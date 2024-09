Az utastér leghangsúlyosabb része a középkonzolon pöffeszkedő hatalmas, kerek kijelző. Nem csak megjelenésével uralja az autó belsejét, – az OLED monitor képminősége nagyjából minden képernyőét veri, amit eddig autóban láttam – hanem funkciója is rengeteg van. A tapasztalat azt mutatja, hogy aránylag nehéz feladat olyan fedélzeti rendszert tervezni, ami nagy tudású és használni is élvezet.

Na, a MINI-ben ez összejött. Egyedül a klímavezérlést utálatos érintőképernyőn nyomkodni, ahol apró kis felületet kellene eltalálni menet közben, de szerencsére a pánikszerű szélvédőpárátlanításhoz megtartották a valódi, fizikai gombot.

Minden más beállítása tényleg élményszerű a MINI-ben, az egész logikája olyan, mint egy mobilé, és mellé akkora felületen lehet ezt elvégezni, mint egy körforgalom. Alatta újabb érdekes gombsor következik, ezekkel lehet a motort indítani – ez a középső és elfordítani kell – a tőle jobbra és balra lévőkkel pedig a fokozatokat lehet választani, vagy a vezetési módokat, amit is Experiences-nek hívnak. Nem mondom, hogy nincs jobban használható megoldás erre, de hogy egyedibb kevés van, az biztos.

Élmények

Gokart, Core, Green, Vivid, Timeless, Balance, Personal élmény a kínálat, ezekből lehet választani. A klasszikus Normal, Eco Sport módok helyett itt fura nevekkel találkozunk, amelyeket aktiválva megváltozik az autó stílusa. Izgágává, spórolóssá is változtatható, a vezető pillanatnyi igényei szerint. Módválasztáskor változik a műszerfal grafikája és a hangulatvilágítás színe, mintája is. Utóbbit egy picike projektor vetíti a textilburkolatra. Engem megvettek vele, annyira jó az ötlet és a kivitelezés is.

Kesztyűtartója nagyon apró, cserébe a hagyományos váltó helyén a padlón is van egy fedeles rekesz. USB-C töltőpontból kettő is van elől, közvetlenül a 12 voltos csatlakozó ellett. Emellett vezeték nélkül is lehet tölteni a telefont, csak be kell szíjazni szerencsétlent egy fura telefontartóba. Ahonnan tuti nem esik még akkor sem, ha fejre állsz az autóval.

A kormány a korábban már kipróbált, belsőre nagyon hasonló Countrymanéhez hasonlóan itt is rettenetesen vastag. Elképzelésem sincs mit akarnak vele üzenni, vagy mit kéne éreznie a vásárlónak, nekem inkább kellemetlen, hogy az E.T.-szerű ujjaimmal sem érem át rendesen a kormányt a puffasztott részén. Ahol elméletileg fogni kéne.

Szemmagasságban az utastérben végig mindent textilbe burkoltak, ami kifejezetten otthonossá teszi a belsőt. Az anyagok kellemes tapintásúak, jó az ülés, van tartása is, bár én legalább egy fél arasznyival még lejjebb engedném. Ha lehetne. Vezetés közben a meredek, aránylag kis szélvédő zavarhat a kilátásban. Különösen a sor elején állva nehéz belőle szemmel tartani a közlekedési lámpát.

Tér

Valószínűleg sejted, hogy egy háromajtós, apró autóban hátul felnőttként egyáltalán nem jó ülni. Még akkor sem, ha legfeljebb ketten ülhettek a második sorban, mint itt. A hely kevés, közel van a plafon, az első ülés, minden. Ráadásul a motor olyan lassan mozgatja előre-hátra az első üléseket, hogy beleőszülsz mire végez.

Csomagtartója alapesetben 210 literes, amit a hátsó ülések ledöntésével 725 literre lehet növelni. Sok minden nem fér bele, viszont a padlószintje változtatható, így elférnek alul a kötelező és a praktikus holmik is. Ha nagyobb térre van szükség, akkor kivehető az álpadló, de a ledöntött hátsó üléstámlákkal sík felületre is lehet rámolni. Csomagrögzítő fülek, szatyorkampó, vagy egyéb extra nem jutott a csomagtartóba. Mondjuk nem is ezzel fogsz besegíteni a haverod költözésénél.