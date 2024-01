Óvatosan nyúltak az utastérhez is a tervezők, csupán egy dolgon módosítottak nagyobbat: a klímakonzolhoz. Bár ne tették volna! A korábban különösebb odafigyelés nélkül is kezelhető gombok, kapcsolók helyére sikerült érintésérzékeny, zongoralakk felület mögé rejtett virtuális gombokat álmodnia valakinek. Felfoghatatlan, hogy erre miért volt szükség, pont akkor, amikor az autóipar már kezd ráébredni, hogy mekkora zsákutca a Tesla-t majmolva mindenkinek gondolkodás nélkül áttérni a tablet méretű kijelzőkre, virtuális gombokra.

Mindegy, ők tudják. Jó hír viszont, hogy a hangerőszabályzó megmaradt és a kormányon, középkonzolon is maradtak fizikai gombok bőséggel. Ezek mindegyike kapcsolási érzetre jól eltalált darab. Klassz az is, hogy a kormányfűtést nem kell minden alkalommal bekapcsolni, aktiválás után egész szezonban melegít, ha ehhez van kedve valakinek. A belsőn azért látszik, hogy nem mai tervezés, a 8 colos központi kijelző még aránylag alacsonyra került, USB csatlakozóból mindössze egy van, 12 voltos csatlakozóból viszont rögtön kettő és meglepetésre vezeték nélküli telefontöltésre is képes az autó.

Hagyományos a kézifék karja is, és az automata váltó fokozatválasztója is a régi iskola szerinti mechanikus darab. Műszerfala viszont már digitális, 10,25 colos nagy kijelző az egész, változtatható tartalommal. Ülései átlagosak, hosszabb távon is kényelmesek, de ülőlapjuk lehetne valamivel hosszabb. Anyaghasználatban is ezt a vegyes képet hozza az autó, vannak puhább, kellemes tapintású felületek is, de a masszív műanyag a domináns.

A Tivoli Grand egyik szuperképessége, hogy belül baromi tágas, a második üléssorban is temérdek hely van, és a csomagtartót is nehéz telepakolni. Ide összesen 574, vagy 720 liternyi cucc fér be, attól függően, hogy vágyik-e valaki teljes értékű pótkerékre. Értelemszerűen a kisebb, 574 literes csomagtartó jár együtt a pótkerékkel. Csomagtartójában változtatható magasságú padló, világítás, szatyorakasztók hada, és gumis rögzítőhevederek segítik a csomagok utazás közbeni kordában tartását. Ráadásnak ide is jutott egy 12 voltos aljzat.