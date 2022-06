Ma már kevésbé szegeződik annyi tekintet az emberre egy i3-mal, mint 2013-ban. Emlékszem az első tesztautóra, mennyire különc volt akkor, mennyire nem hasonlított semmihez és milyen idegennek éreztem az egészet. Most az i3 leginkább egy életforma, amit több okból is meg tudok érteni. Először is még mindig látványos, furcsa, de az én szememben nem csúnya. Ez még azon a vonalon mozog, ami tényleg különc, de nem úgy, mint egy Multipla, Tacuma, vagy Pontiac Aztec.

Másrészről ez tetőtől talpig egy BMW és ezt érezni az első ajtónyitáskor, a belső illatán, összeszereltségén, minőségén és hangulatán. A kormányfogás, az ülés formázása, a vezetési pozíció, mind ismerős, csak nagyon más a csomagolás, de ezeket a pontokat még így sem tudta elszúrni a BMW. Szinte semmi hangja nincs az i3-nak, induláskor hallatszódik be a külső hanggenerátor zümmögése, de bent nincs színház, és ez jó.

Kormányzása súlyos, ettől autószerű, a kilátást szokni kell, de mivel nincsenek nagyon túlnyúlásai és az első kerekek is nagy szögben fordulnak, a manőverezésben nincs semmi drámai feladat. A fékpedál emelésére nem kezd kúszni az i3, azt csak gázadásra, és így is éppen elég finoman lehet vele araszolgatni, másfelől pedig nem kell a féken állni a dugóban.

Egy BMW-t vezetni a legjobb, és ebből az i3 sem kivétel. A felépítése jót ígér, hiszen alacsony a súlypont és hátul kapar, ráadásul nem is gyenge, a 270 Nm nyomatékú villanymotorral 6,9 másodperc alatt éri el a 100 km/h-t, szóval nem lassú. Úgy lő ki álló rajtból, mintha nem lenne holnap, és ezen az i3s futómű hangolása is segít, mivel 1 centivel alacsonyabb és kicsit keményebb is, mint az alapmodellnél. Felnijei hiába nagyok, a gumik 195 szélesek, mint egy hagyományosabb autón, így csak arányaiban tűnik vékonynak, az úttal kellően nagy felületen találkozik, így tapad rendesen.

Minden kormánymozdulatra tökéletesen reagál és mivel nehéz is a kormány, kellően pontos az irányítása. Magas és keskeny autó, de a súlypont miatt kanyarban is lehetetlenül stabil, szinte alig dől, így olyan bátrakat lehet vele fordulni, mint kevés autóval. A vizes aszfalton viszont túlerőben van a hátsó kerekek tapadása, a kanyarban hirtelen érkező erőre orrtolással válaszol az i3, ha nem figyelünk oda. Viszont szárazon és vizesen is ki lehet használni a hátsó hajtást, mint egy rendes BMW-nél, hamar rá lehet érezni, hogy az i3s-t gázzal is lehet fordítani, éppen eléggé.

Kipörgésgátlója sajnos nem kapcsolható ki teljesen, de félállásban is enged annyit, hogy keresztet vethessünk vele forduláskor, de elveszi a gázt annyira, hogy ne legyen belőle baj. A menetstabilizátora nagyon okos és gyors, ebben a modellben debütált a BMW új rendszere, aminek a vezérlőegységét az autó CPU-jába integrálták, így jelentősen gyorsabban képes reagálni, amitől vezetés közben alig vesszük észre, hogy működik, és néha beleszól a gázadásba,

Jól esik vele menni, mert masszív, komoly autó hatását kelti. A nagy felnik miatt viszont sokszor zörren a futómű a hitvány hazai útburkolatokon, és tud pattogni is, mert elég feszes hangolású az i3, pláne az i3s. Gyorsan menni nem érdemes vele, mert a légellenállása nem a legjobb (0,29), és ettől autópálya tempónál már jelentősen fogy a hatótáv. Amúgy is 160 km/h csak a vége, de már 130-nál is szemmel láthatóan fogy a még megtehető kilométer. Ezért is inkább csak városi autó az i3, ott viszont szörnyen mókás játékszer.