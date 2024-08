Az új Countryman belseje tele van izgalmas, érdekes részletekkel. Aki viszont bekukkant az ajtón, az elsőre úgyis a komikusan vastagra puffadt kormánykereket fogja először meglátni. Már a legtöbb BMW-ben is indokolatlanul vastag a kormánykerék, de itt, mintha minden eddiginél messzebb mentek volna. A fogáspontokon még szélesebbre formázott karimát markolni nagyjából olyan, mintha egy ereszcsatornába kapaszkodnál. Furcsa, na.

De lépjünk is tovább, mert van itt még látnivaló, hiszen a MINI-k jellemző, kerek műszeregyüttese a következő látványosság. A 24 centis átmérőjével alig marad el méretben egy hagyományos vinyl nagylemeztől, csak ezen több az információ.

OLED-kijelző

A parádés képminőségű, óriási érintésérzékeny OLED-kijelző könnyen elérhető mindkét első ülésről. Persze beszélgetni is lehet vele, már aki örömét leli abban, hogy egy nehéz felfogású robottal próbálja megértetni, hogy mit is szeretne. Amit amúgy egy gombnyomással, század annyi idő alatt megoldhatna.

A rendszer működése néhol döcögős, de az alapfunkciók jól, fürgén futnak rajta, csupán a különféle „Élmények” – erre nevezték át a vezetési módokat – közötti váltogatásánál kezd látványosan izzadni a rendszer.

A műszerfal megjelenése mellett a hangulatvilágítás is változik az élmények között kapcsolgatva:

Az utastér berendezése is egyedi, a legtöbb felületet érdekes textúrájú textilbe bugyolálták, és egész klassz, ahogy a műszerfal környéki kékből hátrafelé haladva szép óvatosan átvált az ülések barnájához passzoló árnyalatba. Az apró plexilapra vetítő head-up display nem a legjobb megoldás, de még így is hasznos, sokat segít azzal, hogy vezetés közben nem kell levenni a szemed az útról, ahhoz, hogy az alap menetadatokról tudj.

Jópofák a tárolórekeszek, ebből fedeles és fedél nélküli is akad, és van hová rakni a latte avokádós csuprokat. Érdekes a középkonzolon, aránylag mélyre került indítógomb, amit a hagyományos slusszkulcs használatához hasonlóan kell elforgatni indításhoz. Már amennyire lehet egyáltalán indításról beszélni egy elektromos autónál. Ugyanezen a panelen található az Experiences feliratú gomb is, amivel a már említett, vezetési módok között lehet váltogatni.

Vezetési módok helyett élmények

Ezekből van bőséggel, akár nyolcféle közül – Gokart, Core, Green, Vivid, Timeless, Balance, Personal és Trail – lehet választani. Amellett, hogy mindegyiknek hülye neve van, ezek tényleg változtatnak a hangulaton. Más a „motorhang” teljesen megváltozik a kijelző grafikája, és persze a pedálérzékenység kormányrásegítés is változhat. Emellett a hangulatvilágítás is színt vált, ami önmagában is érdekes, ugyanis a műszerfal hátuljából egy projektor vetíti a mintát a kárpit felületére.

Ülései kényelmesek, jól tartanak, hamar megtalálható bennük a vezetéshez komfortos pozíció és a háttámlával egybeépített fejtámla helyzete sem túl alacsony. Második üléssora is bőven kényelmes az átlagnál hosszabbra nyúlt embernek is. Akik itt utaznak, azok kapnak szellőzőnyílás, két USB-C töltőaljzat, és az első ülések háttámlájának zsebeibe is rengeteg dolgot pakolhatnak.

A belső égésű motorral hajtott Countrymannel ellentétben az elektromosban nem tologatható előre hátra a második üléssor, de a háttámla dőlésszögének 12 fokos állíthatósága megmaradt.

Csomagtartója is megnőtt, a korábbi 450–1390 literes érték helyett a mostani generációban már 460–1450 literes lehet a csomagtartó. A hátsó ülések háttámlája egymástól függetlenül, egyesével is ledönthetők, vannak kisebb rekeszek a csomagtartó két szélén, a csomagtartóban éjszaka pakolást pedig rendes világítás könnyíti meg. Bevásárláskor kampókra akaszthatók a szatyrok, és a padló szintje alá lehet elrejteni a töltőkábelt, hogy ne foglaljon máshol értékes helyet.