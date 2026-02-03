Elkészítette a 2025-ös évre vonatkozó statisztikáját a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ): tavaly 1,3 százalékkal több üzemanyagot vettek a magyar autósok, mint 2024-ben. Az alábbi táblázatból kiolvasható, hogy 2024-ben 3,89 milliárd liter üzemanyag fogyott, tavaly pedig 3,94 milliárd liter.

Benzinből összesen 0,8 százalékkal több fogyott, a sima 95-ös értékesítése viszont visszaesett. Ez a prémiumbenzin népszerűségével magyarázható, amiből 8,2 százalékkal több kelt el.

A prémium gázolajból 13,2 százalékkal több fogyott, miközben a sima gázolaj eladása gyakorlatilag stagnált. Ebből a táblázatból az is kiolvasható, hogy a prémiumtermékek fogyasztása már 2024-ben is érezhetően nőtt 2023-hoz képest, vagyis ebben a kategóriában további növekedési potenciál lehet.