Az indítógomb vörösen pulzál, a négyhengeres pedig hozza ami egy ilyen konstrukciótól elvárható, mély morgással éled fel, és természetes zajokkal működik, ebben az autóban még érdemes leengedni az ablakot. Erősebb gázadásra elölről is érkezik némi agresszív torokhang, hátul pedig a kipufogórendszer zúg, süvít a turbófeltöltővel átkergetett égéstermék. Lelkesen pörög fel, a csúcsteljesítményt jelentő 5000 körüli tartományba, Sport üzemmódban pedig jár a klasszikus durrogás is, amikor visszaváltunk, vagy csak elengedjük a gázpedált.

Ez jól észlelhető a vezetőülésből, kint pedig tényleg egész hangos a jelenség, egy kis anti-lag, kacsintás a ralisport és a tuningautók irányába. Nyilván nem géppuskaropogás, inkább mintha popcorn készülne a csomagtérben, de ritkaság már az ilyen, ki kell élvezni.

A visszafogott habzás, az óvatos duhajkodás tényleg minden téren jelen van. A GTI az a fajta bulizó, aki éjfél előtt és két sör után lelép, nem vadul meg teljesen és vereti hajnalig letépett inggel. Ha nem piszkáljuk a Sport módot és az adaptív akár 15 állásban is állítható futóművet is kérjük, akkor normál, hétköznapi használatban egy teljesen komfortos, erős kompakt képét mutatja. Némi kipufogó morajlás így is van, jelzésképpen. A rugózás természetesen feszes, de a komfortot itthon leginkább az 235/35 R19 méretű abroncsok ölik meg.

Hiába a szofisztikált futómű, ha elénk ugrik egy berepedt szélű kátyú, ami akkorát üt, hogy kipereg a fogtömésünk. Ez pedig döntés elé állítja a vásárlót, mert a konfigurátor szerint csak a 19 colos kerék mellé lehet kérni az állíthat csillapítású aktív felfüggesztést, kisebb kerékmérethez csak a mezei sportfutómű jár.

Ami az ihletett haladást illeti a Golf GTI hozza azt, amit évtizedes tapasztalatok után egy német gyártótól elvár az ember. Tényleg jól eltalált egységes, harmonikus csomag, nincs felesleges pózőrködés, és elméretezett részletek. A 265 lóerő pedig mindenre elég a hétköznapokra, ezt még képes a rendszer levinni az útra, és nem jár minden gázadás csikorgó gumikkal, kerékpattogással, és küzdő ESP-vel. Utóbbi két lépcsőben deaktiválható, amivel remek opció.

Kormányzása közvetlen, kis mozdulatokkal irányítható az autó, a fékek is méltók a régi hírnévhez, a teljesítményhez bőven elég lassítőerőt adnak, a pedál nyomáspontja jól érezhető, ehhez az autóhoz még télen is érdemes vékony talpú, vezetésre termett cipőt húzni bakancs helyett, mert mutat még valamit a pedálokon keresztül, még ha a kuplongolásról már le is kell mondanunk.

Nehéz elhinni, hogy elsöprő többség dönt a DSG mellett, de valahol érthető, München külsőn a melóba araszolva mindenki szívében kialszik a lázadó tűz, és akkor kell az automata váltó, valamint a sávot is szépen tartó, adaptív tempomattal okosan haladó, akár táblák szerint lassító-gyorsító vezetéssegítő rendszer.

Meg gyorsabb is, mint mi fénykorunkban, a váltások hirtelen villanások csupán, nem véletlenül fejlesztette ezt a rendszert annak idején a versenysportra a Porsche. Némi keménységet hagytak a dupla kuplongos rendszerben, ami a dinamikának jót tesz, induláskor, parkoláskor viszont figyelni kell, mert hirtelen megugorhat az autó álló helyzetből. Ennek amúgy van egy hangulata, mindig érzékelteti, hogy azért ez egy sportos GTI, és nem egy 265 lóerősre felfújt családi batár.

A kormányra szerelt váltófüleket ennél az autónál gyakran használva megvan a váltás élménye, persze az igazi a gázfröccsel pöccintett visszagangolás lenne a klasszikus golflabdás váltóval, de ez ma már a kompromisszumok földje, örülhetünk, hogy ennyit meghagytak.

Hétköznapi autóként tehát tökéletesen használható az autó, csak a kátyúkra kell figyelni a 19 colos kerekekkel, és a fogyasztás sem egetverő, el lehet vele poroszkálni 10 l/100 kilométer körül, a tartan mintás ülések példámutató módon tartják az első sor utasait, de azért nem túl keményen, a Cupra sportos modelljeibe kérhető Sabelt ülések sokkal radikálisabbak, ez is mutatja a GTI helyét a Volkswagen-családban: csak semmi feltűnés, csupán finom utalások!