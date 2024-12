A Formentor már az indítás pillanatában mutatni szeretné, hogy nem átlagos. Akárcsak az Alfa Romeo Stelvie, Giulia esetén, itt is a kormányra helyezett gomb megnyomásával élesedik a rendszer. Így egy héten át sokszor nyomtam meg hirtelen behuppanva a váltó melletti, menetstabilizálót deaktiváló gombot az indítás helyett. Hiába a különlegességet szokni kell.

Amit viszont könnyű megszokni, az a Formentor kezelése. Nem riogattak a tervezők kormányoszlop mögé dugott irányválasztó karral, pont akkora pöcköt hagytak a váltó helyén, hogy még izommemóriából tudja a régi automatákhoz szokott sofőr is kezelni.

Alapból elektromos üzemmódban indul, és úgy is marad még padlógázon is a hibrid hajtású Formentor. Az elektromos motor teljesítménye bőven elég a hétköznapi haladáshoz, 330 Nm és 114 lóerő, ezért felesleges beindítani a belső égésű motort. Ez pedig tényleg sokáig elkerülhető, mert a gyári ígéret szerint a második generációs PHEV rendszer 108–119 kilométer közötti emissziómentes hatótávot biztosít.

Ez pedig nem áll messze a valóságtól, hiszen nettó 19,7 kWh kapacitással józanul használva az 1,7 tonnás tömeggel simán hozható a 100 kilométer körüli érték, amit felfelé vagy lefelé az időjárás, a gumiméret, és az aktuális sebesség tud befolyásolni 20-30 kilométerrel.

Ha pedig tölteni kell, akkor az 50 kilowattos gyorstöltéssel ez sem okoz gondot, bár anyagilag jobban megéri otthon, jutányos áron mért áramról bepakolni az energiát, a 11 kilowattot maximálisan kihasználva nagyjából 2,5 óra egy teljes töltés. Erre gyúrva egy halk, átlagos teljesítményű elektromos autóval ingázhatunk munkába, tudhatjuk le a reggeli ovis, sulis köröket. Mondhatni pórázra kötjük a technikát, és nullához közelítő benzinfogyasztással gyűrhetőek le a mindennapok.

Ekkora akkumulátor kell, ezzel már érdemes számolni, és ezt tényleg töltőre is rakják a tulajdonosok, mert nem hamar elillanó 15-20 kilométerekről van szó, mint mondjuk a Peugeot 508 plug-in hibrid esetén.

Hétvégén pedig használhatjuk a Cupra gombot a kormány másik oldalán. Nem mondom, hogy erre jön a tűzijáték, de azért izgalmasabb az összhang, és vidámabb a vigyor, Performance állásban keményebb a futómű, nehezebb a kormány, élesebben reagál a gázpedál, de az igazi móka a Cupra állás. Ebben tényleg sportosan kemény lengéscsillapítást kapunk, az utasoknak már túlzó gázreakcióval, és még feszesebb kormányzással.

Ilyenkor felhorkan egy öthengeresre, vagy V8-ra emlékeztető szintetikus motorhang is a Sennheiser rendszerből, ami jó…de csak poénnak. Arra tökéletes, én jót derültem rajta, magasabb fokozatban, nem visszaváltva még a terhelés alatt dohogó motort is jól utánozza, és talán némi vibráció is érződik. A maga nemében jó, mint egy díjnyertes alkoholmentes sör, csak ne akarjuk valódi öthengeresek mellé állítani.

Hosszan használtam autópályán, legalább négyszáz kilométert tettem meg, és ha oda-vissza tudunk „háznál” tölteni, akkor ekkora távon is kijön a nagy akkumulátor előnye, a fogyasztás kisautós szintre hozható 5-6 l/100 km a 272 lóerő mellé baráti érték. Ha viszont nem töltünk akkor a rendszer inkább a 7-8 l/100 kilométeres átlagfogyasztási tartományban mozog. Sztrádán Comfort üzemmódban meglepően kényelmes a lengéscsillapítás, sok kevésbé sportos SUV rázósabban veszi a repedéseket, huplikat. A trükk talán hogy ez mégse egy magas toronyház, az alacsony építés, és tömeg jó alap egy ilyen hangoláshoz.

A hangszigetelés is jó, a méretes téli gumik zaja említhető, de ezekre szükség van, mert csak az első tengely hajtott, és a két kerék megszenvedi néha a 400 Nm nyomatékot. Összkerékhajtással talán a 7,2 másodperces százas sprint is jobb lenne, mert nagyobb tempónál, amikor adott a lendület, akkor élénken lő ki a kanyarokból a Cupra Formentor. Ha pedig lassítani kell, akkor a Brembo fékek nagy hatékonysággal dolgoznak, és hibrid létére még a pedálérzet is jó, lineáris a fékhatás.