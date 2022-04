Mindennél fejlettebb a vadonatúj BMW 7-es

A BMW X7 faceliftjekor bevezetett, szokatlan orrkialakítás csak előzetes volt: a vízszintesen osztott, dupla soros lámpákat, a hatalmas veséket valójában a frissen leleplezett, új generációs BMW 7-eshez álmodta meg a márka.

A felső szinten kaptak helyet a nappali és helyzetjelző fények, alul pedig az alapkiépítésben mátrix LED-es, vakításmentes adaptív fényszórók, méghozzá sötétített bura mögé rejtve, így sötét fényezésű autónál gyakorlatilag láthatatlan a téglalap alakú lámpatest. Felárért hátulról megvilágított Swarovski-kristályokkal kirakott nappali világítást is kérhetünk, amihez megvilágított hűtőmaszk-keret is társul.

A vesék külön figyelmet érdemelnek, sávjaik ugyanis nem egyenletesen futnak, motorizációtól függően más és más mintát rajzolnak ki a függőleges tagoló elemek. Apropó, motorizáció: egyelőre M Sport és M Sport Pro csomagok elérhetők az autóhoz, de jövőre érkeznek a tényleges M-modellek, és akkor már M Performance csomagot is kínál majd a BMW 7-es. Az igazi nagy szenzáció egyelőre az i7-es, a tisztán elektromos modell, amelyet kék karosszériabetéteiről, a kipufogók hiányáról és persze egyedi hűtőmaszkjáról ismerni meg.

Európában egyébként bevezetésekor kizárólag tisztán elektromos hajtással lesz elérhető a modell. A BMW i7 xDrive60 két villanymotorja összesen 400 kW / 554 lóerő teljesítményt kínál, a hatótávolság 590-625 kilométer. Az USA és Kína piacain már induláskor is elérhető lesz a BMW 760i xDrive, egy 48V-os mild hibrid V6-os benzinmotorral, az elektromossal azonos teljesítménnyel, valamint egy új generációs dízel, a BMW 7401 xDrive, amely 2023 tavaszán érkezik Európába.

A részletes műszaki adatokért kattints ide!

Szintén 2023-tól jelennek meg a portfolióban a plug-in hibridek, amelyek akár 80 kilométert tudnak majd megtenni belső égésű motorjuk beindítása nélkül, illetve jövőre érkezik az erősebbik villanyos verzió, a BMW i7 M70 xDrive, amely az előzetes számítások szerint 485 kW / 660 LE teljesítménnyel szórakoztatja majd vezetőjét.

A dizájnhoz visszakanyarodva, lemezfelületek a lehető legegyszerűbbek. Az ajtók alsó negyedénél fut végig egy törésvonal, amely nem a hátsó lökhárító illesztésében folytatódik, hanem egy másik, nem kevésbé finom hajtásban, amelyből aztán a diffúzort, kipufogókat (ha vannak) és a rendszámtáblát magába foglaló alsó felület bontakozik ki. A leghangsúlyosabb formai elem (ha az orr játékaitól eltekintünk) az önálló életre keltett hokiütő-motívum a hátsó tetőoszlopon.

Az utastér az elektromos BMW modellek egyszerű, letisztult kialakítását társítja bámulatos vizuális és funkcionális játékokkal. Ilyen az interaktív kijelzőfelület, amely ajtópaneltől ajtópanelig húzódik, végig a műszerfal alján. A két fő kijelző 12,3, illetve 14,9 colos képátlójú, a hatalmas multimédiás monitor a vezető felé görbül. Új a kezelőtárcsa és a kormánykerék is, a rajta elhelyezett gombokkal egyetemben.

Szintén tanulmányautóban találkoztunk először a tetőkárpitból lenyíló, hatalmas moziképernyőből, amely 8K felbontással és ultra széles formátumával, no meg a hozzá társított Bowers & Wilkins audiorendszerrel nyűgöz le. A kezelőfelületet innovatív módon a hátsó ajtók kapaszkodójának a helyére illesztették, a megoldást bármely sci-fi rendező örömmel látná a szettjén. Innen telefonhívást is indíthatunk egyébként, méghozzá az autó beépített adat-SIM-kártyáján keresztül. Indítókulcs nem kell, okostelefonról nyitható a BMW 7, a rengeteg monitor pedig hangulati elemként is alkalmazható.

A luxus persze nem szorítkozhat digitális szolgáltatásokra: az új BMW 7-es kizárólag nyújtott tengelytávval elérhető, aminek persze szemantikailag nincs értelme, viszont tudjuk, mire gondol a gyár. Az alapkivitelű ülések szélesebb ülőlappal, deréktámasszal és ülésfűtéssel indítanak, de kérhető aktív szellőztetés, valamint kilenc programos masszázsfunkció is, utóbbiak akár a hátsó üléssorba is.

A harmadik opció a hátsó Executive Lounge ülésrendszer, amely extrém mértékben hátrabillenő háttámaszokkal, kiemelkedő lábtartókkal kényeztet. Alapáras a négyzónás klímaberendezés, a panoráma napfénytető, valamint a fűthető kartámaszok; feláras a beépített LED-sorokkal megvadított, kvázi képernyőként funkcionáló Sky Lounge panoráma napfénytető az eredeti BMW X7-esből, valamint az automatikus oldalajtó-mozgatás.

A futómű mindkét tengelyen légrugót alkalmaz, opciós a hátsókerék-kormányzás, és szintén feláras az aktív oldaldőlés-szabályozás. Soha egyetlen BMW-hez nem kínáltak még ennyi parkolástámogató, illetve önálló parkolásra alkalmas technológiát: az egyik visszaköveti az elvégzett manőver nyomvonalát, a másik önállóan végigmegy egy előre beprogramozott úton, és lesz majd távvezérelt parkolórobot is, amivel okostelefonról kérhetjük meg az autót, hogy tegye el magát másnapra.