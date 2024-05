Némi csinosítást kapott a magyar újautó-piac elmúlt évtizedének legnagyobb sztárja, a facelift pedig aprócska áremeléssel jár: immár 9,1 és és 10,9 millió forint között mozog a Suzuki Vitara különféle változatainak hűségprogrammentes listaára. Hiába a fejcsóválás, felesleges a hümmögés, ez az árszint ma a nagytételben vásárolt népautóké 2024 Magyarországán.

Egykor bizony álomkategóriás sportkocsikat és a kor nagyteljesítményű prémium szedánjait kínálták ennyiért. Fellapoztuk az archívumunkat, és megnéztük, hogy éppen 20 évvel ezelőtt, vagyis a 2005-ös modellévben milyen autóknak mozgott a listaára 9,1 és 10,9 millió forint között.

Igazi időutazás lesz, hiszen abban az esztendőben 16 különféle Mercedes-Benz alapára volt kilencmillió alatt, a legolcsóbb Suzukit pedig 1,78 milliótól lehetett hazavinni (Alto). Itt és most a legizgalmasabb modellek közül válogatunk ebből a szűk ársávból.

Nézzük meg, hogy mit kínáltak a mai Vitara árán éppen 20 éve a magyar újautó-piacon. A cikk végén választanotok kell közülük.

Alfa Romeo 166 2.4 JTD 16V Q4 Luxury – 10,3 millió forintos alapár

Nem véletlen az üvegfalú, szürkésen pénzszínű irodaépület háttérként alkalmazása egy Alfa gyári fotóján, akkoriban felsővezetők is választottak maguknak cégautót az olasz márka kínálatából. A 4720 milliméteres hosszú szedán hatalmasnak számított két évtizede, a 150 lóerős dízelmotor pedig kimondottan erősnek, az előbb említett Alto például 62 lóerőcske volt. (A cikkünkben szereplő fotókon nem feltétlenül a szövegközi címben kiemelt felszereltséggel láthatók az autók)

Audi TT 1.8 T Roadster tiptronic – 10,49 millió forintos alapár

Az évtized egyik legfeltűnőbb, különc kétülésesének számított az első generációs TT. Éppen 2005-ben módosítottak a turbós, 1.8-as motorok teljesítményén, ennyi pénzért a 180 lóerős változatot lehetett megvásárolni. A kor kereskedelmitévés celebjei közül többen ezzel a modellel jártak a pesti éjszakába.

BMW Z4 Roadster 2.2i – 10,14 millió forintos alapár

Kemény futómű, fantasztikus vezethetőség, szépséges arányok – a TT-hez képest egészen más stílus jellemezte az első generációs Z4-et. Aki vezette akkoriban, örökre megszerette, de újonnan megvásárolni csak nagyon kevés hardcore BMW-fan tudta. A 150 és a 231 lóerős változatok közötti 170 lovast lehetett bő tízmillióért hazavinni 2005-ben.

Cadillac CTS 2.8 Aut Comfort – 10,7 millió forintos alapár

Számos olyan márkát forgalmaztak az ezredforduló utáni Magyarországon, amelyeknek az európai ízléstől eltérő kínálatát manapság már csak online (vagy a Vezess nyomtatott katalógusában) lehet nézegetni. Érdekes a mából visszatekintve az automataváltó, mint komoly extra modellnévben való emlegetése is. Viszont 210 lóerős volt ez a Caddy.

Mi történt 2005-ben a világban? Remek hírrel indult az esztendő a keményvonalas James Bond-rajongóknak, az inkább piperkőc, mint ütős Pierce Brosnan bejelentette, hogy nem alakítja többé a 007-es ügynököt. Márciusban a a közönség előtt is megnyitották a Duna-parti Művészetek Palotáját, áprilisban viszont egy másik palotára, a Buckhingham-re figyelt a világ: Károly walesi herceg feleségül vette Camilla Parker Bowlest. Augusztustól Sólyom László volt alkotmánybíró lett Magyarország köztársasági elnöke, szeptember végén már Alonso lett a király: a Forma-1 addigi legfiatalabb világbajnokaként. Tőle sokkal tovább maradt elsőszámú vezető Angela Merkel, akit Németország kancellárjává választottak novemberben. Pár héttel később pedig elkészült az M5-ös autópálya Kiskunfélegyháza és Szeged közötti szakasza.

Honda S2000 2.0 Roadster – 10,42 millió forintos alapár

A szaksajtó imádottjaként hódított világszerte, mából visszaemlékezve sem kérdés. 8300-as fordulatnál 240 lóerő, az ABS-en kívül nincs benne semmiféle menetbiztonsági rendszer, vagyis mozgó fenék, felejthetetlen élmény – volt – minden perc vele. Gyűjtői darab.

Jeep Cherokee 2.8 CRD Aut. Limited – 10 millió forintos alapár

Talán ennek tudom belőni a legkevésbé a 2005-ös szerelmeseit. Rémlik valakinek, hogy ki vásárolt újonnan húsz éve ilyet 150 lóerős dízelmotorral? Amúgy ez a 2.8-as blokk volt a legkisebb a Jeep kínálatában, ugyanis 3.0-ás dízelek, valamint 4.7-es és 5.7-es benzinesek (utóbbi Hemi) kellették magukat a Kárpát utcában akkoriban még Daimler Chrysler néven futó cég bázisán.

Majdnem befértek a Vitara-árba Picikével a 10,9 milliós alapár felett igazi ínyencségek voltak elérhetők 2005 Magyarországán, olyanok – és ezért egy keretes kiemelést mindenképpen megérdemelnek – mint például a…. Hummer 3.5 III (5) – 11,5 millió forintos alapár

Igen, H3-ast lehetett újonnan rendelni a Baross utca 42-ben működő képviseleten. Manapság szempillánk sem rebben a 2120 kilogrammos önsúlynál, két évtizede sokkoló tömegnek számított (amit ebben a változatban egy 220 lóerős, benzines motor mozgatott.)

Mitsubishi Lancer 2.0 EVO VIII – 11,49 millió forintos alapár Most kezd izzadni a negyven feletti férfiak tenyere. 265 lóerő kétezer köbcentiből, minden generáció megjelenése ünnepnap volt az autómániások között, legenda. Ahogy a másik japán is az eggyel lejjebb. Subaru Impreza 2.0 WRX STi – 11,08 millió forintos alapár Szintén 265 lovas, picit olcsóbb, de talán még több magyar rajongóval rendelkezik a csúcs-Impreza. Az autógyártás történetének másik rendíthetetlen szamurája. 2025-ben viszont már egy közepes villanyautó gyorsul 5,5 másodperc alatt százra.

Lexus IS 200 2.0 Aut. Executive – 9,77 millió forintos alapár

Nem számított még piaci tényezőnek a Toyota luxusmárkája a német prémiumok által totálisan leuralt európai piacon, ahogy akkoriban a Cadillac sem. Saabból például többet értékesítettek, mint ezekből. Ennek ellenére az egyik legmegbízhatóbb, mából visszanézve is remek formájú hátsókerekes szedán volt az IS, ez a változat a 155 lóerős benzinmotorjával kimondottan dinamikus is.

Lotus Elise 1.8 – 10,49 millió forintos alapár

Egészen meglepő, de a Soroksári úti – sok szempontból emlékezetes – importőri bázis egy szem Lotus-modelljét már tízmillió forinttól meg lehetett venni 2005-ben. A név nagyobb volt a teljesítménynél, ennyiért csak a szerényke, 122 lovas változat fért bele, 13,3 millió volt a 160-as.

Mennyibe kerültek a termékek 2005-ben? A 15 forintos zsemle és a 86 forintos kakaós csiga ára számított átlagosnak húsz éve a KSH szerint. Itt van még néhány akkori ár: 60 forint egy kiló krumpli, 274 egy átlagos hamburger, az 1,75-ös Coca Cola 251 forint, a „világos sör” 119 forint, az alma kilója pedig 143 forint. Egy kiló akácméz azonban csak 344 forintba került 2005-ben. Ennél azonban talán érdekesebb nekünk autórajongóknak, hogy mennyiért is lehetett akkoriban tankolni. Akkor még a 300 Ft/ liter tűnt lélektani határnak, hiszen 2005-ben 288 forintért lehetett megvenni egy litert benzint és 274 forintba került a gázolaj literje, akkor, amikor a minimálbér összege 57.000 forint volt.

Mazda RX-8 1.3 C LRS Revolution – 10,2 millió forintos alapár

Egy rajongásig szeretett különlegesség. Egy úthenger alá való pénztárcagyilkos. Klassz, hogy bekerülhetett összeállításunkba az izgalmas forma, a picike Wankel motor (231 lóerő), és a csomagtartóban tárolt olajos doboz triója.

Ami 2005-ben drágább volt, mint 2024-ben Egészen meghökkentő árakat is találtunk a 2005-ös árlistákban derékig turkálva, és itt nem a Porsche M5 szalon által papíron és kereken egymilliárd forintért árult Bugatti Veyronra gondolunk. Hanem azokra a modellekre, amelyek akkori ára pusztán a számot nézve is húzósabb volt húsz éve, mint ma. Bentley Arnage RL – 257 millió forintos alapár Ezt is a Szentlőrinci úti M5-nél lehetett megrendelni egykor. Ma már nem létező modell, de simán összevethető a 2024-es Flying Spur-rel, amely ma 100 millió forint környékén indul (nincs publikus, hazai alapár). 100 millió ma vs. 257 millió húsz éve. Akkor egy fél megye került ennyibe. Maradva a hivatalos adatoknál, a KSH szerint 2005 óta a 2,5-szerese nőtt a bruttó átlagkereset Magyarországon. 405 lóerős volt akkor a 6750 köbcentis óriásmotorja. Ferrari 575 Superamerica F1 – 208 millió forint + áfa volt az alapár A ma is importőr Warm Up Kft. akkoriban még a Váci úton árulta a Ferrarikat, jó ideje már a belvárosi Bank Center aljában lehet megnézni a modelleket. Éppen szemközt a Nemzeti Bankkal, elnézve az akkori árlistát, húsz éve is banknyi pénz kellett a megvásárlásukhoz. A régóta nem létező, 515 lóerős Superamerica F1 nevű változata került ennyibe (az ugyanilyen erős alapváltozat 201 millió + áfába). Nem véletlen az áfás ármegjelölés, érdekes lenne megtudni, mennyi vevőjük fizetett általános forgalmi adót akkoriban a magyar államkasszába. És mennyi nem, vagyis külföldi rendszámmal járt. Mai megfelelője a Superamericának mondjuk a Ferrari 12Cilindri Berlinetta (830 lóerővel), nemrég egyedül a Vezess lehetett ott a lenyűgöző újdonság világpremierjén. Ára 395 ezer euróról indul, ami mai árfolyamon 153 millió forint. Sokkal kevesebb pénz ez ma.

Mercedes-Benz C280 – 10,67 millió forintos alapár

Elegáns üzleti szedán és a sztrádák egyik ura volt egyszerre a középkategóriás Merci a 2996 köbcentis, és 231 lóerős motorjával. Száz darab belső égésű motorral forgalomba helyezett új személyautó közül kilencvenvalahány ma sincs ennyire erős. pedig eltelt 20 év.

Nissan 350Z 3.5 Coupé – millió forintos alapár

Mennyi vagány, japán sportkocsi közül választhattunk 20 éve Európában…? S2000, Lancer EVO, Impreza WRX és 350Z… Ami esetleg létezik is közülük, ma már teljesen súlytalan és egyáltalán nem tényező. Nem úgy 2005-ben, amikor 3.5-ös motor ordított ebben a pici, kemény kupéban, amit 280 lóerő repített.

Saab 9-3 2.0 TS Vector Sport – 10,3 millió forintos alapár

Sajnos már a márka sem létezik. Egykor orvosok, építészek és pénzemberek kedvenc cégautója volt, de a 90-es években Saab volt a miniszterelnöki állami autó is Magyarországon (egyesek szerint a legendásan biztonságos svéd márka mentette meg Horn Gyula életét a hírhedt balesetében). Ja, és ők voltak a turbó úttörői, évtizedeken át rettegett tőle mindenki, a svédek azonban csak tolták a lőerőket például a 9-3-ba is. Ennek a motorja kétezer köbcentiből 210 lóerőt hozott ki.

Eljött az idő, most választhatsz közülük

Ha most azt kérdeznénk, melyik kellene 2005-ös évjárattal, de vadonatújan és nullkilométeresen, az élelmesebb olvasók nemzetközi aukciós házak közelmúltbeli áraira gugliznának. És…, némelyiknél egészen magas árakat, köztük pedig meglehetősen nagy különbségeket találnának.

Más a helyzet és talán a válasz is a kérdésre, ha ezzel kellene napi szinten ezzel járnod. Akkor vajon melyiket választanád? Stílus, komfort, élmény, fogyasztás – sok szempont felmerülhet, ráadásul némelyikről utólag tudjuk, hogy a hangulat nem minden, egyiknél-másiknál a tulajok gatyája ráment a megbízhatatlanságra.

Mégis, szavazz légy szíves!