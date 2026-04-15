Az előző év azonos időszakával összehasonlítva a teljes üzemanyag-fogyasztás átlagosan 11,3 százalékkal nőtt – közölte a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ). A teljes fogyasztás 980 millió liter volt az év első negyedében, ezen belül 369 millió liter benzint és 611 millió liter gázolajat tankoltak a járművekbe a vásárlók a MÁSZ-tagvállalatok összesített adatai alapján.

A 95-ös benzinből az autósok 302 millió litert tankoltak, ami éves összevetésben 6,3 százalékos növekedés, míg prémiumbenzinből az év első három hónapjában 67 millió liter fogyott, 17,2 százalékkal több az előző év azonos időszakához képest.

Gázolajból 548 millió litert adtak el idén január és március között, ez 11,5 százalékos növekedés. A prémiumdízel fogyasztása meghaladta a 63 millió litert, ami éves szinten 31,9 százalékos növekedés.

A szövetség tájékoztatása szerint a teljes kiskereskedelmi forgalomban eladott benzin körülbelül háromnegyedét, és a gázolaj mintegy kétharmadát a MÁSZ tagjai értékesítik. A MÁSZ-tagvállalatok az ország 2035 töltőállomásából 1057-et üzemeltetnek.

Az érezhetően megugró fogyasztás az üzemanyagok védett árának március 10-i bevezetésével magyarázható. Erre abból is lehet következtetni, hogy a 2025-ös meglehetősen nyugodt (teljes) év volt az üzemanyagok piacán, 2024-hez képest mindössze 1,3 százalékkal több üzemanyag fogyott 12 hónap alatt.

A MÁSZ főtitkára, Grád Ottó épp a Vezess-sel folytatott keddi beszélgetése idején kapott friss adatokat arról, hogy a védett ár bevezetése miatt megugrott a hazai fogyasztás.