Húszmillióért ez az autó túlzottan luxus

Elkezdtem törölgetni a műszerfalat, ahogy beültem a tesztautóba. Nem szeretem, ha koszosan hagynak egy autót, de nem jöttek le a foltok. Csak egy pillanattal később néztem körbe és láttam, hogy anyagában festett a bőr huzat. Lehet, hogy én vagyok ehhez túlságosan egyszerű, de nem szerencsés fekete bőrt bronz festékkel koszolni, mert pont olyan, mintha sáros lenne.

Ennél azért jobb ízlésű változat is rendelhető a DS 3-ból, mert nem csak találomra pakolgatják bele az anyagokat, így ennek is biztosan van érdemi magyarázata, de az élmény nálam nem talált be. A DS-ek nagy trükkje, hogy szemben a Stellantis csoport többi autójával, ebben nagyrészt kézzel készül a kárpitozás, minőségi anyagokból, aprólékosan összeválogatva. Egy DS 4-ben vagy DS 9-ben sokkal inkább észrevehető a minőség, mint egy ilyen DS 3-ban.

Kisautóhoz képest nagyon sok érdekes formát látni a DS 3 belsejében. Óraszíjra hasonlít az ülések kárpitozása, egészen összetett az ajtók borítása és a középkonzol is. Utóbbi érdekessége, hogy ide kerülnek az ablakemelő kapcsolók is, oldtimer BMW felhasználóként nekem ez megszokott, de másoknak nem. Rombusz minták uralják a belsőt, a középkonzol funkcióit is ilyenekbe rendezték. Minden érintőfelület, ami a hangerőállításhoz nem szerencsés, és talán gombokkal kicsit közelebb lehetett volna hozni a minőségérzetet is a felhasználóhoz, de mindenképpen egyedi ez a megoldás.

Minőségérzetre a beltér jelentős része rendben van, mivel szinte minden bőrözött, a műszerfal és az ajtókárpitok felső része is. Sprőd műanyaggal csak az ajtók alján és a lábak környékén találkozunk, ami nem is igazán számít.

Kijelzőt látunk a mászeregység helyén és egy másik 10,25 colos képernyő szerepel a műszerfal tetején multimédiaként. Előbbi szép megjelenítésű, részletes, utóbbi szintén megfelelő látványt ad a legtöbb esteben, viszont a tolatókamera képe elég silány és csak egy kamerából dolgozik, így rakja össze az autó oldalánál lévő képet is, ami nem élő. Ennél a Suzuki és a Dacia is komolyabb rendszerrel, több kamerával dolgozik, ezért feltűnő a spórolás. Akárcsak a head-up display, ami külön lencsére vetít, nem a szélvédőre.

Ülései kényelmesek, puhák, a helykínálat nem rossz, legalábbis elöl, hátul már nem ülnék sokáig magam mögött. Csomagtartója 350 literes, ebben a méretben átlagos a töltőkábelek viszont sok helyet vesznek el. Nincs fogantyúja, nyitás után egy koszos résben kell matatni a lecsukáshoz.

Szép hangzású a hifi, masszíroznak az ülései és a kormány fogása és kivitelezése is jó, ezért egyáltalán nem rossz benne elöl hosszú időt eltölteni. A felhasználói élmény sokkal több, mint a testvérmodell Opel Mokkánál, Citroën C3 Aircrossnál vagy Jeep Avengernél, de még mindig tartom magam ahhoz, hogy a Peugeot e-2008 a sor leginkább érdekes autója belül.