Mind a 4,6 centivel megnyújtott tengelytáv, mind a 14,3 centis hossznövekedés lehetőség a térkínálat javítására, amit a BMW ki is használt. A hátsó fejtér továbbra is szűk a lendületes tetőív alatt, legalábbis a tolótetős tesztautóban nagyon közel volt a plafon. A térdének viszont egy magas utas még magas vezető mögött is talál elég helyet, ha egymás mögé veti őket a balsors.

Annak, aki elfér, nincs rossz dolga hátul. A comb alátámasztása gyenge, de a légkondicionálás alapáron állítható hátul is, van levegőbefúvás, alapos belső világítás, két USB-C töltő és az ajtóbehúzó is zárt alul, így oda is elhelyezhető egy fejhallgató vagy más apróság hosszabb utakon.

Mindössze 10 literrel kisebb a 3-as limuzinénál a 470 literes csomagtartó, amit 1290 literig bővíthetünk a hátsó üléstámlák előrehajtásával. Az utastéren belüli sílécszállítás továbbra is jól megoldott a 40:20:40 osztású háttámlával.

A 2000-es évek közepének mélyrepülése után úgy tűnik fel, hogy a BMW tartósan visszatér az ezen a szinten elvárható minőségérzethez. Különösen szépek belül a BMW M színeit viselő biztonsági övek, de a puha szőnyegek is nívósak.

Egy Gran Coupéban alapfelszerelésként jár a sportosabb ülés és kormány. A 8,8” képátlójú központi érintőképernyő helyett a tesztautóban a 10,25 colos volt a szintén extraként rendelhető, 12,3” képátlójú digitális műszeregységgel együtt. Az óracsoport áttekinthetősége nem ideális és az Audik meg a Mercedesek gazdagabb nézetválasztékhoz szoktattak bennünket.

Továbbra is az autó egyik legfőbb értéke az ösztönösen használható menürendszer, akár az iDrive-pogácsa forgatásával, akár az érintőképernyőt nyomkodva. Tébolyító, amikor más autókban egy napi számláló lenullázásához vagy a szélvédőre vetített kijelző magasságállításához a menük legsötétebb bugyraiba kell merülni. Itt van mindenhez kapcsoló vagy gomb, amihez ez a kényelmes és pillanatok alatt kikereshető menüpont mindahhoz, amit csak ritkábban állítasz.

Adott a békebeli klímavezérlés, alatta egy gyorsgombokkal felprogramozható kapcsolósor, a fokozatválasztókar mellett az üzemmódkapcsoló és a tekerős hangerőszabályzó, amelynek szélén a gyűrű forog el, emiatt a jelzés mindig függőleges, nem áll csálén a tekergetéstől, mint az F40-es BMW-kben, ahonnan hiányzik ez a figyelmesség.