„A nagy sikerre való tekintettel…” – ahogy mondani szokták, folytatjuk cikksorozatunkat. Most azt nézzük meg, a 2015-ös modellévben milyen klassz kocsik kerültek egy Suzuki Vitara mai árába. A magyar újautó-piac elmúlt évtizedének legnagyobb sztárját egy facelift után – és az apróbetűs hűségprogram nélkül – immár 9,1 és és 10,9 millió forint közötti alapáron lehet elérni.

Húsz évvel ezelőtt Z4-es BMW-k, Lotus Elise-k, Subaru WRX STi-k, Hummer H3-asok és S2000-es Hondák ára mozgott ezen a szinten, tíz évvel ezelőtt azonban talán még érdekesebb volt a tízmilliós autók mezőnye. Az álomkategóriából a tehetős polgárok világába kirándulunk. A hétköznapi hősök legjobbjai közé a Datahouse segítségével.

Neked melyik kellene vadonatújan és nullkilométeresen azzal a feltétellel, hogy ez az egyetlen autód ma, és ezzel kell napi szinten járnod? A cikk végén választhatsz előző szavazásunk bajnoka és a mostani voksolás győztese közül.

Alfa Romeo Giuletta 1750 TBi QV Launch Edition – 10,6 millió forintos alapár

A 2010-es Év Autója díj nyertesének 240 lóerőre mérgesített változata, egy stílusos és praktikus ötajtós. A 2004-ben bemutatott 8C Competizione sajnos egészen más árszint, de ez a hot hatch pirosban esetleg? (Itt jegyezzük meg, hogy a cikkünkben szereplő fotókon nem feltétlenül a szövegközi címben kiemelt felszereltséggel láthatók az autók.)

Audi Q5 2.0 TDI quattro – 10,8 millió forintos alapár

Előre szólunk, hogy kéziváltóval fért be a Q5, manapság ilyen autót már csak automatával árulnak. Ennek a három betűnek azonban konkurenseket remegtető ereje volt akkoriban: TDI. Még a dízelbotrány előtt járunk, ugye, az meg a VW-konszernt rázta meg, de rendesen.

BMW 320d EfficientDynamics Edition – 10,21 millió forintos alapár

Egy jó 320d-t senkinek nem kell bemutatni, a BMW-től ódzkodók is pontosan tudják, hogy a középkategória egyik viszonyítási pontja. Automata váltóval, akkor 163 lóerővel, és az F30 ma is jól mutat.

Ford Focus ST 2.0 EcoBoost – 9,195 millió forintos alapár

Hoppá! Ebben az összeállításban is lesznek sportkocsik, ha nem is feltétlenül két üléssel, de így legalább a gyereked osztálytársainak is okozhatsz pár vidám percet. Oké, hogy 250 lóerő, de természetesen a KRESZ szabta határokon belül. Itt előnyként írjuk: kéziváltó.

Honda Civic Type-R 2.0 GT Pack– 10,69 millió forintos alapár

Hoppá 2.0! Kezd egyre izgalmasabbá válni a cikkvégi szavazás, pedig még csak a választék harmadát láttad. A tíz évvel ezelőtti Type-R-ben már 310 lóerőt hoztak ki a kétezres, turbós motorból, természetesen ez is kéziváltós. A modell rajongóinak ünnep volt a 2015-ös új generáció megjelenése.

Mi mennyibe került 2015-ben? Nem volt olyan régen. Óriásit változott a világ azóta. Mindkettő igaz, az árak itt jártak tíz évvel ezelőtt. 358 forint volt például a 95-ös benzin literje, 360 a gázolajé. 178 forint volt a Nemzeti Sport, 38 a tojás darabja, a vízdíj köbmétere pedig 296 forint. Egy darab zsemle 19 forint, a kakaós csiga 116 – ezek mond átlagárak a KSH-tól.

Infiniti Q50 2.2d Premium – 10,835 millió forintos alapár

A Magyarországon már nem forgalmazott – vagy egyszerűen megszűnt – márkák miatt is érdekes ez a kétrészes időutazás. A Nissan brand-je megpróbált szeletet hasítani a német prémiumtrió tortájából, de éhesen távozott. Középkategóriás szedánjuk automata váltóval, 170 lóerős változatban kínálta magát ennyiért 2015-ben.

Jaguar XE 2.0 i4 Prestige AT – 10,48 millió forintos alapár

Neki sem sikerül a piacszerzés a prémiumok között, de a Jaguar nem adja fel. A Land Roverekkel és a Range Roverekkel közösen működik maroknyi szalonjuk országszerte, ami nem leszólása a Jaguarnak, csak tényközlés. Sőt, ez a 200 lőerős, benzines, automataváltós szedán akár érdekes is lehet a cikkvégi szavazásnál.

Jeep Wrangler 2.8 CRD Sport AT – 10,74 millió forintos alapár

Böhöm dízel blokk, 200 lóerő és összkerékhajtás. Cseppet sem törekszik arra, hogy tele legyen tömve kütyükkel. Nem próbálja elhitetni veled, hogy nyugiban lehúzhatsz vele ezer kilométert, aztán megmászhatod vele a legmagasabb hegyet – írtuk a nagyra varázsolt játékautónak tűnő Wranglerről, amely az egyetlen igazi terepjáró összehasonlításunkban.

Lexus IS 300h – 10,68 millió forintos alapár

A 2.5-ös motor köré épülő 181 lóerős full hibrid hajtásláncot olyan kaszni veszi körül, amely ma sem tűnik porosnak a Lexus 2024-es kínálatában. Ebben a kitolt generációváltások mellett az is benne van, hogy az IS-ből ez volt sz utolsó, amit idehaza forgalmaztak. Plusz a Lexus rendkívül óvatosan és lassacskán vált dizájnt.

Mini Paceman John Cooper Works ALL4 – 10,71 millió forintos alapár

Az egymást ásítva másoló és ezért dögunalmas kis szabadidő-autók között igazi felüdülés a Paceman formája, mégsem élt túl sokáig. Jól hangzik az 1.6-os motorból kipréselt 217 lóerő, de a „megbízhatóság” szót nem írhatom le érvként melléje. Újonnan vezetni azonban igazi élmény.

Nissan Leaf 30 kWh Acenta – 10,4 millió forintos alapár

Vitathatatlan helye van az úttörő Leaf-nek az autógyártás történelemkönyvében, hiszen évekkel a Tesla előtt nagy sorozatban gyártott villanyautóként elfogadtatta az early bird-ökkel a hajtásláncot, eleve a villanyautózást. Pedig csak 200 kilométer volt az elméleti hatótávja. Januári hidegben pedig igazi kaland volt vele az autózás.

Opel Insignia 2.0 Turbo Sport – 10,58 millió forintos alapár

Elgondolkodtató, hogy mennyire eltűnt az új autót vásárló emberek fejéből az Opel márka, az értékesítési listák első 10 helyezettje közül is kikopott évekkel ezelőtt. Pedig ezzel a 250 lóerős motorral kimondottan menő és vonzó autónak számított egy évtizede az Insignia.

Range Rover Evoque 2.0 D4 Pure – millió forintos alapár

Máris megsértődött az Evoque, hogy a dzsippel ellentétben őt nem nevezem kapásból terepjárónak, de joggal kérdezheti az olvasó: ki jár ezzel a stílusos SUV-val a saras erdőbe? Konkrétan egy kedves ismerősöm, egy természetimádó hölgy, aki vadászni jár vele. És a hétköznapokban is ezt használja a városban. És imádja. És elmegy vele mindenhol.

Toyota GT86 2.0 Executive Leather – 10,34 millió forintos alapár

Szerelem volt mindenkinek elsőre, aki vezette, miután előállt vele a Toyota. Csodás kéziváltó, élvezetes futómű, 200 lóerő és szerény tömeg. Tisztelet azon keveseknek, akik még gyártanak hasonlót (MX-5, Alpine…).

Volvo XC70 D4 FWD Kinetic – 10,71 millió forintos alapár

Az egyik legmenőbb és leginkább tekintélyt parancsoló Volvo az elmúlt húsz évből, amelyre közel sem a kétezres, 181 lóerős dízelmotorja hívta fel a figyelmet, hanem a markáns és hangulatos stílusa. Ma is baromira jól néz ki, operába és a hétvégi kiskerthez egyaránt megfelelő választás.

Eljött az idő, most duplán választhatsz közülük

Ezek az autók itt szaladgálnak az útjainkon 8-10-12 évesen már magukon viselve a magyar közúti közlekedés nevű háború kisebb-nagyobb sérüléseit. Sokak csak használtan tudják megvenni a cikkben szereplő autókat, most itt a lehetőség, hogy játsszunk egyet.

Melyiket választanád nullkilométeresen, vadonatújonnan, úgy, hogy csak ez lehet az egyetlen autód? Stílus, komfort, élmény, fogyasztás – sok szempont felmerülhet, ráadásul némelyikről utólag tudjuk, hogy a hangulat nem minden, egyiknél-másiknál a tulajok gatyája ráment a megbízhatatlanságra.

Mégis, szavazz légy szíves!

Végül pedig arra kérünk, hogy gyere vissza pár nap múlva, nézd meg mindkét cikkben, hogy melyik autó kapta a legtöbb szavazatot és válassz a két bajnok közül.