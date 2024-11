Mire képes egy kamu fékcsikorgás és dudálás egy valós helyzetben, a tilos jelzésen átkelő gyalogos esetén? Érdemes megnézni az ijedt arcokat és az elejtett telefonokat.

A kisfilm készítői megmutatták, hogy miért érdemes figyelni legalább addig a pár pillanatig, amíg a zebrán átkel a gyalogos.

Magyarországon minden évben közel 15 000 személyi sérüléssel járó közúti baleset történik. Gyakorta a gyalogosok figyelmetlenül, a tilos jelzés ellenére kelnek át a gyalogátkelő helyeken – sajnos a videó készítése alatt sem kellett sokat várni a szabálytalan gyalogosok felbukkanására. Pedig alapvető, hogy mindig be kell tartani a körültekintésre vonatkozó írott és íratlan szabályokat, akkor is, ha van közlekedési jelzőlámpa a gyalogosoknak és akkor is, ha nincs.

A HUMDA már több sikeres, nemzetközi elismeréseket bezsebelő közlekedésbiztonsági kampányt szervezett, az ügynökség alapvető küldetése a közlekedésbiztonság színvonalának javítása.