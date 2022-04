Mindössze 150 darab kerül forgalomba a BMW 7 First Edition modellváltozatból, és azok is kizárólag Japánban. Sőt, ennél is szigorúbb, hogy a limitált széria csak online rendelhető meg, az első autókat legkorábban késő ősszel adják át a vásárlóknak.

A BMW 7 First Edition kétféle motorral, háromféle kivitelben készül: az elegáns BMW 740i Excellence, a sportos BMW 740i M Sport, valamint a tisztán elektromos BMW i7 xDrive60 Excellence adja az alapokat, mindegyikből 50-50 darabot hajlandó készíteni a cég, eggyel sem többet.

A kétféle benzinmotoros variáns nettó ára 17,2 millió japán jentől (46 millió Ft) indul, az i7-es kivitelért kerek 19 millió jent, azaz 51 millió forintot kérnek, plusz az adók és egyéb költségek.

A különkiadás alapáron megkapja a világ első 31,31 colos, 8K felbontású hátsó üléssori panoráma-képernyőjét. Ehhez további extraként valódi moziélményt ígérő 1965 W-os, 40 hangszórós, 32 csatornás Bowers & Wilkins luxushifi rendelhető.

A széria fontos rendelhető extrája a kéttónusú fényezés. A Japánban egyébként is igen népszerű fehér-fekete színkombináció a limitált széria elsődleges vállalása; ehhez fekete bőrülések társulnak. A szürke karosszériához piszkosfehér bőrülések járnak. Ezért a kétféle párosításért 2 millió jent, azaz 5,4 millió forintot kell fizetni. Az elektromos modellváltozathoz kék/szürke fényezést kínálnak 2,5millió jenért (6,7 millió Ft), ehhez a Rolls-Royce-tól ismerős elválasztóvonal (coach line) is társul; az üléseket barna/kék bőr borítja.

A First Edition különleges, 3D-s polírozású keréktárcsákat is kap, 20 vagy 21 colos méretben. Alapfelszerelés az Executive Lounge hátsó ülésrendszer, amely aktív szellőztetést és masszászfunkciót is kínál. Opciós a Sky Lounge megvilágított panoráma-napfénytető és a beltéri kamera, amellyel szelfiket készíthetünk.