak kell jelölniük a cím elnyerésére.

A 208 millió kilométer, amelyet a díjazottak összesen balesetmentesen levezettek, több mint a Föld és a Nap teljes távolsága. „Ha egy képzeletbeli történelmi utazásra indulnánk, akkor egyetlen kamion, nyolcvanas tempóban valahol az 1720-as években, a barokk korban indult volna el, és azóta megállás nélkül úton lenne – úgy, hogy az elmúlt 300 évben egyetlen egyszer sem koccant volna senkivel”– tette hozzá Veres Balázs.

A díszoklevelek és emlékérmek átadásában átadásában az MKFE elnöke mellett, Verestóy Attila, a Teherfuvarozók Európai Szakszervezetének elnöke is részt vett. Ő beszédében méltatta azokat a hozzátartozókat is, akik a hivatásos gépjárművezetőket a háttérből támogatják.