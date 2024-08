Átfogó tanulmányt készített az osztrák autóklub (ÖAMTC), amelyben egy szemmozgás-követő okosszemüvegének segítségével vizsgálták meg, hogyan boldogulnak a gyerekek a közlekedésben. A tanulmány két korosztályra összpontosított: a 6-7 évesekre és a 11-12 évesekre.

Mi lett az eredmény?

A 6-7 évesek gyakran bizonytalanok az úton való átkelés során, és sokszor az idősebbek viselkedését másolják. Ezzel szemben a 11-12 évesek már sokkal inkább hasonlítanak a felnőttekhez, magabiztosabbak, bár ez sem mindig garantálja a biztonságos közlekedést. Fontos megfigyelés, hogy a lámpás kereszteződésekben a gyerekek szinte kizárólag a jelzőlámpára figyelnek, és amint zöldre vált, azonnal átkelnek anélkül, hogy körülnéznének.

Akadályok a látótérben

A tanulmány kiemelte, hogy a látótérben lévő akadályok, mint például a szemeteskukák, bokrok vagy közlekedési táblák, komoly problémát jelentenek. Ezek az akadályok korlátozzák a gyerekek kilátását. A vizsgálat rámutatott arra is, hogy a gyerekek, különösen a fiatalabbak, gyakran rossz döntéseket hoznak, például túl messze állnak meg a járda szélétől, vagy nem megfelelően mérik fel a kereszteződés veszélyeit.

Kapuk és garázskijáratok

Különösen veszélyes helyzetek alakulhatnak ki a kapubejárók és garázsbehajtók környékén. A fiatalabb gyerekek néha bekukkantanak az ilyen ki- és bejáratokba mielőtt átmennek előttük, de az idősebbek ezt gyakran elhanyagolják. A kerékpárutakat keresztező zebrák is bizonytalanságot okoznak, nem csak a gyerekek, de még a felnőttek számára is. A biciklisek sokszor egyáltalán nem figyelnek ezeknél az átkelőknél, holott a szabályok egyértelműek: a gyalogosoknak elsőbbségük van, beleértve a kerékpárutak keresztezését is.

A teszt után megkérdezték a gyerekeket, hogyan értékelik saját teljesítményüket, és a legtöbben úgy gondolták, hogy jól teljesítettek, holott a valóságban számos veszélyes helyzetbe kerültek. Szóval nincsenek tisztában saját bizonytalanságaikkal.

Az ÖAMTC javaslata szerint az iskolák környékén, valamint az odavezető útvonalakon különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a kereszteződéseknél és gyalogátkelőhelyeknél ne legyenek olyan akadályok, amelyek korlátozzák a kilátást. Ide tartoznak például az oszlopokra szerelt szemeteskukák, reklámtáblák vagy nagyobb növények. Emellett fontos, hogy a gyerekek gyakorlással fejlesszék közlekedési készségeiket, és világos, konkrét útmutatást kapjanak arról, hol kell megállniuk és hová kell figyelniük.

Mi azt javasoljuk a hétfői iskolakezdés előtt, hogy menjetek el és próbáljátok ki közösen a gyerekekkel az útvonalat, ahol suliba megy. Hívjátok fel a figyelmét a veszélyes helyekre! Fontos hangsúlyozni, hogy a zebrán elsőbbsége van a gyalogosnak, de meg kell győződni róla a lelépés előtt, hogy az autós meg is adja!

A szemvizsgálatot 2024 tavaszán végezték, amely során a gyerekek egy előre meghatározott útvonalon haladtak végig, különböző kereszteződésekkel és helyzetekkel szembesülve. A tanulmány eredményei rámutatnak arra, hogy mennyire fontos a közlekedési környezet biztonságos kialakítása, különösen az iskolások számára.