Vezetés során érzékeink közül a legfontosabb szerep a látásunknak jut, nem is csoda, hogy mindig hangsúlyozzák a láthatóság fontosságát. Közlekedőként azonban hiába teszünk meg mindent, a helyzet így is romlik, világít rá az ADAC, a legnagyobb német autóklub. A helyzetet maguk az autógyártók idézik elő azzal, hogy egyre inkább rontják a kilátási lehetőségeket, a holtterek egyre nagyobbak, és méréseik szerint a helyzet az idő előrehaladtával egyre csak romlik.

Tesztjük során több mint 430, régebbi és újabb autót is megmértek ugyanazzal a standard módszerrel: fogtak egy 360 fokos képet, melyre egy tesztbábu segítségével “ránéztek” a sofőrülésből. A mérés során megállapították, hogy a kép hány százaléka látszik. Ezeket az eredményeket nem százalékos formában közölték, hanem osztályzatokat adtak az autóknak – az alacsony számok jó, a magas számok rossz értékelések. Ezek alapján meg is határozták a legjobbak és a legrosszabbak listáját.

Ezekből az autókból a legjobb a kilátás:

1. Mini Cooper 2,5 2. Hyundai i10 2,6 3. Audi Q8 2,8 4. Subaru Outback 2,8 5. Audi A6 Avant 2,9

Ezekből az autókból a legrosszabb a kilátás:

1. Mercedes-Benz EQT 5,5 2. Porsche Cayenne 5,5 3. Renault Kangoo 5,5 4. Dacia Jogger 5,4 5. BMW 7-es sorozat 5,2

Az ADAC azt is kiemelte, hogy a trend azt mutatja, a helyzet romlik. A 2025-ös modellek átlageredménye 3,9 volt, míg hét évvel ezelőtt még 3,7. Erről egyébként főleg az A-oszlopok tehetnek: ha csak azt a területet nézzük, a 2025-ös átlagosztályzat 4,2 – lényegesen rosszabb, mint a 2019-es 3,2-es átlag.

Az érmének persze két oldala van. A vastagabb A-oszlop vagy a magasabb vállvonal például biztonságosabb lehet ütközésnél, hiszen merevséget ad a jármű tetejének és oldalának. Egy lankásabbra rajzolt szélvédő az aerodinamikát javítja, így ott is felfedezhetőek előnyök, de például a hosszú, szinte sík gépháztető inkább csak dizájnfronton látványos – cserébe viszont nemigen látjuk a jármű közvetlen előterében zajló történéseket.

Természetesen a sofőr is tehet a látótér növeléséért. Kulcsfontosságú a helyes üléspozíció, ne legyünk se túl alacsonyan, se túl magasan. Ha a lehetőségekhez képest hátratoljuk az ülést – úgy, hogy még elérjük a kezelőszerveket, az is segíthet, hiszen így az A-oszlopok is távolabb vannak a szemünktől, és relatíve kevesebb teret takarnak ki maguk mögött. Ez az előnye egyébként a listavezető MINI Coopernek is, melyet a Vezess is tesztelt korábban: