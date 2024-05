Minden egyes új generációnál az eredeti, 1959-ben megjelent klasszikus MINI-re utalnak vissza a márka vezetői, tervezői, mint ihletadó kiindulási pont. Igen vannak felismerhető jegyek, mint a rövid túlnyúlások, a viszonylag meredek hátsó szélvédő, a kerek (ovális) fényszórók, de legalább ennyi újdonságot is fel tudunk sorolni.

Mostanra kevésbé meredek az első szélvédő, ami jót tesz a légellenállásnak és a városi használatnak (nem kell messze megállni a forgalmi lámpáktól) és ma már apró kerekekkel aligha lenne kelendő egy autó. Itt a legkisebb 16 colos, de 17” és 18”-as is kérhető.

Összességében rendkívül letisztult mind a formát, mind a részletmegoldásokat tekintve a negyedik generációs MINI Cooper. Nem igen látni rajta izgalmas formatervezési megoldásokat. Unalmas lenne ettől? Aligha. Jó ránézni, mosolyt csal az arcunkra, mintha csak egy animációs filmből vagy gyermekkorunk rajzaiból ugrott volna elő.

Elődeihez képest a legnagyobb változást az, hozza, hogy hiányzik a fekete sárvédőszélesítés a sárvédőkről, ezt az előző három generációban mindig használta a márka. Most is így van egyébként, a belsőégésű motorral szerelt változatoknál, de az elektromosokról hiányoznak. Ugyanígy a hagyományos modellek hagyományos kilincset kapnak, az elektromosok, süllyesztetett.

Az orrész nyolcszögletű hűtőmaszkja, valamint a -világítva – a brit zászlót megjelenítő hátsó lámpa továbbra is egyediséget az autónak, ahogy három részre osztott karosszéria is. A tető, az ablakok és a karosszéria színe, nagyon eltérnek egymástól. Ha szemből látjuk, akkor nagyon hasonlít elődjére, az igazi eltérés, oldalról vagy hátulról látható.

Olyan elemek jelezhetik, hogy magasabb felszereltségű MINI-vel van dolgunk, mint az ezüst színű hűtőrács vagy a színátmenetes tetőfényezés, háromféle szín kombinációjával. A legsportosabb kivitel a John Cooper Works fekete és piros színekről válik azonosíthatóvá.

Manapság már meglepő, de mindenképpen üdvözlendő, hogy elődjéhez képest, nem nőtt tovább a háromajtós hossza, sőt picit még csökkent is. Mellé szélesebb és magasabb valamelyeset. Az új modell 3853 mm hosszú, 1756 mm széles, 1460 mm magas. Támogatva ezzel azt, amire igazán jó lehet a városi használatot. Persze tehetik ezt a MINI-nél, hiszen immár nem is egy, hanem két szabadidő autót kínálnak, az óriásra nőtt Countryman mellett ott az Aceman is, amely kiszolgálja azokat, akik gyakran ültetnének utasokat a hátsó ülésre.

Csomagtartója aránylag kicsi, csupán 200 literes, ehhez képest egy a Suzuki Swifté 265 literes, a Toyota Yarisé 286, a Peugot 208-é 309 literes, egy Hyundai i20 352 litert kínál. A padló alatt ugyanakkor találunk egy kisebb rekeszt, ahová elfér a töltőkábel, így az nem foglal helyet.