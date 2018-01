1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendeletben ez olvasható: 21. § (12)176 A lakott területen kívüli út úttestjén, leállósávján, útpadkáján tartózkodó gyalogosnak/személynek – ide nem értve a gyalogosok zárt csoportban történő közlekedését – éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén fényvisszaverő mellényt (ruházatot) kell viselnie. (A kerékpárosnak, kézi kocsival közlekedő személynek, és állatot hajtónak szintén. Az autóban elméletileg nem kötelező “láthatósági mellényt” tartani, de ha lakott területen kívül, műszaki hiba, vagy egyéb okból kell az autó mellett tartózkodni, akkor az autó utasainak is viselniük kell, így gyakorlatilag mégis kötelező. )

Azt mindenki sejti, hogy vacak időben a gyalogosok hajlamosak felelőtlenebbül közlekedni, hiszen minél hamarabb célba szeretnének érni, nem pedig piros lámpánál bőrig ázva várni a zöldre, vagy esetleg a buszmegállótól sem feltétlenül a gyalogátkelőhely felé veszik az irányt. Autósként ilyenkor számítsunk váratlan helyekről elénk ugró gyalogosokra. Az igazán veszélyesnek számító helyeken, ahol nincs közvilágítás, ott a KRESZ előírja a fényvisszaverő ruházat viselését. Pedig a fényvisszaverő kiegészítők a kivilágított városban is ugyanolyan életmentők lehetnek, mint a koromsötét pusztán.

Bár egyre hosszabbak a nappalok, és előbb utóbb az az idő is eljön, amikor reggel már nem sötétben kell munkába indulni és nem is napszállta után ér haza az ember. De addig még elég sokat kell gyalogosként sötétben, autók között közlekedni. Próbáljunk meg közben életben maradni.

Fényvisszaverő mellény (ruházat) alatt az MSZ EN 471:2003. számú szabványban meghatározott követelményeknek megfelelő ruházatot értjük.

Mit kell tudnia a fényvisszaverő mellénynek, ruházatnak?

Hogy milyen szempontoknak kell megfelelnie egy rikító színű mellénynek, arról az MSZ EN 471:2003+A1:2008 számú szabvány rendelkezik. Azt, hogy pontosan mik is ezek szempontok, halandóként nem tudhatjuk meg – illetve de, ha van hangulatunk a durván 11000 forintos összeget kiperkálni érte – így meg kell bíznunk a mellény, vagy egyéb fényvisszaverő alkalmatosság csomagolásán feltüntetett tanúsítvány szövegében. Akit mégis érdekelnek a részletek, például, hogy a mellények sárga/narancs alapszíne miért csak nappal világít vadul, az ezen az oldalon talál pár érdekes választ, igaz, angolul. Egy másik oldalon pedig a szabványba is bele lehet olvasni, de a teljes dokumentum itt is pénzbe kerül.

A fényvisszaverő mellényről érdemes még azt is tudni, hogy általában 25 mosást bírnak ki, ezután már nem igazán képesek ellátni feladatukat. Mondjuk jobb esetben nem is kell őket túl gyakran mosni, használat közben valószínűleg senki sem fogja össze pörköltszaftozni.

Hasznos, vagy kötelező nyűg?

Néhány éve, a nagy LED, xenon, halogén lámpatesztben alaposabban is végigvettük, hogy melyik lámpa hogy működik, beszéltünk színhőmérsékletről, mértünk fényerőt, aztán kivittük őket az erdő szélére, hogy élőben is lássuk a különbséget. Akit érdekel a meglepő végeredmény – hogy mennyire más a mért és az érzékelt eredmény – az erre a linkre kattintva jut el az anyagig. Most leginkább az érdekelt minket, mennyit számít a túlélésben a közmunkás szvetter, illetve ha azt túlzásnak érezné valaki, akkor egy-egy filléres, ruhára, táskára rögzíthető fényvisszaverő izé.

A fényvisszaverő mellény, ruházat haszna az átlag közlekedő számára leginkább éjszaka, vagy rossz látási körülmények között mutatkozik meg. Egy átlagos autó fényszórója tompított állásban úgy 40-50 méteres távolságba világít, így ebből a távolságból észlelhető először a sötétben haladó gyalogos is. Viszont bármilyen fényvisszaverő ruhadarabbal, kiegészítővel az észlelési távolság két-, háromszorosára is növelhető, így az autósnak fékezni, kikerülni is jóval több ideje van. De nézzük, hogy néz ki egy gyalogos fényvisszaverő ruhában és nélküle.

A középső vonal jobbra-balra cibálásával Andrásról levarázsolhatod a sárga ködmönt, de ha van szíved, nem hagyod sokáig védtelenül:

A láthatósági tesztet a tartós teszten nálunk lévő Renault Kadjar-ral készítettük, az iskolatáskás hölgy már korábban is szerepelt biztonsági felszerelésről szóló anyagban, akkor épp gyereküléses kerékpárral borítottuk fel. Most csak látszania kellett, amit tökéletesen meg is oldott. A Kadjar LED lámpája csak a legjobban felszerelt Intens változathoz rendelhető, ahol 250 ezer forintos felárat kell érte fizetni. Cserébe parádésan világít, takarékos és ha szerencsénk van, az autó élettartama alatt hozzá sem kell nyúlni.

Apa lányával a kivilágítatlan út szélén. Hol fényvisszaverő mellénnyel, prizmás iskolatáskával, hol anélkül:

Amit nem lehet otthon felejteni

Az nem meglepő, hogy a kerékpáros, vagy egyéb, szabadtéri sportoláshoz használt ruházaton vannak a biztonságot növelő fényvisszaverő felületek. De nemcsak ezeken fordulhatnak elő olyan egészen apró reflektív dolgok, amik képesek még a koromfeketébe öltözött gyalogost is láthatóvá tenni. Akár egy picike embléma, vagy egy teljesen normálisnak látszó cipőfűző is tartalmazhat fényvisszaverő anyagot, úgy, hogy mi nem is tudunk róla. Például ilyenek:

A lényeg, hogy nem kell láthatatlanná válni gyalogosként sem. Sokkal kínosabb dolog autó alá kerülni, mint színes, fényvisszaverő cuccokban grasszálni.