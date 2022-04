Olyat mutat az új X7, amit BMW még soha

Merész új lámpakialakítással teszi magát izgalmassá a két éve bevezetett BMW X7 aktuális modellfrissítése. A szokásos dupla körlámpából két LED-es negyed körcikk maradt. Ezek azonban csak a nappali és irányjelző fények; alattuk téglalap alapú mátrix LED fényforrások gondoskodnak a tompított és távolsági világításról.

Ez a fajta osztott fényszóró most először jelenik meg a BMW-nél, de a tervezők igyekeztek megőrizni a korábban megismert arányokat, így nem okoz feltétlenül sokkot az átrajzolt orr. Szintén nem fordult még elő a BMW-nél gyári szerelésű 23 colos keréktárcsa, az X7-re azonban akár ilyet is kérhetünk.

Aztán ott van a világító hűtőmaszk, amely a BMW X7 M60i xDrive csúcsmodellnél alapfelszerelés, a másik két motorverzióhoz rendelhető. Szintén új az átdolgozott M Sport csomag.

Alapfelszerelés a négyzónás klímaberendezés, a panoráma napfénytető és a hifi audiorendszer. Újdonságként jelentek meg a szériatartozékok között az első komfortülések, a váltófülekkel szerelt sportkormány, valamint a vezeték nélküli telefontöltő tálca. Feláras ellenben a megvilágított, extra hangulatos napfénytető, a Bowers & Wilkins Diamond Surround audiorendszer, a masszázsfunkciós, szellőztetett első ülések, valamint az új Travel & Comfort rendszer, amely összesen 9 darab USB töltőaljzatot kínál az utastér különböző pontjain; az első soron összesen 45W-tal tölthetjük telefonjainkat, tabletjeinket.

Újdonság a 48V-os mild hibrid motorpaletta. A BMW X7 M60i xDrive motorja a BMW M GmbH kínálatából átemelt 4,4 literes V8-as, 530 lóerővel és 750 Nm-rel. Ez a modell 4,7 mp alatt gyorsul0-100 km/órára.

A másik két motor egy-egy háromliteres, soros hathengeres egység. A BMW X7 xDrive40i blokkja új fejlesztésű, közvetlen elődjénél 47 lóerővel (380 LE) és 70 Nm-rel (520 Nm) erősebb, és fél másodperccel gyorsabb (5,8 mp 0-100 km/órára) is.

A BMW X7 xDrive40d dízelmotor alaposan átdolgozott kivitelben kerül a legnagyobb BMW orrába. A 340 lóerős, 700 Nm nyomatékú motornak 6,1 mp kell, hogy 100 km/órára gyorsítsa az X7-est, átlagos üzemanyag-fogyasztása pedig akár 7,6 l/100km. Végsebessége 243 km/óra; a másik két motornál 250 km/óránál szakad félbe a gyorsulás.

A 48V-os mild hibrid rendszer villanymotorja 12 lóerővel és 200 Nm-rel segít be a belső égésű motornak, a kisebbik benzinmotor (BMW X7 xDrive40i) esetében pedig önmagában is képes mozgatni az autót – igaz, csak lépéstempóban.

Mindhárom motorhoz új, nyolcfokozatú sebességváltó társul, amely nem csak gyorsabban, de finomabban is kapcsol, van benne külön funkció az intenzív, rövid gyorsításokhoz (pl. előzés), illetve rajtautomatika. Az összkerékhajtás alapvetően inaktív, és hátsó kerekein keresztül hajt az X7, az M60i esetében akár 100%-ban zárható, elektronikus vezérlésű M Sport hátsó differenciálművel.

Minden kivitelen alapfelszerelés az áthangolt szervokormány, az adaptív légrugózás, míg az aktív kormánymű és az aktív kanyarstabilizátor csak a csúcsmodellnél szériatartozék, a hathengeres motorokhoz feláras extra. Az Executive Drive Pro csomag kamera segítségével, előre felméri az útviszonyokat, és ahhoz igazítja a légrugók és a kanyarstabilizátor beállításait.

A légrugók +- 40 mm-es tartományban engedik a hasmagasság emelését, illetve süllyesztését, ebből +-20 mm használható tartósan, az extrém alacsony állás csak beszállásra, az extrém magas pedig lassú terepezésre szolgál. A hathengeres modellekhez xOffroad funkció is rendelhető, ami négy talajtípushoz (hó, homok, murva, szikla) igazítja a hasmagasságot, az összkerékhajtást és a kipörgésgátlót.

A vezetőtámogató funkciók arzenálja is kibővült: egyes rendszerek okosabbak lettek (pl. az ütközésre figyelmeztető funkció szemből érkezőkre is figyelmeztet), míg a kiszálló utasokat a közeledő járművekre figyelmeztető rendszer most először jelenik meg az X7-es szériában.

Az autó támogatja a 2. szintű autonóm közlekedést, azaz tartja a sebességet, távolságot és a sávot, ha pedig beparkolunk valaha, képes onnan automatikusan (de a vezető felügyelete mellett) kitolatni. A programozható manőverező asszisztens GPS alapon képes akár 10 manővert megjegyezni, és ha a kezdő pontra érünk, azokat önállóan végrehajtani – magától begurul tehát a garázsba az autó, miután hazaértünk. Az utánfutóval tolatást is leegyszerűsíti a BMW X7, amely egyébként akár 1 perces felvételt tud készíteni környezetéről, így egy esetleges lopási kísérlet után visszanézhető az esemény.

Látványos újdonság a közeledő tulajdonost üdvözlő köszöntő szekvencia, amely fénykoncerttel, az ajtók automatikus nyitásával, majd a 14,9 colos, ívelt központi kijelzőn megjelenő, testre szabható indító animációval mutatja ki, milyen boldog, hogy újra együtt lehet gazdájával.

Kattints ide, és videón is megnézheted a megújult BMW X7-est.