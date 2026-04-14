A legtöbb modern autó már tele van szenzorokkal és kamerákkal, melyek feladata, hogy adatokat nyújtsanak a vezetéstámogató rendszereknek. Erre azonban nem minden esetben képesek tökéletesen, mutat rá az ADAC. A német autóklub több modern modell bevonásával elvégzett egy tesztsorozatot, próbára téve ezeket a rendszereket különböző körülmények között.

A kísérlet során egy különféle időjárási szimulációkat imitáló tesztpályán hat autóval (Mercedes-Benz CLA, Nio EL6, Tesla Model Y, Subaru Impreza, Volkswagen T-Roc, BYD Seal) mentek 30 km/órás fix sebességgel. A járműveket többek között sűrű ködös, szakadó esős és alacsonyan járó napos körülményeknek is kitették, és figyelték, hogy a kamerák, szenzorok így is észreveszik-e a kocsik előtt lévő mozdulatlan, illetve mozgó akadályokat. Értelemszerűen egy jól működő rendszer azonnal jelzést küld a járműnek és megállítja azt még az ütközés előtt, bevetve a vészfékasszisztenst. A mozdulatlan akadály egyébként egy álló autót imitált világító hátsó lámpákkal, míg a mozgó akadály egy 5 km/órával “gyalogló” bábu volt.

De jól működtek-e a rendszerek az ideálistól messze lévő látási viszonyok között? A rövid válasz: nem. Voltak persze különbségek a modellek között, kiemelkedő volt például a Mercedes-Benz CLA, mely lényegében egyedül teljesített jól sűrű ködben a tesztelt modellek közül. Előfordult azonban olyan is, hogy ez az autó fantomakadályt érzékelt, és úgy vészfékezett, hogy erre egyébként nem volt oka, így tökéletesnek nem tekinthető a CLA eredménye sem.

A több szenzor nem jelent jobb eredményeket, melyre a Nio EL6 remek példa. A kínai autót radarok és kamerák mellett lidarral, azaz lézeres szkennerrel is felvértezték, de a sűrű ködön még ez sem látott át. A teszten részt vevő autók közül azonban még így is ez lett a második, megelőzve a csak kamerákra építő Tesla Model Y-t és a dobogóról épphogy csak lemaradó Subaru Imprezát.

A leszereplők között említhető a Volkswagen T-Roc, mely azonban még így is köröket vert a BYD Seal teljesítményére. Ez az autó szinte minden körülmény között gyengélkedett, a beszámolók szerint lényegében semmiféle figyelmeztetést nem küldött egy idő után a sofőrnek.

Mint az ADAC írja, a teszt azért is fontos, mert ilyen mélységben még az európai autók biztonságával foglalkozó Euro NCAP sem vizsgálja, hogyan “látnak” a vezetéstámogatók. A törésteszteket is végző szervezet csak ideális körülmények között nézi, hogy reagálnak az autók az akadályokra, de hogy mi a helyzet korlátozott látási viszonyoknál, ott csupán a gyártók adataira támaszkodnak – ezek pedig, mint a példa is mutatja, közel sem egységesek.