Hatalmasra nőtt az egykor diszkrét divat-SUV

Az eredeti, 2010-es Mini Countryman három milliméter híján 4,1 méteres volt. 2017-es utódja 4313 mm-re nőtt, a most bemutatott, jövőre piacra kerülő harmadik kiadás pedig 4433. Ugyanígy nőtt a tengelytáv (2595, 2670, majd most 2696 mm), a magasság (1561, 1557, majd most 1656 mm), és a szélesség (1789, 1821, majd most 1843 mm) az évek során.

A jelentős méretnövekedés és a stíluselemek módosulása ellenére könnyen felismerhető a jármű Minisége. Az azonosításban elsősorban a sarkokba kitolt, hangsúlyos lámpatestekkel szerelt orr, valamint a brit zászlót mintázó fényjátékra ráunni képtelen (ne is tegye, így a jó!) hátsó lámpák segítenek, oldalnézetből kevésbé tűnik zömöknek az autó, mint régen. Ebben a módosított rajzolatú C-oszlop és a hátrafelé elhegyesedő tetőlemez is közrejátszik, a modell nyúlánksága pedig a korábbi 0,31-ről 0,26-ra visszavágott közegellenállási együtthatóban nyer értelmet.

Az orrban nem csak a tulajdonos érkezését és távozását fényjátékkal kísérő fényszórók újak, hanem a nyolcszögletű hűtőmaszk is, ami persze már nem is hűtőmaszk; mögötte a 2. szintű autonóm közlekedési funkciókat is támogató szenzor helyezkedik el.

A Mini Countrmany négyféle kivitelben érkezik, amelyekhez eltérő választékból társíthatunk karosszéria- és tetőszíneket, belső valamint tónusokat, de kivitelenként mások az ülések és a kormánykerék is. A legizgalmasabb kivitel értelemszerűen a John Cooper Works (JCW) felszereltségi szint, ahol piros-fekete sávozás, piros tetőlemez és C-oszlop, valamint JCW logók teremtenek tüzes hangulatot.

Az utastér nagy dobása a kerek OLED kijelző; erről már régóta beszél a Mini. Mi is fogunk mindjárt, de előbb nézzük az alapokat: nem csak a válltér nőtt meg jelentősen, de maguk a háttámlák is szélesebbek, ezáltal kényelmesebbek. A térérzetet opciós, félig nyitható panoráma napfénytető, a közérzetet masszázsfunkciós ülés javíthatja.

A hátsó üléssor hosszában 13 centivel állítható (ennek a megnövelt tengelytáv adott értelmet), a hátsó háttámlák szöge hat fokozatban, összesen 12°-ban állítható. A csomagtartó 460 literről indul, és egészen 1450-ig bővíthető.

És akkor vissza a kerek OLED kijelzőhöz. Ilyen még nem volt az autóiparban, a 24 cm átmérőjű érintőképernyő kezelhetőségét az okostelefonokról mintázott logika javítja (logikus, hiszen Android alapú operációs rendszer fut rajta,) szerepét tekintve egyszerre műszeregység és infotainment kijelző. Ez azért is megoldható, mert a vezetéshez kapcsolódó információk elsősorban a head-up kijelzőn jelennek meg.

Az érintőképernyőn megjelenített információk alkalmazkodnak az aktív üzemmódokhoz (sportos, öko, stb) , de ennél is látványosabb, hogy a kerek monitor mögé beépített projektor színeket és mintákat vetít a műszerfalra. Választhatók különböző üzemmódok, de akár saját fotót is ráprogramozhatunk a rendszerre. Élőben még nem láttuk, de fotókon lenyűgözőnek tűnik a hatás, különösen, mert a jelek szerint az elektromos hajtáslánc működését kísérő hanghatások is igazodnak a fényekhez.

A műszerfal alján alatt öt billenőkapcsolót találunk – ezek egy csokorba szedve helyettesítik a rendszerint szétszórt alapfunkciókat: a motorindítást (készenlétbe helyezést), az irányváltást, a parkolófék vezérlését, a hangerő szabályozását, és ötödikként a fent említett fényélmény-programot. Így rengeteg hely szabadult fel a parlókonzolon, amit tágas pohártartóval, okostelefon vezeték nélküli töltésére is alkalmas tárolófelülettel, vagy – mekkora ötlet! – kötött fedelű tárolódobozzal használtak ki. Amúgy a magasabb felszereltségi szinteken műszerfal is kárpitozott.

A Mini Countryman további újdonságként digitális személyi asszisztenst is kínál, a kerek monitoron megjelenő avatarral, a rendszer állítólag boldogul a természetes beszédtempóval, illetve folyamatosan tanul, okosítja magát.

A fent említett félautonóm vezetési funkció lehetővé teszi, hogy a vezető a kormányt elengedve, de a tekintetét az úton tartva közlekedjen, az autó a navigációs rendszer által prognosztizált lehajtóhoz közeledve úgy helyezkedik, hogy minél zökkenőmentesebben, biztonságosabban tudjunk aztán kisorolni a sávból.

A vezetőtámogató rendszerek sorából a vontatást segítő funkciók sem hiányoznak, ami hasznos, mert akár 1,2 tonnát köthetünk a Mini Countryman mögé. A parkolási manővereket négy kamera és tizenkét radar segítségével támogatja az autó. Praktikus funkció a távvezérelt kiállás: ha ránk álltak a parkolóban, okostelefonról vezérelve kihozhatjuk a résből a kocsit, hogy kényelmesebben ülhessünk be.

Ideje megszoknunk, hogy manapság az autók ismertetésénél a digitális funkciók fontosabbak, mint a hajtáslánc részletei, de így, a cikk vége felé ezekre is sort kerítünk.

A Mini Countryman a szokásos belső égésű motorok mellett tisztán elektromos hajtáslánccal is kapható lesz. Az alapverzió Mini Countryman E legnagyobb teljesítménye 150 kW (204 LE), maximális forgatónyomatéka 250 Nm, elméleti hatótávolsága 462 km. Az erősebb Mini Countryman SE ALL4 (képeinken) azonos értékei 230 kW (313 LE), 494 Nm és 433 km – az adatok még nem véglegesek. Az egymotoros variáns 8,6 mp alatt gyorsul 100 km/órára, míg az összkerekes változatnak 5,6 mp is elég ehhez, a végsebesség 180, illetve 170 km/óra.

Az akkucsomag mindkettőnél 66,45 kWh kapacitású, tölteni a fedélzeti váltóáramú töltővel akár 22 kW-tal, egyenáramú gyorstöltőről legfeljebb 130 kW-tal lehet.

A belső égésű motorokról semmi érdemi információt nem árultak el: lesz első- és összkerékhajtású benzinmotor, a JCW kivitelben megnövelt teljesítménnyel (a villanyos JCW miért nem kap vajon extra erőt?). Még dízelmotort is kap a Mini Countryman, de arról aztán végképp semmit nem lehet tudni.

A futómű a szélesebb nyomtávval és a megnövelt tengelytávval fokozott stabilitást ígér, az autó hangolása során a sportos igénybevételt tartotta szem előtt a gyártó, a leírás szerint közvetlen kormányáttétel és határozottan adagolható fékek segítik a precíziós vezetést. Válaszható 15 mm-rel ültetett adaptív felfüggesztés, illetve komfortorientált setup is.

Az új Mini Countryman gyártásánál igyekeztek csökkenteni a környezeti lábnyomot: elhagyták a krómozást, a könnyűfém keréktárcsákat akár 70%-ban újrahasznosított alumíniumból gyártják, a villanymotorok nem tartalmaznak ritkaföldfémeket, a kárpitanyagok nagyrészt újrahasznosított poliészterből készülnek.