Bár karaktere felismerhető maradt, és műszaki alapja sem változott, az ID.3 olyan sok paraméterében lépett előre, hogy a Volkswagen új modellként tekint rá (pedig ráncfelvarrás), és ezt nevében is jelzi.

Modernizálták az orrkialakítást és a fényrajzolatot, letisztult részleteket alkalmaztak, és a karosszéria színére fényeztek egyes, korábban feketéllő külső – ennél többet nem árul el a cég.

Volkswagen ID.3 Neo

23 fotó

Személyes benyomások Rácz Tamás kollégánk testközelből ismerkedett a megújult ID.3-mal, alább az ő impresszióit olvashatjátok: “Az ID.3 újragondolt változata, a NEO testközelből az egyszerű, praktikus, ‘slaggal kimosható’ jellegű utasterű előd után jóval felnőttesebb, komfortosabb, puhább, finomabb autó benyomását keltette. Az első verziónak kicsit munkásautó jellege volt, ideálisnak tűnt például taxizásra; a NEO-ban jóval kellemesebb, nappali-hangulatúbb az üldögélés. Örömmel üdvözöltem a fizikai gombsort az érintőképernyő alatt és a kormányküllőkön: összehasonlíthatatlanul gyorsabb, kényelmesebb és kevesebb figyelmet igényel így elérni a klíma, az audiorendszer, a tempomat fontosabb funkcióit. A vezetőoldali ajtó könyöklőjére visszakerült a klasszikus négygombos ablakemelő panel – a hamburgi statikus bemutatón maga a vezető dizájner, Andreas Mindt is készséggel ismerte be, hogy rossz ötlet volt a két gombra és egy első-hátsó sori váltógombra cserélni az ezer éve bevált megoldást. Az első ülések közé, a középkonzol elé szerelt új rakodópolc nincs túl magasan ahhoz, hogy nagyon bezárja a teret az elöl ülők között, az apróságokat pedig könnyebb így elpakolgatni a kocsiban, ez a változás hasznosnak tűnik. Ha az ID.3 árazása nem ugrik meg a NEO generáció bevezetésével, azt kell mondjam, jól jár, aki ezután vesz kompakt elektromos Volkswagent: igényesebb, kellemesebb, jobban kezelhető kocsit kap majd a pénzéért.”

Fontosabbnak tartják a belső tér megújulását, mindenekelőtt a korábbi érintésérzékeny kezelőszerveket váltó, hagyományos gombokat. Magát a kormánykereket is áttervezték, a karimáját fent és lent laposra vették.

Az infotainment rendszert futtató szoftver (Innovision) is új, lehetővé teszi szolgáltatások letöltését, illetve aktiválását.

A műszeregység, 10,25 colos képátlójú, az érintőképernyő 12,9 colos.

Új fejlesztésű a hajtási rendszer, a korábbinál nyomatékosabb és takarékosabb motorokat (170 / 190 / 231 LE) alkalmaz, így a maximális hatótávolság eléri akár a 630 kilométert.

Az akkumulátor a választott motorteljesítménytől függően 50, 58 vagy 79 kWh kapacitású lehet, a maximális töltési teljesítmény a két kisebbik akkunál 105 kW, a csúcsverziónál 183 kW.

Számtalan kiegészítőt kérhetünk az autóhoz, a kiterjesztett valóságú head-up kijelzőtől kezdve a nagyméretű panoráma napfénytetőn át 360°-os kamera nézetig. Az első ülések elérhetők memóriával és masszázskivitelben, létezik Harman Kardon hifi, a parkolástámogató rendszer memóriát kapott, a vonóhorogra pedig kerékpárszállító konzol rendelhető.

Volkswagen ID.3 Neo gyári fényképek