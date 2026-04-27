Az utcán sétálva ma már teljesen hétköznapi látvány, hogy valaki a telefonját bámulja vagy fülhallgatóval a fülében halad át az úttesten. De attól, hogy megszoktuk, még nem lett kevésbé veszélyes.

Az európai közlekedésbiztonság egyik legismertebb szereplője, a DEKRA több nagyvárosban – Berlinben, Stockholmban és Amszterdamban – vizsgálta, mennyire figyelnek a gyalogosok.

A kép elég nyomasztó: minden ötödik ember a telefonját nyomkodja átkelés közben, és 8–11 százalék még akkor sem teszi el, amikor vasúti átjárón halad át vagy az út szélén sétál.

Ez nem csak rossz szokás, hanem konkrét kockázat. A mérések szerint azok, akik séta, bringázás vagy rollerezés közben zenét hallgatnak vagy üzenetet írnak, akár kétszer-háromszor nagyobb eséllyel keverednek balesetbe.

Magyarországon egyelőre nem tiltott a fülhallgató használata közlekedés közben, de ez nem jelenti azt, hogy jó ötlet. Elég csak megnézni a futóversenyeket: még zárt pályán sem engedik a kétfüles zenehallgatást, mert ott is történhet váratlan helyzet. A közúton pedig pláne nincs „biztonságos buborék”.

Minél gyorsabban haladsz – például kerékpárral –, annál kevesebb időd marad reagálni. Ha közben még a külvilág hangjait is kizárod, gyakorlatilag magad alatt vágod a fát. Nem véletlen, hogy Spanyolországban és Franciaországban már komoly, 135–150 eurós (kb. 50 ezer forint) bírság jár azért, ha valaki fülhallgatóval teker.

A németek nem csak mérnek, hanem kommunikálnak is: kampányokban és iskolákban hívják fel a figyelmet arra, mennyire veszélyes a figyelemelterelés.

Ázsiában még tovább mentek: Japánban és Dél-Koreában már úgynevezett „okostelefon-mentes zónákat” jelölnek ki vasúti átjárók és metróbejáratok közelében. Villogó fények, hangjelzések, sőt, az útra vetített figyelmeztetések szólnak a gyalogosoknak, hogy “helló, ne a telefonod babráld”.

Mi a helyzet itthon?

A MÁV, a HUMDA (Magyar Mobilitás-fejlesztési Ügynökség) és a KTI is rendszeresen kampányol a figyelmetlen közlekedés ellen. A rendőrség adatai szerint a gyalogosgázolások felében maga a gyalogos hibázik – tipikusan azért, mert nem figyel. És itt jön a lényeg: ezeket a helyzeteket nagyon egyszerű lenne elkerülni. Ha forgalmas úton vagy vasúti átjárón mész át, vedd ki a fülhallgatót, vagy legalább állítsd le a zenét. Átkelés előtt tedd el a telefont – az üzenet megvár, a vonat nem.

Ha mégis zenét hallgatsz, inkább olyan megoldást válassz, ami nem zárja ki teljesen a külvilágot, egy jobb minőségű fej- agy fülhallgatóban már van olyan funkció, ami beengedi a környezeti zajokat.

De ami talán a legfontosabb, hogy figyeljünk egymásra! Ha látjuk, hogy valaki fülhallgatóval közeledik egy veszélyes ponthoz, szóljunk rá…