A modern autók egyik kevésbé látványos, mégis komoly problémája az, hogy egyre rosszabb belőlük a kilátás. Pedig a megfelelő rálátás a többi közlekedőre alpvető igény lenne, az autógyártók viszont valahogy nem ezt hangsúlyozzák: egyre több modellnél pont ez az egyik legnagyobb kompromisszum.

A német autóklub, az ADAC átfogó vizsgálata is megerősíti a hétköznapi tapasztalatokat: a modern autókból való kilátása egyre jobban romlik. A szervezet több mint 430 modellt elemzett a vezető szemszögéből rögzített 360 fokos képpel, és vizsgálta, mennyit takarnak ki a karosszéria elemei.

A probléma különösen az A-oszlopoknál látványos

Az A-oszlopok elmúlt években jelentősen megvastagodtak, részben a szigorodó biztonsági előírások miatt. Ütközéskor valóban nagyobb védelmet adnak, viszont közben egyre nagyobb területet takarnak ki a vezető látómezejéből – különösen átlósan előre, ami pont a kanyaroknál és kereszteződéseknél kritikus.

Ez nem csak elméleti gond: az ADAC szerint a balesetek jelentős része éppen ilyen helyzetekben történik, amikor a sofőr nem veszi észre az elsőbbséggel érkező járművet.

Ilyenkor akár egy kerékpáros vagy motoros is teljesen eltűnhet a vastag oszlop mögött.

A tesztek eredményei is beszédesek

A jó kilátás ma már inkább a kisebb autók sajátja,

a Mini Cooper és a Hyundai i10 az élmezőnyben végzett,

miközben több nagyobb, magas építésű modell – például a Porsche Cayenne, a Mercedes EQT vagy a Renault Kangoo – kifejezetten gyenge értékelést kapott.

A háttérben több dolog áll

A gyártók vastagabb oszlopokat alkalmaznak a karosszéria merevsége és nagyobb biztonság miatt, laposabb szélvédőkkel javítják az aerodinamikát, és a dizájn miatt egyre magasabb övvonalakat húznak. Ezek együtt viszont rontják a közvetlen kilátást az autóból.

A problémát ma már különféle vezetéstámogató rendszerekkel próbálják ellensúlyozni: keresztirányú forgalomfigyelő, automatikus fékezés vagy 360 fokos kamerák segítenek „pótolni” azt, amit a szem nem lát. Csakhogy ezek egyrészt drágák, másrészt nem mindig működnek tökéletesen, például rossz időjárási körülmények között.

Az ADAC szerint ezért a legjobb védekezés továbbra is az, ha már autóvásárlás előtt megnézzük, mennyire látunk ki az adott modellből. A kilátás ugyanis nemcsak az autótól függ, hanem a vezető testalkatától és az üléspozíciótól is – vagyis ugyanaz az autó két embernek egészen mást mutathat.