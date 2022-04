Hét év után ismét új Hetes BMW-t kapott a világ. A képek alapján azonban nem feltétlenül ez az a forma, amit egy levél Bilagit elropogtatása nélkül azonnal megemészt majd az autós társadalom, de azt tanácsolom, várjon még mindenki a leminősítéssel legalább addig, amíg élőben, közelről is lát majd egy új Hetest. Mert láttunk már a történelem során olyat, hogy fotókon bénán nézett ki valami, aztán az utcán megpillantva kiderült, hogy korántsem ennyire vészes a helyzet.

Ilyen valójában az új BMW 7-es, megnéztük, megmutatjuk Ilyen valójában az új BMW 7-es, megnéztük, megmutatjuk 1 /14 fuji9229 Félelmetes méretűre dagadt vesék az új 7-es orrán Fotó megosztása: 2 /14 fuji9235 A vékony kék csík jelzi, hogy ez itt egy elektromos 7-es Fotó megosztása: 3 /14 fuji9243 A felniben is vannak kék betétek Fotó megosztása: 4 /14 fuji9246 A tükör önmagában is egy műalkotás Fotó megosztása: 5 /14 fuji9248 A középkonzolon végigfutó fénycsík az ajtón is folytatódik Fotó megosztása: 6 /14 fuji9257 A hátsó ajtók kapaszkodójába érintőképernyős vezérlőegység költözött Fotó megosztása: 7 /14 fuji9260 Bő 31 colos monitor nyitható le a tetőből Fotó megosztása: 8 /14 fuji9262 Ezt hívják fejedelmi lábtérnek Fotó megosztása: 9 /14 fuji9265 A bőrnél ezerszer kellemesebb tapintású kárpit mindenhol Fotó megosztása: 10 /14 fuji9267 Ha nem jönnél rá, hogy a rács mögött hangszóró van, segítenek azzal, hogy kivilágítják Fotó megosztása: 11 /14 fuji9268 Kristályszéket tologatva állíthatod be az ülésed Fotó megosztása: 12 /14 fuji9276 Új az iDrive vezérlője is Fotó megosztása: 13 /14 fuji9300 Önálló darab lett a hokiütő Fotó megosztása: 14 /14 fuji9296 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Szerintem valami hasonló történik most is – hiszen időközben megszoktuk a 4-es hódpofáját is – mert közelről nézve összeáll a kép. Persze a díszkivilágításon és a csillogó kristályokból készülő nappalifényen lehet csámcsogni, de nézzük inkább műalkotásként ezt a meggyőző méretű és minőségű fémtömböt és minden azonnal rendben lesz. Motoros ajtónyitás, csukás, bő 31 colos 8K felbontású monitor a hátsó utasoknak, és Swarovski kristályok a lámpában.

Neked hogy tetszik az új 7-es BMW? Ez rémes, azonnal megvakultam 48% (21) Megvárom amíg élőben is összefutok vele, aztán megmondom 34% (15) Imádom 18% (8)

Ha a műszaki adatok érdekelnek, azt itt találod:

Ha pedig különleges, limitált szériás új Hetesre vágysz, akkor ez is érdekelhet: