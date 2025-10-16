Visszaszámlálós lámpák itthon is vannak számos városban, de olyat, amilyet a Fülöp-szigeteken alkalmaznak, még soha nem láttunk: a kis ember alak kezdetben még csak sétál, de ahogy telik az idő, és közeledik a nullához a számláló, egyre sietősebbre veszi, ahogy a zebrán áthaladó gyalogosoknak is iparkodni kell, ha közeledik a zöld vége.

A látványos megoldás egyszerre praktikus és szórakoztató: vizuálisan is jelzi a gyalogosoknak, mennyi idejük maradt biztonságosan átkelni az úttesten.

Nézd meg a videót:

A helyiek szerint az ötlet nemcsak hasznos, hanem kifejezetten vidám hangulatot is teremt a városi közlekedésben. Többen úgy vélik, hogy a mozgó figura segít megelőzni a baleseteket is. Ez egy apró, de ötletes példa arra, hogyan lehet a technológiát és a humort a közlekedésbiztonság szolgálatába állítani.

