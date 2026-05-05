Ki mondta, hogy csak unalmas kombik, szedánok, esetleg SUV-k lehetnek céges autók? Egy német igazságügyi szakértő úgy döntött, ő nem áll be a sorba, hanem emeli a szintet:

cégautóflottája egy BMW 740d xDrive-ból és egy Lamborghini Aventadorból áll.

Egyik sem mondható túl hétköznapi választásnak. A 7-es BMW mindig is a prémiummárka zászlóshajója volt, ott talán hamarabb elnézhető a cégautós használat, mégsem mondható megszokottnak. Egy Lamborghinit azonban már nehezebb magyarázni, utóbbi fel is keltette a német adóhatóság figyelmét még 2024-ben.

A vizsgálatok során kiderült, hogy az igazságügyi szakértő mindkét autót lízingelte, emellett menetlevelet is vezetett. A céges autós jelleget erősítette az is, hogy a járművek fel voltak matricázva, akár egy mezei furgon, melyre reklámként kiírják az adott szolgáltatás elérhetőségeit. Szokatlan, de eddig minden klappolt.

Ez mégsem volt elegendő az adóhatóságnak, akik valamiféle turpisságot sejtettek a háttérben. Egyedül azzal tudták csak megfogni a férfit, hogy nehezen olvasható volt a menetlevele, és emiatt nem lehet biztosra venni, hogy üzleti mellett magáncélokra is használja-e a sportkocsit – adózási szempontból ez azért nem mindegy.

A férfit a bíróságon végül az mentette meg, hogy beszámolt arról, milyen autók állnak még garázsában. Azok után, hogy közölte, otthon egy Ferrari 360 Spider és egy Jeep Commander áll, nagyjából elvette az élét annak, hogy neki a Lamborghinire cégautóként bújtatott formában van szüksége, foglalkozásának látványos kiírásával együtt. A bíróság azt az érvet is lesöpörte az asztalról, hogy a menetlevél rosszul olvasható. Fő megállapításuk az volt, hogy az Aventador tulajdonképpen egy látványos reklámtáblaként hirdeti a szakértő szolgáltatását, és nincs ezzel semmi gond, mert minden szabályosan történt.

A 6,5 literes, V12-es erőforrással szerelt olasz gép valóban látványos, és nem mellékesen gyors is tud lenni: 700 lóereje 2,9 másodperc alatt képes 0-ról 100 km/órára repíteni az autót, végsebessége pedig 350 km/óra.