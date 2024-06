Egyszerre újultnak meg a sportos Golfok, a GTI, a GTI Clubsport és a két éve tesztelt R. Előbbiekből a megújult autók az első tetőoszlop alatti GTI feliratról azonosíthatók: a facelift óta ezüst alapon piros betűk adják ki a GTI feliratot.

Külön az embléma nem világítható meg belülről, fénycsíkok kötik össze a szintén új, keskenyebbre rajzolt fényszórókkal a VW-márkajelzést
Szinte két autót kapsz a Golf R-rel: egyet, amivel békében élheted az életed és egyet, amivel pályanapra járhatsz
Gyári szakértők és fejlesztők segítettek megismerni az autót. Világoskék ingben a szerző R-módban magasabban tartja a motorvezérlés a turbófeltöltő fordulatszámát részterhelésen, amivel agresszívabb és gyorsabb a reakció gázadáskor
Új a Golf R-ben a hátsó 50:50 balos-jobbos megoszlás helyett variálható oldalankénti nyomaték-eloszlást lehetővé tevő hátsó többtárcsás kuplung. 20 mm az R ültetése
250 helyett 270 km/óra a Black Edition végsebessége, megkapja az R Performance-csomagot
Tolóüzemben R-módban nyitva marad a fojtószelep, így a kanyar előtti gázelvételt követő gázadáskor gyorsabb a töltőnyomás és a nyomaték felépülése Gyári szakértők és fejlesztők segítettek megismerni az autót. Világoskék ingben a szerző 265 lóerős lett a GTI, 300 a GTI Clubsport
17-19" közötti a GTI, 18-19-es a GTI Clubsport felnije
A modellfrissítés óta ezüst alapon piros betűk adják ki a GTI feliratot
A sima GTI-n nem feketére fényezett a küszöbspoiler
Újak a LED-es hátsó lámpák
Eltér a sima GTI és a GTI Clubsport itt látható tetőlégterelője
Önzáró differenciálműves a GTI Clubsport
Extra az Akrapovic-sportkipufogó
Ugyanolyannak tűnt az R és a Clubsport tetőlégterelője
A futómű elöl MacPherson, hátul négylengőkaros, széria az adaptív lengéscsillapítás-szabályozás
Továbbra is nehézkes az érintőfelületek kezelése, a csúszkákkal nagyon mellényúlt a Volkswagen a korábbi jó megoldások után
Klasszikus kockamintás szövetkárpit is van a GTI-hez
Kiírja az olajszintet
Ez a GTI Clubsport óracsoportja
Valóban kikapcsolható az ESP, a vészfékezőrendszer aktiválódása kapcsolja vissza
12,9 hüvelyk a kijelző képernyőátlója, új a menüstruktúra, jobb a hardver mögötte
Valódi szénszálas műanyag díszítések rendelhetők az utastérbe
Tágas a hásó lábtér és a fejnek is van elég hely
Pályanapra járni is jó választás a GTI Clubsport
Feszesebb a futóműve és erősebb a motorja, mint a sima GTI-é
Tetszett a síalagút, a többi Golf erényeit a sportverziók is örökölték
12,9 hüvelyk vagy 32,8 centiméter a kijelző képernyőátlója Új az Eco üzemmód az R-ben
A Special a nürburgringre szabott beállítás, 4 mp-t hozott a köridőn
Jóvá kell hagyni a kijelzőn a drift üzemmód aktiválását. Az ajánlás szerint csak megfelelő vezetési tudás birtokában kapcsoljuk be
Új a felső fordulatszámmérő sávos nézete. A műszeregység képátlója 10,2"
Klasszikus körműszereket is kirajzol a digitális óracsoport
A legerősebb Golf sajátja a nagy középső fordulatszámérős megjelenítés 20 mm az ültetés a többi Golfhoz képest
Rövid kompakt autónak számít a Golf
A futómű elöl MacPherson, hátul négylengőkaros, széria az adaptív lengéscsillapítás-szabályozás
Lágyabb a lengéscsillapítás a Nürburgringre kitalált Special állásban, mint Race üzemmódban, hogy a kerekek jobban kövessék az egyenetlen talajt
Ugyanolyannak tűnt az R és a Clubsport tetőlégterelője
Új a LED-es hátsó fényszóró
14 lóerővel lett erősebb a modellfrissítéssel
10,2 kilós a másik 19-es felni, a Warmenau csak 8 kilós. 71 százalékban nyitott a felni a fékhűtés javítására
Rennsport vagy racing, a versenyzésre utal az R Nem valami sportos a belső tér. A minőségérzet jó Nagyobb erőt igényel az R gomb, kevesebb nem szándékos érintésre reagál
Nagyon jók a sportülések
Ha kicsi a csomagtér, ott a kombi, annak bővítve 1642 literes
Oldallégzsák és hátsó klímazóna is rendelhető, a térkihasználás kitűnő
Gyászos a motorborítás, semmivel nem különb, mint a legolcsóbb Golfoké
Új a légfüggöny nyílása az első lökhárítóban
Mostantól a sport Golfokon is világít az embléma Titánötvözet az Akrapovic-sportkipufogó. Nagyjából 2500-as fordulattól visszadurrog a kipufogó gázelvételkor, tolóüzemben Feketében illetve polírozott peremmel és küllőkkel kapható a Warmenau felni
Special beállítással deaktiválódik a padlógázas visszakapcsolás és a DSG nem vált fel a fordulatszámhatár elérésekor, hogy kiszámíthatóbb legyen a Golf R
R embléma díszíti a kormányt
Szőnyegbéléses a tágas első tárolóhely az ajtóban
Nagyon jól gyorsul
Bő egy hónappal a világpremier előtt vezettük az autót, emiatt van rajta álcafólia
Álcafóliázással vezettük, mert több mint egy hónappal a hivatalos bemutató előtt volt a vezetése
Az ívkülső kerékre hirtelen ráengedett nyomaték segít megindítani a farát drift üzemmódban
Csak kulissza a Lausitzring, nem mehettünk a pályán

Még könnyebb az új modell azonosítása a megvilágított első emblémából. Mivel külön az embléma nem világítható meg belülről, fénycsíkok kötik össze a szintén új, keskenyebbre rajzolt fényszórókkal a VW-márkajelzést. A távfény akár fél kilométerre is elér az új mátrix LED-fényszórókkal.

Továbbra is lesz sperres, feszesebb futóművű, versenypályán is jól működő Clubsport modell a GTI Golfból, amin a sima GTI-n matt fekete karosszériaelemeket fényes feketére fúják a gyárban, például az oldalsó küszöbégterelőt. A két modellen eltérő az első lökhárító, a hátsó tetőlégterelő és modellspecifikus a hátsó diffúzorimitáció is.

Szériafelszerelésként 17” a GTI felnije, felárért egy vagy két hüvelykkel nagyobbak is rendelhetők. A Clubsport Golf keréktárcsája 18-as mérettől indul és a Golf V GTI klasszikus telefontárcsás vagy almaszeletelős Detroit felnijére emlékeztet. A 19-es kerék névadója Queenstown városa.

A legfejlettebb a kovácsolt könnyűfémötvözet felni, a Warmenau 19-es méretben rendelhető, csak 8 kilót nyom, 2,2 kilogrammal könnyebb a másik 19-esnél. A fékek hűtése is javul, mert a szokatlanul nagy felületen, 71 százalékban nyitott ez a keréktárcsa. Warmenau Wolfsburg elővárosa, ott működik a cég sportrészlege.