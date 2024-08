És igen, bármennyire is valószínűtlenül távoli időpont is volt még nyár elején a szeptemberi iskolakezdés, sajnos nincs menekvés, és úgy fest, idén is menetrendszerűen befut. Rossz hír ez mindenkinek, tanulónak, tanárnak, szülőknek. Sőt, igazából az összes közlekedőnek is rémálom lesz a szeptember eleje. Megpróbáltunk összeszedni néhány olyan dolgot, amire érdemes lesz majd odafigyelni, hogy mindenki épségben, idegbaj nélkül, nagyjából időben odaérjen, ahová indult.

Zebra!

Sokat segít a balesetek elkerülésében, ha megtanítod a gyerekednek, hogy sose bízzon az autósban. Persze lehet azon rugózni, hogy a sofőrnek mindig úgy kell megközelítenie a zebrát, hogy minden körülmények között… bla bla bla, de ezzel nem sokra mész, ha már megtörtént a baj. Csak akkor lépjen le az autó elé, ha biztos benne, hogy észrevette a sofőr és az autó már le is lassított, vagy megállt.

Nem mellékesen a gyalogosnak a kijelölt gyalogátkelőhelynél az úttestre lépés előtt kötelessége meggyőződnie arról, hogy biztonságos-e az átkelés. Sőt, ahol jelzőlámpa van, és az zöldet mutat a gyalogosnak, akkor is csak körültekintés után kelhet át, de ezt valószínűleg egyik gyerek sem tudja. Sőt, még a felnőttek közül is kevesen vannak ezzel tisztában.

Tehát nem automatikusan, lassítás és körbenézés nélkül vetjük le magunkat zebrán az úttestre, hanem körbenézünk. Már, ha valakinek van egy csöpp esze, mert megsütheted, ha elsőbbséged volt, de a nyakadon parkol egy homokkal megrakott Kamaz.

Hogy erről a legtöbb embernek mennyire nincs fogalma, arra a legjobb bizonyíték, hogy milyen reakciók jöttek a rendőrség FB oldalán nagyjából egy éve közzétett videóra, ahol egy helyszínelő rendőr adott pár hasznos tanácsot a gyalogosoknak a biztonságos átkeléshez. Szegényt majdnem széttépték a kommentelők, pedig aki akarta, az könnyen megérthette a lényeget.

Maradjunk még egy kicsit a gyalogátkelőnél, és próbáljuk megértetni a gyerekkel, hogy több sávos úton akkor sem szaladunk át, ha egy autós már elengedett. Ilyen helyzetben érdemes az álló autó mögül kinézve újra meggyőződni arról, hogy vagy nem jön másik autó, vagy már az is megállt.

Azokkal a kisiskolásokkal, akik most mennek először iskolába, hasznos lehet párszor együtt lejárni az iskolába vezető utat, mielőtt egyedül útnak indítjuk.

Fényvisszaverő bigyók

Igaz, még messze vannak a bánatos novemberi napok, sötét reggelek, és a korai szürkület, de sosem árt, ha van valami fényvisszaverő a ruhán. Matrica, kabalaállat, kulcstartó, bármi, amin van fényvisszaverő anyag. Nem kell feltétlenül a gyári, boltban kapható kukás- vagy biztonságiőr mellényhez ragaszkodni, vannak olyan darabok is, amik viselése kevésbé ciki. De mégis ellátják a funkciójukat.

Ha nem berzenkedsz a Kínából rendeléstől, akkor neten fillérekért vásárolhatsz öntapadós, fényvisszaverő szalagot, vagy akár valami plüssfigurát is. De a legtöbb iskolatáskán is már alapból úgy készül, hogy gyárilag van rajtuk fényvisszaverő anyagból készült betét. És ebből már egy apró valami is nagyban segít abban, hogy időben észrevegyék azt, aki hordja. Ha nem hiszed, hogy mennyire hasznos, akkor ezt nézd meg.

Indulj el időben!

Könnyű ezt mondani. Nyáron sanszos, hogy minden gyerek hozzászokott a délig alváshoz, lajhárszerű öltözködéshez, ráérős reggelihez. Na, ezt a folyamatot kellene most hétköznap reggelente nagyjából a félórás szintidő alá betolni. Nyilván nem fog első nap, sőt az első héten sem összejönni, így szánj több időt a reggeli tevékenységekre, kellj korábban.

Igaz, hogy a főváros vezetése megállás nélkül híd, rakpart és felüljáró lezárásokkal kedveskedik az autósoknak, így nyáron sem lehetett akadálytalanul, dugómentesen közlekedni Budapesten. De ne legyenek illúzióink, hogy szeptember elejétől még rosszabb lesz minden. Hirtelen az is autóba kényszerül, aki a nyarat kibekkelte biciklivel, vagy bármilyen más, egyszemélyes járművel, vagy éppen tömegközlekedéssel.

Most viszont hirtelen a nyakába szakadt a szakkör, különóra, edzés logisztikai problémája is, ami legtöbbször csak autóval kivitelezhető. Emellett a csúcsidő is elcsúszik, valószínűleg a reggel 8 óra előtti fél, egy órában tetőzik majd a csúcsforgalom. Különösen az iskolák környékén.

Főleg a tanítás kezdetekor futhatsz bele olyan helyzetbe, hogy az iskolák előtt rendőrök segítenek a gyerekeknek az átkelésnél. Ők, ha gyerek érkezik a zebrához, megállítják a forgalmat. Ez nagyon lelassíthatja a környék forgalmát, előfordul, hogy egy autós, egy iskolás az arány.

Készülj a káoszra!

Ne hidd, hogy reggel majd pont te tudsz simán leparkolni az iskola, óvoda előtt. Több tucatnyi szülőtársad gondolja majd ugyanezt. Ha nincs iskolaköröd, akkor kerüld el nagy ívben a közoktatási intézmények környékét szeptembertől, ha pedig te is gyereket szállítasz, gondolj a sorstársaidra is.

Ne parkolj tiltott helyen – nem, a vészvillogó nem hatástalanítja a KRESZ-t – és ha kipattintottad a gyereket a kocsiból, akkor ne integess neki hosszasan. Inkább menj dolgodra, hogy mások is időben kitehessék a gyereket.

Ha pedig nehezen megközelíthető helyen van a suli, akár egy sarokkal arrébb is leparkolhatsz, neked is jobb lesz és a gyerek sem hal bele 100 méter sétába.

Kiszállás

Ha lehet, a gyerek mindig azt az ajtót használja, ami a járda felé esik. Ez alapesetben a jobboldali, de egyirányú utcában ez lehet a bal is. Még akkor is érdemes ehhez ragaszkodni, ha több gyereket szállítasz reggelente, hiszen nem akkora kaland átcsusszanni és biztonságban, egy oldalon kiszállni.

Ha már szóba került a több gyerek, akkor akár racionalizálni is lehet a gyerekmozgatást. Reggel elviheted a szomszédét is, aki meg délután összeszedi a tiédet. Ezen kívül az egymáshoz közel lakók az edzések, különórák logisztikájában is sokat segíthetnek egymásnak.

De nekem nincs is gyerekem

Ne aggódj, akkor is érint a szeptemberi iskolakezdés, a nagyobb forgalmat, megnövekedett utazási időket biztosan meg fogod érezni. Autósként annyit tehetsz, hogy fejben átfutod a KRESZ-t, főleg a gyalogátkelőhelyek megközelítését, és ha megvan, tartsd is be. És próbálj nem megőrülni a káosztól, ha pedig már látod, hogy reménytelen a helyzet és elkésel, inkább telefonálj a munkahelyedre. Nem érdemes eszelős módon vezetve mindenáron beérni. Innen meríthetsz ötleteket, ha már az őrület határán billegsz.

Itt a lényeg:

Magatartás a gyalogosokkal szemben:

43. § (1) Kijelölt gyalogosátkelőhelyen a járművel a gyalogosnak elsőbbséget kell adni. Útkereszteződésnél a bekanyarodó járművel – kijelölt gyalogosátkelőhely hiányában is – elsőbbséget kell adni a gyalogosnak, ha azon az úttesten halad át, amelyre a jármű bekanyarodik.

(2) * Azt a helyet, ahol az (1) bekezdés értelmében a gyalogosnak elsőbbsége van, a jármű vezetőjének csak olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a jármű vezetője az elsőbbségadási kötelezettségének eleget tudjon tenni. A jármű vezetőjének a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet csak fokozott óvatossággal és olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a járművel, amennyiben szükséges, a gyalogos átkelőhely előtt meg is tudjon állni.

(3) * A kijelölt gyalogosátkelőhely előtt megálló vagy forgalmi okból álló jármű mellett meg kell állni és továbbhaladni akkor szabad, ha a vezető meggyőződött arról, hogy azt a gyalogosok elsőbbségének a megsértése nélkül megteheti.

(4) * A vezetőnek fokozottan ügyelnie kell az úttesten

a) villamos megállóhelynél levő járdasziget és az ahhoz közelebb eső járda között áthaladó gyalogosok, a menetrend szerint közlekedő járművek megállóhelyéről az úttestre lelépő gyalogosok, az autóbuszra felszálló és arról leszálló gyermekek, továbbá

b) egyedül vagy csoportosan haladó (áthaladó) gyermekek, a koruk, testi fogyatékosságuk vagy más ok miatt saját biztonságukra ügyelni felismerhetően nem képes személyek biztonságának a megóvására.

Jó, ha ezekről is tudsz:

Tilos előzni a kijelölt gyalogosátkelőhelyen és közvetlenül a kijelölt gyalogosátkelőhely előtt

A párhuzamos közlekedésre alkalmas úttesten tilos a kijelölt gyalogosátkelőhelyen és közvetlenül a kijelölt gyalogosátkelőhely előtt másik jármű mellett elhaladni.

És persze arra is készülj fel, hogy a gyerekek közel nem biztos, hogy képben vannak, hogyan kell közlekedniük. Figyelj sokkal jobban, készülj fel a leszegett fejjel, zenét hallgató, vagy telefont nyomkodó kiskorú zombikra is. Hasznos a fejhallgató használatot is átbeszélni otthon, mert a legtöbb, aktív zajkioltó rendszerrel ellátott eszköz életveszélyes is lehet utcán, körültekintés nélkül használva. Amúgy meg kitartás, a jövő június már nincs is olyan messze. Addig simán kihúzzuk az iskolák környékén egy kicsivel nagyobb odafigyeléssel.