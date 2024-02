Ritkán terhelem a Vezess drága olvasóit pszichés működésemmel, de a 2002-es első Genfi Szalonunk óta eltelt évtizedek tükrében szívszorító az idei kiállítás, amely talán az utolsó lesz, ahonnét tudósíthatlak benneteket. Üresen kong a csarnokok zöme, ismert autógyártó a BYD, az Isuzu, a Lucid, az MG és a Renault-Dacia kivételével gyakorlatilag nincs jelen. A világpremiereket egy kezemen meg tudom számolni.

AmpR Small: új padlólemez az új R5-höz

Idén tehát a tradicionális globális autómárkák közül egyedül a Renault döntött érdemi jelenlét mellett a Genfi Autószalonon, megjelenésük a covid előtti boldog békeidőket idézi. 2900 négyzetméteres standjukon az újjászülető R5 a domináns szereplő.

Elektromos autóként a Megane E-Tech és a 2024-es Év Autója díjat elnyerő Scenic E-Tech erősíti a Renault jelenlétét az R5 körül, a nagyfeszültségű akkus full hibridek közül az Espace és a Rafele egészíti ki körbe az elektromos autókat. Ám a főszereplő az új R5, nemcsak házon belül, de az egész idei Genfi Autó-kiállításon.

Általában a nagyvezéri üzeneteket csak szakmai alázatból olvasom el a sajtóközleményekben, de Luca de Meo, a Renault szívesen szereplő CEO-ja valami fontosat tartott közlendőnek az új R5-ről.

Arról beszélt, hogy a Renault 5 csodálatos emlékeket hívott meg az autót újraalkotó csapatban és az a hatalmas szeretetcsomag, ami a fejlesztőktől áramlott az autóba, érezhető lesz a kész kiskocsin.

1972-ben volt először R5

Eredetileg az 1972-ben bemutatott R5 nem csupán egy frappáns, sikkes és megfizethető kisautó volt, nagyon fontos társadalmi folyamatokra adott választ. A szaporodó egyszemélyes háztartások autója lett, kiszolgálta a két autóra váltó családokat, a gyermekeiket szállító szülőket. Szerették a fiatalok, nők és férfiak egyaránt.

Szabadságot hozott és derűt árasztott az eredeti R5. Tervezői reagáltak a bevásárlási szokások változására is: csomagtere ép akkora, hogy a városok peremén akkoriban elburjánzó bevásárlóközpontokból hazavigye a telerámolt bevásárlókocsi tartalmát.

Retrofurutista külső

Retrofuturista hangulatú – mondja a Renault az új R5 külsejére. A műanyag lökhárítókkal egykor oly avantgárd R5 formavilágát nagyon jól hozza az új, elsősorban a trapézforma megőrzésével, amit a hasonló meredekségű első és hátsó szélvédőoszlopoktól működik. A motorháztetőn az egykori hűtőnyílás helyét átvette a töltöttségjelző, elég kívülről rápillantani az autóra, hogy lássuk a töltés állását.

Az autó erősen a Hatszögből származik, szülőhelye az észak-franciaországi Douai (e:dué), villanymotorját Cleonban gyártja a cég, és az akkuja is Franciaországban készül, bár külső beszállító celláiból. A Renault 5 E-Tech Electric új fejlesztésű padlólemezre épül, ez az autó vezeti be az AmpR Small technikát.

Visszatöltéssel olcsóbb autózni

Fontos fejlesztés a vissza is töltő fedélzeti töltőberendezés. A vehicle to grid vagy V2L (vehicle to load) funkcióval a magas áramárú időszakban az akkuk energiatartalmának egy részét visszatáplálhatjuk a hálózatba, maximum 20 százalékig merítve az akkumulátort. Franciaországban az okosan időzített töltéssel és visszatöltéssel megfelezhető a villanyautó otthoni áramfelvételének költsége.

Meglepett, hogy a hátsó futómű is független. Ilyesmire a kategóriában a Honda e-ben és a MINI Cooper SE-ben látunk csak példát, szokatlanul igényes megoldás. Az alsó keresztlengőkaros és felső MacPherson-rugóstagos futómű egy WRC raliautóban is lehetne, valójában a 4×4-es új Dusterből származik. A másik érdekesség, hogy 10 óránál kevesebb idő alatt legyártható egy R5, ami nagyon jó időnek számít. A nyomott áron gyártható autó a Renault egyik válasza az Európát érintő kínai invázióra.

Videón a világpremier Genfből

Némi kerekítéssel közölte a gyár az új R5 méretadatait, hossza 3,92, szélessége 1,77, magassága 1,50 méter, a tengelytávolság 2,54 méter. Ha utóbbihoz hozzáadjuk a milliméterre megadott első és hátsó túlnyúlás 749 illetve 633 milliméterét, az eredmény 3922 milliméteres hossz. De a kerekített tengelytáv miatt ez sem biztos, hogy pontos érték.

Farmer az üléseken

10” a belső érintőképernyő képátlója. Ha a vezető figyelmét elvonná a tiszta rajzú, a kategórián belül kifejezetten menőnek ható képernyő nyomkodása, a gyalogosokra vigyáz az autó. Részben az automatikus vészfékezéssel, részben a kis sebességnél, 30-ig hallható gyalogosfigyelmeztető mesterséges zajjal, ami itt is Jean-Michel Jarre alkotása. Az összes ülésborítás újrahasznosított anyagból készül, a legötlesebb talán a farmerbelsős üléskárpit. A kék anyagból a műszerfalra is jut, a tetőkárpit pedig térbeli kockamintás.

Ebben a kategóriában elfogadható méretű a 326 literes csomagtartó, pláne egy vagány kiskocsitól, amely a most megújuló, a magyar piacra tavasszal bevezetendő és elektromos hajtásra átálló MINI Coper SE egyik fő konkurense lehet.

Két akku, három motor

Kétféle akkumulátor és háromféle teljesítményű villanymotor közül választhatnak az új R5 megvásárlói. 40 kilowattóra a városinak hívott akkumulátor kapacitása, amivel 300 km a WLTP-ciklus szerinti fogyasztással elérhető hatótávolság. Ez az akku három nagy modulból áll, a nagyobbik négyből.

52 kilowattóra a másik verzió akkukapacitása, valószínűleg mindkettő a nettó érték. Ezzel a teleppel 400 km tehető meg a WLTP-mérés alapján az 1450 kilós autóval. Az új Renault 5 a kisebbik akkuval kereken egy mázsával nyom kevesebbet. A különbségből nagyjából 55 kg jut az akkura, a többi a felszereltségen és a nagyobb súlyhoz igazított futóművön múlhat.

Mindkét akkupakknak ugyanakkora a fémháza. A védőkeret térigényének is szerepe van abban, hogy az autó a 4×4-es új Duster független hátsó felfüggesztését kapta, mert ezzel jobban hátranyúlhat a csomagtér-fenéklemez irányába, mint az olcsóbb és gyorsabban beszerelhető, így a gyártási költségeket is csökkentő csatolt hosszlengőkaros futóművel.

Nem magamtól vagyok ilyen tájékozott, csak itt Genfben lehetőségem volt beszélgetni az autó technikájáról Gilles Godinot úrral, aki az új R5 padlólemez-fejlesztési vezetője. Az elektromos Renault részleteiről később írok majd.

Ritkaföldfémek nélküli motorok

20-20 kilowattos lépcsőkben nő a három villamos szinkronmotor teljesítménye. Egyikben sincsenek ritkaföldfémeket igénylő mágnesek, ami mérsékli az autó környezetszennyezését. A belépőmodellben 70 kW vagy 95 lóerő a csúcsteljesítmény és 215 Nm a nyomatékmaximum.

A 90 kilowattos villamos gép 122 lóerős, 225 Nm-rel, a csúcsverzió teljesítménye 110 kW, azaz 150 lóerő. Itt 245 Nm a forgatónyomaték. Menetteljesítmény-adatokat az utóbbiról közölt a gyár, a végsebesség 150 km/óra, a gyorsulás 100-ra 8 másodpercen belüli.

Sajnos a Zoé vívmányának tekinthető 22 kilowattos AC-töltés az új Renault 5-ből kimarad. Váltóáramon 11 kilowattal tölthető az akkumulátor, ami közmegegyezésnek tekinthető az újabb villanyautókban az új R5-től a VW ID.7-ig.

Egyenáramú gyorstöltésre a 122 és a 150 lóerős motorral van lehetőség, előbbiben 80, utóbbiban 100 kW lehet töltési teljesítmény maximuma. Ezekkel a motorokkal adott a kétirányú töltés is váltóáramon, tehát az autóról is üzemeltethetők például a háztartás elektromos fogyasztói, az autó képes visszatölteni áramot a hálózatba.

10 millióról indulhat?

Magyarországon 2025-re várható az új Renault 5 megjelenése, vezetni is legkorábban idén ősszel tudjuk a most elérhető információk szerint Az irányárát viszont már közölte a gyártó, nyugaton 25 000 euró körül indulhat, ami attól függően, meddig rogyik épp a forint, nagyjából 10 milliós alapárat jelent a 40 kilowattórás, 95 lóerős modellre. Ha ezt tartani tudja az importőr, akkor az R5 nemcsak vidám, vagány és szerethető, de népszerű villanyautó is lehet Magyarországon.